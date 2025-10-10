Battlefield 6 : La campagne est-elle jouable en coopération ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si la campagne de Battlefield 6 peut être parcourue avec un ami/des amis, et donc si elle propose de la coopération.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Battlefield 6
est sorti sur la plupart des plateformes de jeu, le 10 octobre 2025, et ce, pour le plus grand bonheur des joueurs et des joueuses qui l'attendaient avec une grande impatience. Ce nouvel opus Battlefield, qui est développé par DICE et édité par Electronic Arts (EA), propose, en plus de son fameux mode multijoueur, une campagne
, avec plusieurs missions d'histoire.
D'ailleurs, la communauté se questionne à ce sujet et se demande ainsi si la campagne de Battlefield 6 est jouable en coopération ou non
, et donc s'il est possible de la parcourir avec un ou des amis, que ce soit en ligne ou en local.
La campagne de Battlefield 6 est-elle jouable en coopération ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative : la campagne de Battlefield 6 n'est pas jouable en coopération
. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les missions de la campagne de BF 6
ne peuvent donc être parcourues qu'en solo. Si vous désirez jouer avec des amis sur le nouvel opus Battlefield, il faudra, dès lors, vous intéresser au mode multijoueur, qui dispose de divers modes de jeu (Ruée, Conquête, Percée, et bien d'autres).
En ce qui concerne Battlefield 6
, remarquons que sa campagne propose 9 missions, au total. Les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou bien Platine du titre devront, d'ailleurs, s'y intéresser, étant donné que plusieurs trophées et succès sont liés à l'histoire de BF 6
. De plus, ajoutons que la durée de vie de la campagne de Battlefield 6
est, comme vous vous en doutez, plutôt courte mais dans la lignée de celle des précédents opus. Nous vous en parlons, d'ailleurs, dans un article dédié.
Pour conclure, rappelons que Battlefield 6
, qui est sorti le 10 octobre 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Comme vous l'aurez compris, le titre n'est pas sur PS4 et Xbox One
. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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