Battlefield 6 puise son inspiration dans Bad Company 2, et c'est une excellente nouvelle

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2025 à 14h37
Après avoir longtemps vanté un retour aux « années dorées » de Battlefield 3 et 4, DICE révèle désormais que l'emblématique Battlefield: Bad Company 2 a largement influencé la conception de Battlefield 6. Selon les équipes du studio, il s'agit tout simplement du meilleur exemple de ce que Battlefield sait offrir à ses joueurs : des combats explosifs, des cartes mémorables et une destruction sans limite.
Battlefield 6 puise son inspiration dans Bad Company 2, et c'est une excellente nouvelle

La destruction poussée à son maximum, marque de fabrique de Bad Company 2

Interrogé lors d'un événement à Los Angeles consacré au futur FPS par nos confrères de PCGamer, Jeremy Chubb, le producteur multijoueur principal de Battlefield 6, a ouvertement reconnu l'importance capitale de Bad Company 2 dans l'élaboration du nouveau jeu :
Quand on cherche l'excellence dans notre héritage, c'est Bad Company 2 qui la représente le mieux.
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Selon Jeremy Chubb, Bad Company 2 a marqué les esprits grâce à une expérience unique et immersive, notamment au travers de son système de destruction réaliste. Dans ce jeu culte sorti en 2010, les joueurs pouvaient détruire intégralement des bâtiments entiers, faire exploser des murs précis ou encore voir s'effondrer des structures partielles avec un réalisme rarement atteint depuis. Il poursuit en expliquant cette influence :
Ce jeu offrait une fidélité incroyable dans la destruction des environnements, avec une identité forte qui reposait sur cette possibilité de réduire en poussière quasiment tout ce qu'on voyait à l'écran. C'est exactement ce que nous voulions retrouver dans Battlefield 6, après avoir un peu perdu cette dimension dans nos précédents jeux.

Liberation Peak, une carte héritière de Bad Company 2 ?

Le retour de cette philosophie a pu être constaté lors des premières sessions de jeu. La carte nommée Liberation Peak, que nous avons pu tester pour votre faire notre preview, reprend clairement les codes qui avaient rendu Bad Company 2 si populaire. Cette carte variée offre montagnes, villages et axes routiers bien structurés, rappelant directement les designs de cartes du Battlefield de 2010. Tout y est pensé pour générer des affrontements intenses, avec une géométrie de la carte étudiée pour canaliser l'action vers plusieurs points de conflit précis.

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Et bien sûr, comme promis par les développeurs, chaque structure peut être détruite jusqu'à s'écrouler complètement sur les joueurs imprudents qui s'y trouveraient encore.

Un retour aux sources très attendu par les fans

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Si chaque joueur possède son épisode favori dans la saga Battlefield, Bad Company 2 occupe généralement une place spéciale dans le cœur des fans de longue date, à l'instar de Battlefield 3 ou 4. Grâce à son gameplay équilibré, ses cartes parfaitement dimensionnées et surtout son système révolutionnaire de destruction, le jeu reste encore aujourd'hui une référence. En s'inspirant directement de ces éléments clés, DICE espère donc reconquérir les joueurs et retrouver ce qui a fait la renommée du studio auprès des vétérans de la série.

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