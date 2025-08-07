Battlefield 6 : Les récompenses exclusives de la bêta

Des récompenses exclusives peuvent être obtenues en participant à la bêta de Battlefield 6. Nous vous expliquons tout.
La bêta de Battlefield 6
vient d'être lancée, ce 7 août, d'abord via son accès anticipé qui s'obtient grâce un code, avant de s'ouvrir à toutes et tous les 9 août et de se prolonger le week-end prochain (14-17 août). Pour attirer le plus de personnes possible, tout en les conservant les plus longtemps sur cette bêta, EA a mis en place une double récompenses. Avec les Twitch Drops
, mais aussi en jouant, avec la possibilité de mettre la main sur des items exclusifs, qu'il ne sera pas possible de récupérer plus tard. Si vous désirez savoir ce que vous pouvez gagner, et surtout comment faire, sachez que nous vous apportons toutes les informations à connaître concernant les récompenses de la bêta de Battlefield 6
.
Les récompenses de la bêta de Battlefield 6
Tous les joueurs et joueuses qui participent à la bêta ouverte de Battlefield 6
, que ce soit durant la période d'accès anticipé et les deux week-ends de bêta ouverte, pourront récupérer au total 10 objets. Pour les ajouter à votre collection, il convient de jouer et d'atteindre certains paliers/niveaux tout en réalisant des défis. Mais, sans plus attendre, voici toutes les récompenses de la bêta de Battlefield 6
:
- Fiche de jeu Extinction des feux
- Condition de déblocage → Atteindre le niveau 10 (uniquement le premier week-end).
- Skin de personnage Étoile montante
- Condition de déblocage → Atteindre le niveau 15 (uniquement le premier week-end).
- Pendentif d'arme Terreur nocturne
- Condition de déblocage → Atteindre le niveau 20 (uniquement le premier week-end).
- Paquetage d'arme Distance de frappe
- Condition de déblocage → Réussir 50 éliminations à courte portée (à moins de 10 m) (uniquement le premier week-end).
- Sticker d'arme Possession nocturne
- Condition de déblocage → Réanimer 100 coéquipiers (uniquement le premier week-end).
- Sticker d'arme Nuit tombée
- Condition de déblocage → Redonner 3 000 points de santé à des véhicules en les réparant (uniquement le premier week-end).
- Skin de personnage Traqueur
- Condition de déblocage → Repérer 300 ennemis (uniquement le premier week-end).
- Skin de véhicule Machine de guerre
- Condition de déblocage → Capturer 42 drapeaux en Conquête, Domination ou Roi de la colline (uniquement le deuxième week-end).
- Plaque Compagnie Bat
- Condition de déblocage → Réussir 200 éliminations ou assistances (uniquement le deuxième week-end).
- Paquetage d'arme Domination
- Condition de déblocage → Capturer 10 secteurs en Percée ou Ruée (uniquement le deuxième week-end).
Une fois débloquées, ces diverses récompenses seront sauvegardées et pourront être utilisées lors de la sortie de Battlefield 6
, qui est, pour rappel, prévue pour le 10 octobre 2025. À cette date, le titre se rendra disponible sur consoles PC, PS5 et Xbox Series.
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