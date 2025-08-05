Battlefield 6 : Le clavier et la souris seront compatibles sur consoles dès le lancement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2025 à 11h16
Battlefield 6 continue de multiplier les bonnes nouvelles pour les joueurs. Après avoir confirmé un prix accessible et un retour à un style plus réaliste, DICE annonce désormais le support officiel du clavier et de la souris sur PS5 et Xbox Series. Un choix qui ravit certains joueurs tout en suscitant des interrogations concernant l'équilibrage des parties.
Battlefield 6 : Le clavier et la souris seront compatibles sur consoles dès le lancement
Le prochain Battlefield, attendu pour le 10 octobre 2025, semble décidément cocher toutes les cases des souhaits de la communauté. En réponse directe à une question posée sur X (anciennement Twitter), la productrice de DICE, Alexia Christofi, a confirmé l'arrivée tant attendue du support du clavier et de la souris sur consoles nouvelle génération.

Compatibilité confirmée pour le clavier/souris sur consoles

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Jusqu'ici réservée principalement aux joueurs PC, l'utilisation du clavier et de la souris sur consoles devient donc une réalité officielle pour Battlefield 6. En répondant brièvement mais clairement par « We have it! », Alexia Christofi confirme ainsi une compatibilité très demandée par la communauté.
Cette annonce ouvre de nouvelles perspectives pour les joueurs adeptes d'une expérience proche du PC, offrant potentiellement un avantage notable en termes de précision et de réactivité par rapport à une manette traditionnelle, même si l'aide à la visée vient aider les joueurs consoles en général.

Inquiétudes autour du matchmaking

Si cette annonce est globalement accueillie avec enthousiasme, elle pose cependant une question légitime quant à l'équilibrage du matchmaking. De nombreux joueurs console utilisant une manette craignent en effet d'être désavantagés face à des adversaires jouant au clavier et à la souris. Face à ces inquiétudes, Alexia Christofi précise que le cross-play console-PC ne sera pas automatique.

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Les joueurs consoles activant le cross-play seront prioritairement regroupés entre eux avant d'être éventuellement intégrés à des parties incluant des joueurs PC.

Vers un matchmaking basé sur les périphériques utilisés ?

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La solution idéale serait d'opter pour un système de matchmaking par périphérique, comme celui adopté par certains jeux récents, à l'image de XDefiant. Toutefois, si ce système est efficace en théorie, il peut aussi rendre la recherche de parties difficile, en particulier dans les régions moins peuplées. Pour le moment, DICE n'a pas confirmé si Battlefield 6 adopterait ce système, mais a confirmé que le SBMM sera présent. Si l'option devait être proposée, il serait sans doute préférable qu'elle reste désactivée par défaut, laissant ainsi aux joueurs le choix de privilégier la rapidité du matchmaking ou l'équité entre périphériques.

Un lancement prometteur avec un contenu conséquent

En plus de cette annonce très appréciée, rappelons que Battlefield 6 proposera dès sa sortie un contenu généreux avec notamment plus de 40 armes différentes et 9 cartes variées. DICE semble ainsi tout mettre en œuvre pour reconquérir les fans de la franchise, en écoutant attentivement leurs attentes et leurs retours. Si le studio maintient ce cap, Battlefield 6 pourrait bien réussir à offrir l'expérience complète que les joueurs réclament depuis plusieurs années, en combinant accessibilité, variété et équité.

Miniature vidéo

Battlefield 6 arrivera le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series et sera très attendu des joueurs. Mais avant, deux phases de bêta seront organisées, dans le but de collecter un maximum d'avis et de faire un test à grande échelle.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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