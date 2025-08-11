Battlefield 6 : L'antitriche bloque 330 000 tentatives de triche lors de la première bêta

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 août 2025 à 16h25
La première bêta de Battlefield 6 a été marquée par des chiffres records… et par un déploiement efficace du nouvel antitriche Javelin, qui a déjà mis en échec des centaines de milliers de tentatives de fraude.
Battlefield 6 : L'antitriche bloque 330 000 tentatives de triche lors de la première bêta
Alors que la seconde phase de bêta ouverte débutera le 14 août, EA a communiqué les premiers résultats de son dispositif Javelin Anti-Cheat. Déployé pour protéger Battlefield 6 des tricheurs lors de cette première bêta ouverte, il a montré son efficacité dès les premiers jours.

Un bilan impressionnant pour la première bêta

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Dans un message publié sur les forums officiels, l'équipe antitriche d'EA a révélé que 330 000 tentatives de triche ou de manipulation du jeu avaient été bloquées lors des deux premiers jours de la bêta. Les joueurs ont également participé activement à cette lutte, en signalant plus de 44 000 comptes suspects dès le premier jour, suivis de 60 000 signalements supplémentaires le lendemain.

Les cas confirmés de triche entraînent une exclusion immédiate des serveurs. De plus, EA rappelle que la lutte contre la triche est un combat permanent : « L'antitriche n'est jamais un processus figé. Ce qui fonctionne dans un jeu ne s'applique pas forcément à un autre ».

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Un dispositif renforcé sur PC

Pour fonctionner, Javelin Anti-Cheat s'appuie sur plusieurs exigences techniques, dont :
  • Secure Boot, qui empêche le lancement de programmes malveillants avant même le chargement de Windows.
  • TPM (Trusted Platform Module), qui améliore la détection des outils de triche.
EA précise que Secure Boot n'est pas une solution miracle, mais un élément supplémentaire pour compliquer la tâche des développeurs de cheats et améliorer les capacités de détection.

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Un conflit avec l'antitriche de VALORANT

Cette première bêta a toutefois révélé un problème inattendu. Sur PC, certains joueurs ont vu apparaître un message de « Violation de sécurité » en raison d'une « incompatibilité logicielle générale ». L'enquête a montré que le logiciel en question était Vanguard, l'antitriche du FPS VALORANT de Riot Games. Javelin et Vanguard semblent donc entrer en conflit, poussant le jeu à demander la désinstallation ou la modification des paramètres de VALORANT.

Aucune solution définitive n'a encore été annoncée, mais DICE devrait travailler à corriger ce souci avant la sortie officielle.

La prochaine session de bêta ouverte aura lieu du 14 au 17 août 2025. Battlefield 6 sortira ensuite le 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, et peut être précommandé pour obtenir des bonus.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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