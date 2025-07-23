Battlefield 6 : Sa date de sortie et son prix ont leaké

Alors que son nom a été confirmé hier, et qu'une bande-annonce sera dévoilée demain (24 juillet), la date de sortie et le prix de Battlefield 6 viennent de leaker.
Très attendu par les fans de FPS, Battlefield 6
(qui a confirmé son nom il y a quelques heures
) vient de voir sa date de sortie fuiter grâce à un dataminer réputé
. Prévu pour octobre, le titre d'Electronic Arts proposera une bêta en août, mais affiche des tarifs particulièrement élevés sur consoles, ce qui pourrait provoquer la colère des joueurs.
Battlefield 6 : Rendez-vous fixé au 10 octobre 2025
Selon une récente fuite du célèbre dataminer billbil-kun
, Battlefield 6 arrivera officiellement sur PC et consoles dès le 10 octobre 2025
. Cette information, non confirmée par EA, s'accompagne de l'annonce d'une bêta ouverte prévue courant août, permettant aux joueurs impatients de tester le jeu en avant-première.
D'autres rumeurs annonçaient aussi un lancement de la bêta début août. Cette information devrait être confirmée très vite. Quant à la date de sortie de Battlefield 6, celle-ci interviendrait avant celle de Call of Duty: Black Ops 7
, dont les fuites évoquent une sortie pour novembre.
Un prix élevé sur consoles, une différence notable avec le PC
Côté tarif, les joueurs consoles risquent de ressentir une certaine frustration : Battlefield 6 serait proposé à 79,99 € sur PlayStation 5 et Xbox Series, contre 69,99 € sur PC
.
Cette hausse notable par rapport aux standards habituels pourrait en refroidir certains, même s'il s'agit de la norme depuis quelques années et la nouvelle génération de consoles. De plus, une édition spéciale nommée « Phantom Edition »
serait également disponible, comprenant divers contenus additionnels en jeu. Celle-ci affichera quant à elle un tarif encore plus élevé, soit :
- 99,99 € sur PC
- 109,00 € sur PS5 et Xbox Series
Une sortie stratégique pour la franchise Battlefield
La sortie de Battlefield 6 intervient à un moment clé,
où EA souhaite clairement se relancer face à une concurrence féroce dans le domaine des FPS multijoueur. Les enjeux sont donc importants, et la réussite du jeu dépendra fortement de son accueil critique, mais également de la perception du public concernant ses tarifs annoncés.
Les prochains mois seront décisifs pour mesurer l'accueil réservé à ce nouvel opus, alors que la bêta prévue en août donnera une première indication concrète. EA et DICE devraient confirmer tout cela assez vite. Dès ce 24 juillet avec la première bande-annonce, ou dans les jours qui suivront. Quoi qu'il en soit, la licence est bel et bien de retour et n'a pas le droit à l'erreur.
commentaire (1)
79,99 est le standard depuis la sortie de la console. J’hésite entre une campagne de dénigrement et de l’amateurisme.