Battlefield 6 : Mise à jour de la bêta avec une nouvelle carte, des modes inédits et plus encore



le 13 août 2025 à 14h43 Publié par Corentin Rimbert le 13 août 2025 à 14h43

La bêta ouverte de Battlefield 6 revient pour un second week-end, et DICE ne se contente pas de corriger des bugs. Du contenu comme une nouvelle carte, des nouveaux modes, et des récompenses sont au programme.