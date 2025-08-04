Battlefield 6 intégrera un matchmaking basé sur le skill, mais pas comme vous l'imaginez

Battlefield 6 introduira un matchmaking basé sur les compétences des joueurs, sans toutefois adopter la formule classique qui divise tant les communautés. Voici ce qui va changer concrètement.
À l'approche de sa sortie très attendue fixée au 10 octobre prochain
, Battlefield 6
continue de dévoiler ses nouvelles mécaniques. Après avoir confirmé les 60 images par seconde sur console, Electronic Arts précise désormais comment le Skill-Based Matchmaking (SBMM)
, souvent décrié, sera intégré dans ce nouvel opus de la célèbre franchise FPS.
Un matchmaking repensé, loin des standards habituels
Comme révélé initialement par Tom Henderson d'Insider Gaming
, Battlefield 6 proposera effectivement un système de matchmaking basé en partie sur les compétences des joueurs
. Toutefois, contrairement aux autres jeux compétitifs du moment, le SBMM de Battlefield 6 ne prendra pas uniquement en compte le niveau de jeu pur
. Les développeurs ont ainsi précisé que plusieurs critères entreront en jeu, notamment :
- La latence (ping)
- La localisation géographique des joueurs
- La disponibilité des serveurs
- Certains éléments de compétence
Cette approche plus globale devrait permettre un équilibre entre performance technique et expérience de jeu, tout en limitant les frustrations habituellement liées à un SBMM trop agressif, à l'image de ce que peut être la licence Call of Duty.
Un système qui variera selon les modes et le nombre de joueurs
Autre spécificité de ce nouveau SBMM : il sera adaptatif. Battlefield Studios a indiqué que le matchmaking variera en fonction des modes de jeu choisis et du nombre de joueurs présents dans les parties. Si aucun détail précis n'a encore été partagé concernant l'intensité exacte de ce matchmaking selon chaque mode, il semble évident que les modes compétitifs seront davantage concernés que les modes plus orientés détente ou fun.
Cette décision pourrait ainsi permettre de satisfaire à la fois les joueurs occasionnels, en leur offrant une expérience accessible, et les compétiteurs plus acharnés, en leur garantissant des parties équilibrées et disputées.
Le SBMM, sujet sensible chez les joueurs
Même si Activision rappelle régulièrement que le SBMM existe depuis Modern Warfare (2007), ce type de matchmaking continue d'alimenter les débats chez les joueurs. Beaucoup reprochent au système de pénaliser injustement les meilleurs joueurs, ou encore de rendre l'expérience frustrante pour ceux ayant des résultats plus variables.
Lorsqu'un datamining a révélé la présence de SBMM dans Battlefield 6, la réaction négative des fans ne s'est pas fait attendre. Face à la polémique montante, un producteur en chef de Battlefield Studios est rapidement intervenu pour rassurer les joueurs, affirmant que les détails précis du système n'étaient pas encore totalement compris par la communauté
.
Rendez-vous le 10 octobre pour lever les doutes
À seulement quelques semaines du lancement officiel de Battlefield 6
, la question du SBMM reste ouverte, bien que désormais mieux cadrée par Electronic Arts. Cette intégration nuancée du matchmaking basé sur les compétences sera à surveiller de près lors de la sortie, et elle pourrait bien devenir un sujet central des discussions des joueurs dès les premières semaines.
Battlefield 6 sortira le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Les configurations PC ont déjà été révélées, tandis que deux week-ends de bêta seront organisés
.
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