Battlefield 6 : Où trouver la figurine dinosaure pour le trophée « C'est mon ami et bien plus encore » ?

Vous cherchez à trouver la figurine de dinosaure dans la campagne de Battlefield 6, notamment pour débloquer le succès/trophée ? Pas de panique, nous vous disons tout.
Si la majeure partie des joueurs évoluent en multijoueur dans Battlefield 6
, une autre va se consacrer à la campagne et tenter de la terminer, tout en récupérant tous les succès qu'il faut pour atteindre le fameux 100 %. Si cela ne sera pas trop compliqué, plusieurs actions vous demanderont de potentiellement rejouer des missions dans le but d'obtenir tous les collectibles. Parmi ces précieux objets à récupérer, nous retrouvons une figurine de dinosaure
au cœur d'un succès/trophée dans la mission d'introduction. Voici comment la récupérer.
Emplacement de la figurine de dinosaure dans Battlefield
Celle-ci se trouve dans la mission Toujours fidèles
, la toute première de la campagne. Et vous pourrez récupérer cet objet assez vite après avoir échangé avec d'autres membres de votre équipe, juste avant de commencer les affrontements intenses avec la Pax Armata, la milice privée qui vous accompagnera tout au long de cette campagne.
Juste après que le premier dialogue soit terminé, ne suivez pas les soldats tout de suite. Retournez-vous pour aller vers le fond de la pièce. Vous devriez voir une table, sur laquelle est posé un petit dinosaure en plastique
, rappelant à bon nombre d'entre nous notre enfance. Interagissez avec cet élément pour le collecter. En faisant cette action, vous validerez le succès/trophée qui vous demande de trouver la figurine de dinosaure dans la base de l'OTAN dans la mission Toujours fidèles
, nommé « C'est mon ami et bien plus encore
».
Si vous avez loupé le dinosaure
Notez que vous pouvez très bien rejouer la mission si vous ne l'avez pas récupéré lors de votre première tentative. Il suffit simplement de la sélectionner dans le menu campagne, et vous n'avez qu'à suivre les indications plus haut, et vous référer aux images.
D'autres objets à collecter se trouvent dans les différentes missions, que vous aurez besoin de collecter pour finir Battlefield 6 à 100 %
.
commentaire (0)