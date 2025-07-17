Call of Duty: Black Ops 7 : La date de sortie fuite avant l'annonce officielle

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7 serait déjà connue, d'après cette récente rumeur.

Un leak concernant la date de sortie de Call of Duty: Black Ops 7

RUMOR: Call of Duty Black Ops 7 will launch globally on November 14th, 2025. pic.twitter.com/c3rg2ISE19 — Hope (@TheGhostOfHope) July 17, 2025

Call of Duty: Black Ops 7 sera révélé à la gamescom 2025

CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 worldwide reveal at Opening Night Live kicks off @gamescom in a massive way.



Tuesday, August 19.



Streaming live everywhere at 2p ET / 11a PT / 8p CEST. pic.twitter.com/6HfSTirTze — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 14, 2025

Comme chaque année, les joueurs et les joueuses fans de la franchise Call of Duty attendent avec impatience le prochain opus, qui est, cette fois-ci,En effet, l'insider TheGhostOfHope, qui a déjà vu juste par le passé, a récemment indiqué, via une publication sur son compte Twitter/X, que. Une date qui semble plausible car les précédents opus de la franchise se sont rendus disponibles entre le mois d'octobre et de novembre.Évidemment, pour le moment, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Activision n'a pas réagit à ce leak et n'a pas confirmé la date de sortie de. Il y a de très grandes chances que les équipes de développement attendent la gamescom 2025 pour nous en dire plus à ce sujet.Le 14 juillet 2025, il a effectivement été annoncé quese dévoilera davantage lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2025. Ledit événement est, pour rappel, prévu pour le 19 août prochain. Nous aurons, ainsi, certainement le droit à plus d'informations concernant le gameplay de, ses modes de jeu mais aussi sa date de sortie officielle. Il ne reste donc plus qu'à patienter encore quelques semaines.En guise de conclusion, remarquons queest attendu sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.