Battlefield 6 proposera plus de 40 armes dès sa sortie, avec un système inédit de progression

Après avoir officialisé sa date de sortie pour le 10 octobre prochain, Battlefield 6 continue de lever le voile sur son contenu. DICE vient tout juste de confirmer que les joueurs pourront compter sur un arsenal impressionnant dès le lancement, accompagné d'un nouveau système de progression des armes et de véhicules supplémentaires.
Battlefield 6
se précise enfin : après avoir annoncé une bêta ouverte
particulièrement généreuse qui se déroulera sur deux week-ends durant le mois d'août, DICE promet une expérience riche dès le premier jour, avec plus de 40 armes disponibles au lancement.
Un arsenal massif avec plus de 40 armes à débloquer
La productrice du jeu, Alexia Christofi
, vient de confirmer officiellement la taille impressionnante de l'arsenal proposé dès le lancement de Battlefield 6. Plus de 40 armes différentes
seront ainsi accessibles immédiatement pour les joueurs, couvrant divers types et catégories, afin de satisfaire tous les styles de jeu. Lors de la bêta ouverte, un ensemble réduit d'armes sera proposé afin de préserver l'effet de surprise lors de la sortie finale.
Ce choix permettra aux joueurs de découvrir progressivement les spécificités des différentes armes, tout en ayant un avant-goût du gameplay complet que les joueurs découvriront cet automne.
Un système de progression repensé pour les armes
Une autre nouveauté confirmée par Alexia Christofi concerne le système de progression des armes. Chaque arme disposera d'un nombre initial d'accessoires
, mais au fur et à mesure que les joueurs utiliseront une arme spécifique, de nouvelles options seront débloquées
. Ce système incitera ainsi les joueurs à investir davantage de temps sur leurs armes préférées afin d'améliorer leurs performances sur le champ de bataille.
Ce modèle de progression permet d'encourager une spécialisation des joueurs tout en renforçant l'aspect stratégique du choix des armes et des accessoires.
Davantage de véhicules prévus dès la sortie
Si DICE est resté prudent sur les détails exacts, le studio promet néanmoins que la version finale du jeu comportera davantage de véhicules
que ceux présents dans la bêta. Qu'ils soient terrestres, aériens ou maritimes, ces véhicules supplémentaires offriront aux joueurs une diversité tactique accrue et des affrontements toujours plus spectaculaires. Les détails précis sur ces véhicules seront révélés progressivement à mesure que la date de sortie approchera.
Pour rappel, Battlefield 6, que nous avons découvert en avant première pour vous livrer notre preview
, sortira le 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Malheureusement, aucun lancement sur Switch 2 n'est au programme
.
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