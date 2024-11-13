Battlefield: Bad Company 3 pourrait-il voir enfin le jour ?

Le scénario incroyable de Bad Company 3 enfin dévoilé par son créateur

David Goldfarb, ancien designer de Battlefield, revient sur la fin ouverte de Bad Company 2. Il révèle enfin ses plans pour une suite qui n'a jamais vu le jour, impliquant une invasion russe en Alaska. Une confession douce-amère pour les fans qui espèrent toujours ce troisième opus.