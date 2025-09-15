Battlefield 6 : Ne cliquez surtout pas sur ces liens repérés sur Reddit

Des milliers de joueurs attendent avec impatience le lancement de Battlefield 6, prévu dans un mois à peine. Mais des internautes mal intentionnés profitent de cet engouement pour arnaquer la communauté avec des liens frauduleux.
Battlefield 6
est l'une des sorties les plus attendues de l'automne 2025, mais aussi l'une des plus surveillées par les tricheurs et les arnaqueurs. En juillet 2025, de fausses invitations pour participer à la bêta du jeu
avaient circulé sur Instagram. Quelques jours plus tard, les reports de tricheurs se multipliaient sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le titre d'Electronic Arts avait enregistré 330 000 tentatives de triche
.
Cependant, les arnaqueurs ne comptent pas s'arrêter là pour exploiter les futurs joueurs de Battlefield 6
. Sur X/ Twitter, des internautes ont partagé une nouvelle arnaque qui sévit sur Reddit
.
De fausses publicités pour Battlefield 6 qui dérobent les données personnelles des joueurs
Les arnaqueurs ont imaginé de fausses publicités annonçant le playtest du mode Battle Royale de Battlefield 6
. Cette même publicité propose aux joueurs de gagner des invitations pour participer à cette session de test. Mais cette annonce exploite la tenue du vrai playtest débuté le 10 septembre dernier pour arnaquer les joueurs n'ayant pas obtenu d'accès.
Si un utilisateur clique sur la publicité en question, il est renvoyé vers l'un des sites de phishing rattachés à ce piège. Une page demande alors au joueur de renseigner des données personnelles, notamment des identifiants de compte Steam.
Dès que la fausse inscription est validée, le compte Steam peut être dérobé et devient alors très difficile à récupérer.
Ne cliquez pas sur ces liens et relayez l'information pour éviter toute tentative d'usurpation
L'arnaque est d'autant plus impressionnante que les liens de redirection reprendraient plusieurs caractéristiques des sites officiels de Battlefield 6 et d'EA. Si vous êtes confrontés à de tels liens, veillez dans un premier temps à bien vérifier les noms de domaine des sites.
Ensuite, seul un compte EA actif sera demandé pour participer à de tels tests via le programme Battlefield LABS. Si un compte Steam est demandé, restez vigilants et renseignez-vous sur la page du jeu sur la plateforme de Valve
.
Enfin, dans la mesure du possible, ne cliquez pas sur ces fausses publicités. Si des joueurs de votre entourage attendent également la sortie de Battlefield 6, n'hésitez pas à les avertir de cette arnaque. Rappelons que le titre d'Electronic Arts sera disponible dans quelques semaines seulement, le 10 octobre 2025, sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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