Battfield 6 : Le nom est confirmé, avec un trailer imminent

Après des mois de rumeurs, pour ne pas dire des années, Battlefield 6 est officiel, avec la confirmation de son nom. EA et DICE donnent déjà rendez-vous pour un trailer.

Battlefield 6 est officiel

Une bande-annonce dans quelques heures

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Une bêta dans la foulée ?

À lire également Battlefield 6 confirme la bêta ouverte, avec les premières informations

Même s'il avait déjà été évoqué par EA et DICE, le prochain épisode de la sagan'avait pas encore confirmé son nom. C'est maintenant officiel, par le biais d'un tweet, qui précise une autre bonne nouvelle.Sans crier gare, et alors que les rumeurs annonçaient une présentation pour fin juillet, EA et DICE ont publié sur les réseaux sociaux une courte vidéo, accompagnée d'un texte. Cette communication nous apprend quequi pourrait sortir dès la fin de l'année.L'autre information, et pas des moindres, confirme qu'. Elle permettra de nous montrer le jeu, quelques cartes, les armes et potentiellement les modes de jeu.Toutefois, ne vous attendez pas à avoir du gameplay dès ce 24 juillet. Il est possible qu'EA nous réserve cela pour une présentation future, en août.Par contre, ce qui est possible, c'est que cette première bande-annonce nous informe qu'. Les rumeurs évoquent que la bêta ouverte arrivera dès le 4 août, mais rien n'est sûr. Ce qu'il l'est, en revanche, c'est que le studio fera un test important sur les armes, qui divise déjà les joueurs.Dans tous les cas,, puisque nous découvrirons ce nouvel épisode avec une belle bande-annonce, et que de nombreuses informations risquent d'être dévoilées dans les jours qui suivent. De quoi faire monter encore un peu plus la température, en espérant une date de sortie.. Prochain rendez-vous, ce 24 juillet, directement sur YouTube. Vous pourrez évidemment compter sur nous pour vous relayer les principales informations.