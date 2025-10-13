Battlefield 6 : Où trouver la figurine dinosaure pour le trophée « C'est mon ami et bien plus encore » ?

Battlefield 6 : Lobbies personnalisés et trois nouvelles cartes, le programme massif pour la fin de l'année

Les développeurs de Battlefield 6 viennent de dévoiler leur nouvelle feuille de route. Au programme, des parties personnalisées, l'arrivée très attendue du chat de proximité et un premier aperçu de la saison 5 prévue pour cet hiver. Une mise à jour riche en contenu pour les passionnés du jeu.