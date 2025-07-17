Call of Duty: Black Ops 7 : La date de sortie fuite avant l'annonce officielle

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juillet 2025 à 18h14
La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 serait déjà connue, d'après cette récente rumeur.
Call of Duty: Black Ops 7 : La date de sortie fuite avant l'annonce officielle
Comme chaque année, les joueurs et les joueuses fans de la franchise Call of Duty attendent avec impatience le prochain opus, qui est, cette fois-ci, Call of Duty: Black Ops 7. Une récente rumeur, provenant d'un insider très connu, a, d'ailleurs, dévoilé la date de sortie de Black Ops 7, avant l'heure.

Un leak concernant la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7

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En effet, l'insider TheGhostOfHope, qui a déjà vu juste par le passé, a récemment indiqué, via une publication sur son compte Twitter/X, que Call of Duty: Black Ops 7 pourrait sortir le 14 novembre 2025. Une date qui semble plausible car les précédents opus de la franchise se sont rendus disponibles entre le mois d'octobre et de novembre.
Évidemment, pour le moment, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Activision n'a pas réagit à ce leak et n'a pas confirmé la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7. Il y a de très grandes chances que les équipes de développement attendent la gamescom 2025 pour nous en dire plus à ce sujet.

Call of Duty: Black Ops 7 sera révélé à la gamescom 2025

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Le 14 juillet 2025, il a effectivement été annoncé que Call of Duty: Black Ops 7 se dévoilera davantage lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025. Ledit événement est, pour rappel, prévu pour le 19 août prochain. Nous aurons, ainsi, certainement le droit à plus d'informations concernant le gameplay de Black Ops 7, ses modes de jeu mais aussi sa date de sortie officielle. Il ne reste donc plus qu'à patienter encore quelques semaines.
En guise de conclusion, remarquons que Call of Duty: Black Ops 7 est attendu sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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