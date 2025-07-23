Battlefield 6 : Sa date de sortie et son prix ont leaké

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 juillet 2025 à 15h47
Alors que son nom a été confirmé hier, et qu'une bande-annonce sera dévoilée demain (24 juillet), la date de sortie et le prix de Battlefield 6 viennent de leaker.
Battlefield 6 : Sa date de sortie et son prix ont leaké
Très attendu par les fans de FPS, Battlefield 6 (qui a confirmé son nom il y a quelques heures) vient de voir sa date de sortie fuiter grâce à un dataminer réputé. Prévu pour octobre, le titre d'Electronic Arts proposera une bêta en août, mais affiche des tarifs particulièrement élevés sur consoles, ce qui pourrait provoquer la colère des joueurs.

Battlefield 6 : Rendez-vous fixé au 10 octobre 2025

fuite-bf6
Selon une récente fuite du célèbre dataminer billbil-kun, Battlefield 6 arrivera officiellement sur PC et consoles dès le 10 octobre 2025. Cette information, non confirmée par EA, s'accompagne de l'annonce d'une bêta ouverte prévue courant août, permettant aux joueurs impatients de tester le jeu en avant-première.

D'autres rumeurs annonçaient aussi un lancement de la bêta début août. Cette information devrait être confirmée très vite. Quant à la date de sortie de Battlefield 6, celle-ci interviendrait avant celle de Call of Duty: Black Ops 7, dont les fuites évoquent une sortie pour novembre.

À lire également

Call of Duty: Black Ops 7 : La date de sortie fuite avant l'annonce officielle

Call of Duty: Black Ops 7 : La date de sortie fuite avant l'annonce officielle

Un prix élevé sur consoles, une différence notable avec le PC

Côté tarif, les joueurs consoles risquent de ressentir une certaine frustration : Battlefield 6 serait proposé à 79,99 € sur PlayStation 5 et Xbox Series, contre 69,99 € sur PC.

Cette hausse notable par rapport aux standards habituels pourrait en refroidir certains, même s'il s'agit de la norme depuis quelques années et la nouvelle génération de consoles. De plus, une édition spéciale nommée « Phantom Edition » serait également disponible, comprenant divers contenus additionnels en jeu. Celle-ci affichera quant à elle un tarif encore plus élevé, soit :
  • 99,99 € sur PC
  • 109,00 € sur PS5 et Xbox Series
leak-armes-bf6

Une sortie stratégique pour la franchise Battlefield

La sortie de Battlefield 6 intervient à un moment clé, où EA souhaite clairement se relancer face à une concurrence féroce dans le domaine des FPS multijoueur. Les enjeux sont donc importants, et la réussite du jeu dépendra fortement de son accueil critique, mais également de la perception du public concernant ses tarifs annoncés.

Les prochains mois seront décisifs pour mesurer l'accueil réservé à ce nouvel opus, alors que la bêta prévue en août donnera une première indication concrète. EA et DICE devraient confirmer tout cela assez vite. Dès ce 24 juillet avec la première bande-annonce, ou dans les jours qui suivront. Quoi qu'il en soit, la licence est bel et bien de retour et n'a pas le droit à l'erreur.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 après 470 heures de jeu sur Steam
Battlefield 6 10 août 2026

Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 après 470 heures de jeu sur Steam

La suppression inattendue de plusieurs modes de jeu très appréciés sur Battlefield 6 a poussé un joueur à demander un remboursement sur Steam. Contre toute attente, la plateforme a accepté malgré ses 470 heures de jeu, créant un précédent qui pourrait bouleverser la politique de retour de l'industrie.
Battlefield 6 dévoile Top Gun, sa nouvelle mise à jour et accueille Wake Island
Battlefield 6 07 août 2026

Battlefield 6 dévoile Top Gun, sa nouvelle mise à jour et accueille Wake Island

Après des débuts chaotiques, Battlefield 6 tente de regagner le cœur des joueurs avec sa mise à jour majeure baptisée Top Gun. Prévue pour le 18 août, elle promet une avalanche de contenus inédits, le retour très attendu d'une carte mythique et de nouveaux modes de jeu.
Après son rachat, des licenciements massifs se préparent chez Electronic Arts
Battlefield 6 05 août 2026

Après son rachat, des licenciements massifs se préparent chez Electronic Arts

À peine son rachat historique finalisé, Electronic Arts s'apprêterait à licencier massivement, encore une fois. Malgré des déclarations d'intention tournées vers l'innovation et l'intelligence artificielle, l'entreprise doit éponger une dette colossale. Une situation paradoxale alors que les dirigeants viennent d'empocher des bonus faramineux, plongeant les studios de développement dans l'incertitude.

commentaire (1)

Avatar
Peu importe (invité) Le 24/07/2025 à 07:53

79,99 est le standard depuis la sortie de la console. J’hésite entre une campagne de dénigrement et de l’amateurisme.