Battlefield 6 : Mise à jour de la bêta avec une nouvelle carte, des modes inédits et plus encore

La bêta ouverte de Battlefield 6 revient pour un second week-end, et DICE ne se contente pas de corriger des bugs. Du contenu comme une nouvelle carte, des nouveaux modes, et des récompenses sont au programme.
À quelques heures de la réouverture des serveurs de la bêta de Battlefield 6
(ce jeudi 14 août à 14 heures), DICE a déployé la mise à jour 1.000.004
sur consoles et PC. Allant de 380 Mo sur PS5, à plus de 3 Go sur PC, elle apporte de quoi relancer l'intérêt des joueurs pour ce deuxième week-end qui s'annonce intense, puisqu'en plus des corrections de bugs, nous aurons du contenu inédit
.
Un contenu enrichi pour le week-end 2
La bêta ouverte numéro 2 se tiendra du 14 au 17 août
et proposera toutes les cartes et tous les modes du week-end dernier, enrichi de :
- Un nouvelle carte → Empire State
- De nouveaux modes → Ruée, Match à mort en équipe et Conquête/Percée - Armes verrouillées
Défis, récompenses et objectif communautaire
Comme ce fut le cas la semaine précédente, les joueurs pourront terminer des défis dans le but de mettre la main sur des récompenses exclusives
. Et si vous n'avez pas pu terminer ceux de la première bêta ouverte, pas de panique, vous pourrez tenter de le faire ces prochains jours.
Enfin, un défi communautaire est également au programme, qui demandera d'infliger 1 000 milliards de dégâts
en jeu permettra de débloquer un skin d'arme exclusif.
Vers un nouveau succès ?
Après un premier week-end très bien accueilli, qui a permis à la licence de battre son record d'audience sur Steam, et même de faire mieux que la licence Call of Duty, cette deuxième bêta devrait encore susciter l'intérêt des joueurs, avec de nombreuses personnes qui n'y ont pas eu accès qui feront enfin leur arrivée sur le FPS.
Notez que contrairement au premier week-end, il n'y aura plus besoin de code. La bêta est ouverte à toutes et à tous du 14 au 17 août, sans restriction. Battlefield 6 sortira ensuite le 10 octobre 2025
sur PC, PS5 et Xbox Series, et peut être précommandé pour obtenir des bonus
.
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