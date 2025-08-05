Battlefield 6 précise le fonctionnement du cross-play, pour faire plaisir aux joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2025 à 11h48
À quelques jours de sa bêta ouverte, Battlefield 6 détaille enfin le fonctionnement précis du cross-play. DICE promet un système adapté aux joueurs consoles, avec une priorité claire accordée aux affrontements entre PS5 et Xbox Series avant de s'ouvrir à la communauté PC.
Battlefield 6 précise le fonctionnement du cross-play, pour faire plaisir aux joueurs
Le cross-play est devenu incontournable dans les jeux multijoueur actuels, puisqu'elle permet à des joueurs évoluant sur différentes plateformes de jouer ensemble, ce qui fut impossible pendant un long moment. Toutefois, cette fonctionnalité peut créer des déséquilibres entre joueurs consoles et PC, principalement en raison de la précision supérieure du combo clavier/souris, même si les périphériques seront compatibles aux consoles pour Battlefield 6. Conscient de ces inquiétudes, DICE a choisi une solution intermédiaire pour ce nouvel épisode.

Un matchmaking cross-play adapté aux joueurs consoles

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Alexia Christofi, productrice chez DICE, a expliqué clairement la stratégie adoptée par le studio. Selon ses déclarations sur le réseau social X (anciennement Twitter) :
Le cross-play peut être activé ou désactivé, mais s'il est activé, il sera prioritairement console. Nous essayerons d'abord de vous faire affronter des joueurs sur consoles, avant de vous mettre dans des parties incluant des joueurs PC uniquement si nécessaire.
Ce système garantit que les joueurs sur PS5 et Xbox Series affronteront prioritairement des adversaires évoluant sur les mêmes plateformes, limitant ainsi l'impact éventuel d'une différence de périphérique de jeu. Néanmoins, il y aura toujours une partie de joueurs étant sur PC, mais l'équilibre devrait être là.

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Console vs PC, la question du matchmaking par périphérique reste ouverte

Une question demeure cependant sans réponse claire : Battlefield 6 mettra-t-il en place un matchmaking spécifique basé sur les périphériques utilisés (clavier/souris ou manette) ? Bien que le studio n'ait pas confirmé cette option, elle pourrait pourtant représenter une solution idéale afin d'offrir des parties plus équilibrées aux joueurs. Le matchmaking par périphérique est déjà utilisé par plusieurs jeux modernes, comme récemment XDefiant.

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Toutefois, cette méthode peut rendre la recherche de parties plus difficile dans certaines régions où la population de joueurs est limitée, et elle pourrait donc être optionnelle et désactivée par défaut, si jamais elle est proposée. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le SBMM sera de la partie, d'une certaine manière.

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Avec une prise en compte claire des attentes de la communauté, notamment sur le cross-play et l'équilibrage console-PC, DICE semble mettre toutes les chances de son côté pour faire de Battlefield 6 un succès majeur. L'ouverture de la bêta ouverte permettra bientôt aux joueurs de découvrir par eux-mêmes ce que le studio leur réserve. Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Mais ne l'espérez pas sur Nintendo Switch 2.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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