Battfield 6 : Le nom est confirmé, avec un trailer imminent

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 juillet 2025 à 17h35
Après des mois de rumeurs, pour ne pas dire des années, Battlefield 6 est officiel, avec la confirmation de son nom. EA et DICE donnent déjà rendez-vous pour un trailer.
Battfield 6 : Le nom est confirmé, avec un trailer imminent
Même s'il avait déjà été évoqué par EA et DICE, le prochain épisode de la saga Battlefield n'avait pas encore confirmé son nom. C'est maintenant officiel, par le biais d'un tweet, qui précise une autre bonne nouvelle.

Battlefield 6 est officiel

Sans crier gare, et alors que les rumeurs annonçaient une présentation pour fin juillet, EA et DICE ont publié sur les réseaux sociaux une courte vidéo, accompagnée d'un texte. Cette communication nous apprend que Battlefield 6 sera bel et bien le nom du FPS, qui pourrait sortir dès la fin de l'année.

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Une bande-annonce dans quelques heures

L'autre information, et pas des moindres, confirme qu'une bande-annonce de révélation sera dévoilée dès ce jeudi 24 juillet, à 17 heures. Elle permettra de nous montrer le jeu, quelques cartes, les armes et potentiellement les modes de jeu. 

Toutefois, ne vous attendez pas à avoir du gameplay dès ce 24 juillet. Il est possible qu'EA nous réserve cela pour une présentation future, en août.

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Une bêta dans la foulée ?

Par contre, ce qui est possible, c'est que cette première bande-annonce nous informe qu'une bêta est prévue, avec un lancement assez proche. Les rumeurs évoquent que la bêta ouverte arrivera dès le 4 août, mais rien n'est sûr. Ce qu'il l'est, en revanche, c'est que le studio fera un test important sur les armes, qui divise déjà les joueurs.

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Battlefield 6 arrivera cet automne ou au début de l'année 2026, sur PC, PS5 et Xbox Series, a minima. Prochain rendez-vous, ce 24 juillet, directement sur YouTube. Vous pourrez évidemment compter sur nous pour vous relayer les principales informations.

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Corentin Rimbert (Corentin)

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