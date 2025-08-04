Battlefield 6 proposera plus de 40 armes dès sa sortie, avec un système inédit de progression



le 04 août 2025 à 16h32 Publié par Corentin Rimbert le 04 août 2025 à 16h32

Après avoir officialisé sa date de sortie pour le 10 octobre prochain, Battlefield 6 continue de lever le voile sur son contenu. DICE vient tout juste de confirmer que les joueurs pourront compter sur un arsenal impressionnant dès le lancement, accompagné d'un nouveau système de progression des armes et de véhicules supplémentaires.