Battlefield 6 : La liste complète des trophées et des succès

Battlefield 6 dispose de nombreux trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le Platine ou 100 % du titre de DICE. Nous vous dévoilons la liste complète.
Comme la grande majorité des jeux, Battlefield 6 possède une liste de trophées et de succès
qui est plutôt longue. Les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine ou bien 100 % du jeu de DICE et EA doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Ci-dessous, nous vous partageons, d'ailleurs, la liste complète des trophées et succès de Battlefield 6
.
Liste des trophées et succès de Battlefield 6
Pour débloquer le 100 % ou bien Platine de Battlefield 6
, qui est nommé « Équilibré, comme toute chose devrait l'être », les joueurs et les joueuses doivent obligatoirement terminer les diverses missions liées à la campagne, effectuer des parties en multijoueur et réaliser des actions particulières. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Battlefield 6
:
|Intitulé trophée/succès
|Description
|Loi de Murphy
|Terminer la mission Toujours fidèles.
|Le rocher de Gibraltar
|Terminer les missions Le rocher et Opération Glaive.
|Les démons de minuit
|Terminer la mission Raid nocturne.
|Service secret
|Terminer les missions Insomnie et Déplacer une montagne.
|N'arrête pas ton char
|Terminer la mission Garde du Nil.
|Tir de barrage
|Terminer la mission Opération Frappe embrasée.
|Dague dans le dos
|Terminer la campagne de Battlefield 6.
|In memoriam
|Ramasser un objet à collectionner dans la campagne.
|En quête de gloire
|Ramasser 5 objets à collectionner dans la campagne.
|Sur le chemin de la gloire
|Ramasser 10 objets à collectionner dans la campagne.
|Gloire imminente
|Ramasser 20 objets à collectionner dans la campagne.
|Au sommet de la gloire
|Ramasser tous les objets à collectionner dans la campagne.
|Performance de pointe
|Terminer une mission de la campagne au niveau de difficulté le plus élevé.
|Sur la ligne du front
|Éliminer 50 ennemis d'un tir en pleine tête dans la campagne.
|Une pierre, trois coups
|Éliminer 3 ennemis avec une seule grenade dans la campagne.
|Retrait de permis
|Détruire 10 véhicules ennemis dans la campagne.
|C'est mon ami et bien plus encore
|Trouver la figurine de dinosaure dans la base de l'OTAN dans la mission Toujours fidèles.
|Reconstitution historique
|Détruire 10 mannequins dans la mission Le rocher.
|Ça paye pas de mine
|Détruire 3 mines flottantes dans la mission Opération Glaive.
|Système D
|Terminer la mission Raid nocturne en utilisant seulement des pistolets, des couteaux ou des gadgets.
|Masse critique
|Réussir 5 éliminations avec une masse dans la mission Insomnie.
|Prise de têtes
|Réaliser 6 tirs en pleine tête consécutifs dans la mission Déplacer une montagne.
|Couper les ponts
|Faire s'effondrer un pont routier sur un char dans la mission Garde du Nil.
|Big Sister
|Repérer 20 ennemis avec votre drone dans la mission Opération Frappe embrasée.
|Y'a pas d'hélice hélas
|Abattre l'hélicoptère de renfort avec un char dans la mission Droit devant.
|Soldat Montes
|Atteindre le rang 9.
|Caporal Matkovic
|Atteindre le rang 14.
|Sergent Redford
|Atteindre le rang 25.
|Command and Conquest
|Capturer 128 objectifs en mode Conquête.
|En première ligne
|Capturer ou défendre 41 secteurs en mode Percée.
|C'est de la bombe
|Armer ou désamorcer 5 explosifs de relais en une partie multijoueur.
|Cinq sur cinq
|Réussir 5 éliminations multiples en tant qu'Assaut en multijoueur.
|Les mains dans le cambouis
|Réparer 2 042 points de dégâts sur des véhicules en multijoueur.
|Clair, net et précis
|Réussir 250 éliminations au fusil de précision en tant qu'Éclaireur en multijoueur.
|Infirmière Joëlle
|Réussir 1 996 réanimations en tant que Soutien en multijoueur.
|Médaille d'honneur
|Accomplir 414 actes de bravoure en multijoueur.
|Rafale fatale
|Réussir 5 éliminations au fusil-mitrailleur sans recharger en multijoueur.
|Fuite des cerveaux
|Réussir 6 éliminations d'un tir en pleine tête avec une arme d'appui en une partie multijoueur.
|Road Rash
|Éliminer un ennemi en le renversant avec un véhicule en multijoueur.
|Et ça fait bim, bam, boum
|Infliger 2 000 points de dégâts à des véhicules ennemis avec la charge de démolition.
|Exécution sommaire
|Réussir 10 exécutions en une partie multijoueur.
|Punition
|Réussir 129 éliminations en multijoueur.
Il existe 12 succès supplémentaires sur Steam, qui sont sous l'intitulé « Secret ». L'un d'entre eux est nommé « Puisse le sort vous être toujours favorable ». Depuis l'arrivée du battle royale REDSEC
, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer d'autres trophées/succès. Cette liste apparaît notamment sous la catégorie « Extension », de BF6
, sur PS5 :
|Intitulé trophée/succès
|Description
|Puisse le sort vous être favorable
|Jouer 74 parties dans n'importe quelle version de Battle Royale.
|La réponse est 42
|Faire déployer 42 demandes.
|Trésors de guerre
|Récupérer 10 objets supérieurs ou personnalisés.
|316 chandelles
|Étourdir des ennemis 316 fois en mode Survie ou Battle Royale.
|Duo de choc
|Remporter 7 parties de Battle Rouale - Duos.
|Le jeu sans fin
|Jouer 125 manches de Survie.
|Tout le monde se bat, personne se barre
|Remporter une partie de Battle Royale en escouade complète avec toute votre escouade en vie.
|Mission acceptée
|Terminer 214 missions dans n'importe quelle version de Battle Royale.
|Contreplaquées
|Récupérer 9 plaques en mode Survie ou Battle Royale.
|Mozambique, ici !
|Signaler un fusil à pompe en Battle Royale.
|Ce tombeau ne sera pas votre tombeau
|Réussir 1988 réanimations sur des membres d'équipe en mode Survie ou Battle Royale.
Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction.
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- Xbox Series
- Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction.
- Édition Phantom → 45,49 € au lieu de 110 €, soit 59 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
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commentaires (2)
Effectivement, les 12 supplémentaires sur Steam sont encore sous l'intitulé « Secret » (hormis un qui est baptisé « Puisse le sort vous être toujours favorable ». C'est corrigé, merci :)
Il me semble que sur Steam il y a 54 trophées ..