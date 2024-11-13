Battlefield: Bad Company 3 pourrait-il voir enfin le jour ?

Depuis la sortie du dernier opus en 2010, les joueurs espèrent l'arrivée de Battlefield: Bad Company 3. Si EA n'a pas encore tranché, son ancien Lead designer s'est exprimé sur le sujet.
Proposant un mélange détonnant d'humour, d'action et de simulation de guerre, Battlefield: Bad Company est une licence spin-off de Battlefield qui a su rapidement trouver son public.
Même si elle ne compte que deux opus sortis respectivement en 2008 et 2010, elle a profondément marqué les esprits et réalisé de très bons scores de ventes. Mais depuis Battlefield: Bad Company 2, la série est abandonnée par EA. De plus, les lancements des précédents opus de la saga principale ont été difficiles. Pourtant, les joueurs gardent espoir de voir la licence revenir,
et ils ne sont pas les seuls.
Battlefield: Bad Company 3 condamné à rester aux oubliettes
David Golfarb, ancien Lead Designer de DICE, souhaiterait lui aussi que la franchise revienne sur le devant de la scène. Dans une interview donnée au magazine PCGamesN
, il a déclaré qu'il adorerait travailler sur Battlefield: Bad Company 3
et précisé : « Je suis ici. Ils [EA] savent où je suis s'ils veulent en faire un
».
Le projet a déjà été envisagé, car David Golfarb a confié avoir débuté l'écriture de la trame principale de Battlefield: Bad Company 3
. Cependant, il a arrêté car il estime qu'un projet de ce type ne pourrait plus être validé aujourd'hui en espérant un niveau de qualité digne des deux opus précédents. Selon lui, EA voyait davantage Battlefield: Bad Company 2 comme une anomalie plutôt qu'un modèle
. Mais le titre était « une tempête parfaite » qui a réussi à défier les pronostics et à conquérir le cœur des joueurs.
Cette idée de tempête était d'ailleurs très appréciée de l'équipe de développement de DICE, qui voyait la campagne du jeu comme un film d'action qui ne se prend pas au sérieux. L'esprit décalé de la franchise est revenu de manière occasionnelle dans Battlefield 2042
avec des éléments de Bad Company intégrés au mode Portal. Cependant, Battlefiled: Bad Company 3 reste pour le moment de l'ordre du fantasme.
commentaire (0)