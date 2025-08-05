Battlefield 6 : Le clavier et la souris seront compatibles sur consoles dès le lancement



le 05 août 2025 à 11h16 Publié par Corentin Rimbert le 05 août 2025 à 11h16

Battlefield 6 continue de multiplier les bonnes nouvelles pour les joueurs. Après avoir confirmé un prix accessible et un retour à un style plus réaliste, DICE annonce désormais le support officiel du clavier et de la souris sur PS5 et Xbox Series. Un choix qui ravit certains joueurs tout en suscitant des interrogations concernant l'équilibrage des parties.