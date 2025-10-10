Battlefield 6 : La liste complète des trophées et des succès

Battlefield 6 dispose de nombreux trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le Platine ou 100 % du titre de DICE. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Battlefield 6

Intitulé trophée/succès Description Loi de Murphy Terminer la mission Toujours fidèles. Le rocher de Gibraltar Terminer les missions Le rocher et Opération Glaive. Les démons de minuit Terminer la mission Raid nocturne. Service secret Terminer les missions Insomnie et Déplacer une montagne. N'arrête pas ton char Terminer la mission Garde du Nil. Tir de barrage Terminer la mission Opération Frappe embrasée. Dague dans le dos Terminer la campagne de Battlefield 6. In memoriam Ramasser un objet à collectionner dans la campagne. En quête de gloire Ramasser 5 objets à collectionner dans la campagne. Sur le chemin de la gloire Ramasser 10 objets à collectionner dans la campagne. Gloire imminente Ramasser 20 objets à collectionner dans la campagne. Au sommet de la gloire Ramasser tous les objets à collectionner dans la campagne. Performance de pointe Terminer une mission de la campagne au niveau de difficulté le plus élevé. Sur la ligne du front Éliminer 50 ennemis d'un tir en pleine tête dans la campagne. Une pierre, trois coups Éliminer 3 ennemis avec une seule grenade dans la campagne. Retrait de permis Détruire 10 véhicules ennemis dans la campagne. C'est mon ami et bien plus encore Trouver la figurine de dinosaure dans la base de l'OTAN dans la mission Toujours fidèles. Reconstitution historique Détruire 10 mannequins dans la mission Le rocher. Ça paye pas de mine Détruire 3 mines flottantes dans la mission Opération Glaive. Système D Terminer la mission Raid nocturne en utilisant seulement des pistolets, des couteaux ou des gadgets. Masse critique Réussir 5 éliminations avec une masse dans la mission Insomnie. Prise de têtes Réaliser 6 tirs en pleine tête consécutifs dans la mission Déplacer une montagne. Couper les ponts Faire s'effondrer un pont routier sur un char dans la mission Garde du Nil. Big Sister Repérer 20 ennemis avec votre drone dans la mission Opération Frappe embrasée. Y'a pas d'hélice hélas Abattre l'hélicoptère de renfort avec un char dans la mission Droit devant. Soldat Montes Atteindre le rang 9. Caporal Matkovic Atteindre le rang 14. Sergent Redford Atteindre le rang 25. Command and Conquest Capturer 128 objectifs en mode Conquête. En première ligne Capturer ou défendre 41 secteurs en mode Percée. C'est de la bombe Armer ou désamorcer 5 explosifs de relais en une partie multijoueur. Cinq sur cinq Réussir 5 éliminations multiples en tant qu'Assaut en multijoueur. Les mains dans le cambouis Réparer 2 042 points de dégâts sur des véhicules en multijoueur. Clair, net et précis Réussir 250 éliminations au fusil de précision en tant qu'Éclaireur en multijoueur. Infirmière Joëlle Réussir 1 996 réanimations en tant que Soutien en multijoueur. Médaille d'honneur Accomplir 414 actes de bravoure en multijoueur. Rafale fatale Réussir 5 éliminations au fusil-mitrailleur sans recharger en multijoueur. Fuite des cerveaux Réussir 6 éliminations d'un tir en pleine tête avec une arme d'appui en une partie multijoueur. Road Rash Éliminer un ennemi en le renversant avec un véhicule en multijoueur. Et ça fait bim, bam, boum Infliger 2 000 points de dégâts à des véhicules ennemis avec la charge de démolition. Exécution sommaire Réussir 10 exécutions en une partie multijoueur. Punition Réussir 129 éliminations en multijoueur.

Intitulé trophée/succès Description Puisse le sort vous être favorable Jouer 74 parties dans n'importe quelle version de Battle Royale. La réponse est 42 Faire déployer 42 demandes. Trésors de guerre Récupérer 10 objets supérieurs ou personnalisés. 316 chandelles Étourdir des ennemis 316 fois en mode Survie ou Battle Royale. Duo de choc Remporter 7 parties de Battle Rouale - Duos. Le jeu sans fin Jouer 125 manches de Survie. Tout le monde se bat, personne se barre Remporter une partie de Battle Royale en escouade complète avec toute votre escouade en vie. Mission acceptée Terminer 214 missions dans n'importe quelle version de Battle Royale. Contreplaquées Récupérer 9 plaques en mode Survie ou Battle Royale. Mozambique, ici ! Signaler un fusil à pompe en Battle Royale. Ce tombeau ne sera pas votre tombeau Réussir 1988 réanimations sur des membres d'équipe en mode Survie ou Battle Royale.

PC Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction. Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction. Édition Phantom → 45,49 € au lieu de 110 €, soit 59 % de réduction.

PS5

Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Comme la grande majorité des jeux,qui est plutôt longue. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine ou bien 100 % du jeu de DICE et EA doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Ci-dessous, nous vous partageons, d'ailleurs,Pour débloquer le 100 % ou bien Platine de, qui est nommé « Équilibré, comme toute chose devrait l'être », les joueurs et les joueuses doivent obligatoirement terminer les diverses missions liées à la campagne, effectuer des parties en multijoueur et réaliser des actions particulières. Mais, sans plus tarder, voiciIl existe 12 succès supplémentaires sur Steam, qui sont sous l'intitulé « Secret ». L'un d'entre eux est nommé « Puisse le sort vous être toujours favorable ». Depuis l'arrivée du battle royale, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer d'autres trophées/succès. Cette liste apparaît notamment sous la catégorie « Extension », de, sur PS5 :Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :