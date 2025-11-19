Battlefield 6 : Le DB-12, comment débloquer ce fusil à pompe ?

Nous vous indiquons comment débloquer et récupérer gratuitement le fusil à pompe DB-12 sur Battlefield 6.

Comment débloquer le fusil à pompe DB-12 sur Battlefield 6 ?

Comme beaucoup d'autres jeux,propose un Passe de combat, qui est, actuellement, lié à la saison 1. Cela permet, ainsi, à la communauté d'obtenir diverses récompenses, dont de nouvelles armes. D'ailleurs, sachez que certaines d'entre elles sont gratuites. C'est le cas, par exemple, du, qui est disponible depuis la mise à jour « Résistance Californienne » du 18 novembre 2025.Dans ce qui suit, nous vous expliquonsPour, il convient de jouer et de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme précisé en jeu, c'est en accomplissant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous obtiendrez des points de Passe de combat. Vous passerez un palier dans la branche activée tous les 10 points de Passe de combat collectés.Afin d', vous devez vous intéresser à la branche « Résistance Californienne », qui est liée à événement à durée limitée et qui fait partie du Passe de combat de la saison 1. Il s'agit, pour être plus précis, d'une branche bonus qui est activée par défaut. Comme vous pourrez le constater, ledit fusil à pompe figure en tant que 11ème récompense de « Résistance Californienne ». De ce fait, pourvous devez nécessairement récupérer les 10 précédentes récompenses, avant d'obtenir ladite arme. En fonction, cela pourrait vous prendre un certain temps.À ce sujet, soulignons le fait quefigure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne désirent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Comme vous vous en doutez, après avoir débloqué ledit fusil à pompe, vous pourrez le mettre dans un loadout et l'équiper d'accessoires.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est disponible depuis le 10 octobre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.