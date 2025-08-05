Battlefield 6 puise son inspiration dans Bad Company 2, et c'est une excellente nouvelle



le 05 août 2025 à 14h37 Publié par Corentin Rimbert le 05 août 2025 à 14h37

Après avoir longtemps vanté un retour aux « années dorées » de Battlefield 3 et 4, DICE révèle désormais que l'emblématique Battlefield: Bad Company 2 a largement influencé la conception de Battlefield 6. Selon les équipes du studio, il s'agit tout simplement du meilleur exemple de ce que Battlefield sait offrir à ses joueurs : des combats explosifs, des cartes mémorables et une destruction sans limite.