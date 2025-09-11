Battlefield 6 dévoile enfin son battle royale

EA lève le voile sur le mode battle royale de Battlefield 6, qui promet 100 joueurs, des véhicules, et bien évidemment une destruction totale, sans oublier son anneau de feu instantanément fatal.

Les premières infos du battle royale de BF 6

Nous avons voulu créer l'anneau le plus dangereux du genre, qui pousse les joueurs à s'affronter dans des confrontations toujours plus intenses à mesure que l'espace se réduit.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Un mode pensé dans l'ADN Battlefield

Destruction et véhicules au cœur du gameplay

À lire également Comment participer au test du battle royale de Battlefield 6 et jouer avant tout le monde ?

Un loot varié et évolutif

Classes verrouillées et progression en partie















Enfin la bonne pour EA ?

Après des mois de rumeurs,. Annoncé comme un mode à part, actuellement en phase de test via, il veut se démarquer d'Apex Legends, Warzone et Fortnite grâce à un concept radical,Contrairement aux autres battle royale,. Pas question de le traverser ou de jouer avec ses limites, tout soldat pris dedans est éliminé instantanément. Les tactiques défensives qui consistent à jouer avec la zone ne pourront pas donc pas être établie ici, à moins de prendre le risque de mourir bêtement.Cette décision radicale vise à éviter le camping au bord du cercle et à maintenir une tension constante. Les développeurs espèrent ainsi imposer un rythme soutenu, marqué par des affrontements plus spontanés et spectaculaires.Le battle royale reposera sur des escouades de quatre joueurs, pour un total de. L'objectif est clair, conserver les fondations de la série, à savoir, comme expliqué lors de la communication officielle.L'un des atouts phares de Battlefield revient en force,. Les joueurs pourront créer des passages à travers les murs ou même faire s'effondrer des bâtiments entiers pour changer l'issue d'un combat. Les véhicules, qu'ils soient de transport ou blindés, joueront un rôle majeur pour dominer la carte et renforcer la dimension « armes combinées » chère à la licence.Côté équipement, le mode proposera, des accessoires, grenades, gadgets comme le RPG, ainsi que des Strike Packages (par exemple des frappes aériennes) semblables à Warzone, de l'armure et des kits d'amélioration. Des largages personnalisés permettront aussi d'obtenir ses armes favorites.En plus du loot classique, desoffriront des récompenses supplémentaires comme des caches d'armes, des accès à des véhicules rares ou des unités de redéploiement mobile pour ramener un coéquipier.. À la place, l'XP gagnée permet de débloquer de nouveaux traits qui renforcent son rôle. Exemple : l'Assaut peut améliorer sa vitesse d'équipement d'armure. Cette progression en cours de partie vise à accentuer la personnalisation tout en gardant l'identité des classes.Aprèset l'abandon rapide du mode extraction de Battlefield 2042, EA espère tenir enfin la formule gagnante pour son battle royale, bien que le genre s'essouffle depuis quelques années. Mais avec une nouvelle formule, le studio tient peut-être enfin son succès.Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il n'a pas été précisé si le battle royale sortirait en même temps, ou plus tard.