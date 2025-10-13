Battlefield 6 : Où trouver la figurine dinosaure pour le trophée « C'est mon ami et bien plus encore » ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 octobre 2025 à 16h43
Vous cherchez à trouver la figurine de dinosaure dans la campagne de Battlefield 6, notamment pour débloquer le succès/trophée ? Pas de panique, nous vous disons tout.
Battlefield 6 : Où trouver la figurine dinosaure pour le trophée « C'est mon ami et bien plus encore » ?
Si la majeure partie des joueurs évoluent en multijoueur dans Battlefield 6, une autre va se consacrer à la campagne et tenter de la terminer, tout en récupérant tous les succès qu'il faut pour atteindre le fameux 100 %. Si cela ne sera pas trop compliqué, plusieurs actions vous demanderont de potentiellement rejouer des missions dans le but d'obtenir tous les collectibles. Parmi ces précieux objets à récupérer, nous retrouvons une figurine de dinosaure au cœur d'un succès/trophée dans la mission d'introduction. Voici comment la récupérer.

Emplacement de la figurine de dinosaure dans Battlefield 

Celle-ci se trouve dans la mission Toujours fidèles, la toute première de la campagne. Et vous pourrez récupérer cet objet assez vite après avoir échangé avec d'autres membres de votre équipe, juste avant de commencer les affrontements intenses avec la Pax Armata, la milice privée qui vous accompagnera tout au long de cette campagne.

Chargement du sondage...

0 votant

Juste après que le premier dialogue soit terminé, ne suivez pas les soldats tout de suite. Retournez-vous pour aller vers le fond de la pièce. Vous devriez voir une table, sur laquelle est posé un petit dinosaure en plastique, rappelant à bon nombre d'entre nous notre enfance. Interagissez avec cet élément pour le collecter. En faisant cette action, vous validerez le succès/trophée qui vous demande de trouver la figurine de dinosaure dans la base de l'OTAN dans la mission Toujours fidèles, nommé « C'est mon ami et bien plus encore ».

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Si vous avez loupé le dinosaure

Notez que vous pouvez très bien rejouer la mission si vous ne l'avez pas récupéré lors de votre première tentative. Il suffit simplement de la sélectionner dans le menu campagne, et vous n'avez qu'à suivre les indications plus haut, et vous référer aux images.

À lire également

Battlefield 6 : La campagne est-elle jouable en coopération ?

Battlefield 6 : La campagne est-elle jouable en coopération ?

D'autres objets à collecter se trouvent dans les différentes missions, que vous aurez besoin de collecter pour finir Battlefield 6 à 100 %.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Battlefield 6 : Lobbies personnalisés et trois nouvelles cartes, le programme massif pour la fin de l'année
Battlefield 6 31 juillet 2026

Battlefield 6 : Lobbies personnalisés et trois nouvelles cartes, le programme massif pour la fin de l'année

Les développeurs de Battlefield 6 viennent de dévoiler leur nouvelle feuille de route. Au programme, des parties personnalisées, l'arrivée très attendue du chat de proximité et un premier aperçu de la saison 5 prévue pour cet hiver. Une mise à jour riche en contenu pour les passionnés du jeu.
Le rachat colossal d'Electronic Arts devrait être officiel la semaine prochaine
Battlefield 6 31 juillet 2026

Le rachat colossal d'Electronic Arts devrait être officiel la semaine prochaine

Le rachat historique d'Electronic Arts pour 55 milliards de dollars sera officiellement finalisé la semaine prochaine. Après avoir obtenu l'approbation des régulateurs européens, l'éditeur américain s'apprête à quitter la bourse pour passer sous le contrôle d'un consortium mené par l'Arabie Saoudite.
Le PDG d'Electronic Arts touche 38 millions de dollars après avoir licencié ses employés
Battlefield 6 30 juillet 2026

Le PDG d'Electronic Arts touche 38 millions de dollars après avoir licencié ses employés

Alors que Battlefield 6 a battu des records de ventes, Electronic Arts a licencié une partie de ses développeurs. Pendant ce temps, le PDG Andrew Wilson a vu sa rémunération exploser pour atteindre 38 millions de dollars, illustrant un décalage grandissant entre la direction et les créateurs.

commentaire (0)