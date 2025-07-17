Call of Duty: Black Ops 7 : La date de sortie fuite avant l'annonce officielle

Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 5 du 23 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 5 sur Call of Duty: Black Ops 7.
Évidemment, pour le moment, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Activision n'a pas réagit à ce leak et n'a pas confirmé la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7. Il y a de très grandes chances que les équipes de développement attendent la gamescom 2025 pour nous en dire plus à ce sujet.
RUMOR: Call of Duty Black Ops 7 will launch globally on November 14th, 2025. pic.twitter.com/c3rg2ISE19— Hope (@TheGhostOfHope) July 17, 2025
En guise de conclusion, remarquons que Call of Duty: Black Ops 7 est attendu sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 worldwide reveal at Opening Night Live kicks off @gamescom in a massive way.— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 14, 2025
Tuesday, August 19.
Streaming live everywhere at 2p ET / 11a PT / 8p CEST. pic.twitter.com/6HfSTirTze
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