Battlefield 6 : L'antitriche bloque 330 000 tentatives de triche lors de la première bêta



le 11 août 2025 à 16h25 Publié par Corentin Rimbert le 11 août 2025 à 16h25

La première bêta de Battlefield 6 a été marquée par des chiffres records… et par un déploiement efficace du nouvel antitriche Javelin, qui a déjà mis en échec des centaines de milliers de tentatives de fraude.