Battlefield 6 : Les Twitch Drops de la bêta, la liste et comment les récupérer

Des récompenses exclusives seront à récupérer durant la bêta de Battlefield 6, notamment via les Twitch Drops. Ainsi, même sans y jouer, vous aurez déjà quelques cosmétiques.
La bêta ouverte de Battlefield 6
est enfin là.
Et pour célébrer ce grand lancement, attendu de tous, EA et DICE permettent à celles et ceux qui regardent leur créateurs de contenu préférés de mettre la main sur de belles récompenses exclusives, qui ne pourront être récupérées qu'à ce moment là. De quoi augmenter l'attente et l'attention sur le FPS, qui sortira plus tard dans l'année. Nous vous expliquons comment récupérer tous ces cosmétiques.
Comment obtenir les Twitch Drops de la bêta de BF 6 ?
La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de la bêta de Battlefield 6
est assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Pour que cela soit clair et que vous ne perdiez pas de temps, nous vous listons ci-dessous les quelques étapes à suivre pour être certains de tout récupérer :
- Rendez-vous à cette adresse pour lier vos comptes EA et Twitch, si ce n'est pas déjà fait.
- Regardez des créateurs de contenu en train de streamer Battlefield 6.
Les récompenses du Twitch Drops de Battlefield 6
Concernant les récompenses Twitch Drops pour la bêta ouverte de Battlefield 6
, voici ce que vous allez pouvoir gagner, et le nombre d'heures qu'il faut regarder pour les obtenir :
- Regarder pendant 30 minutes → code pour accéder à l'accès anticipé de la bêta ouverte
- Regarder pendant 1 heure → Pack d'armes Mimétisme
- Regarder pendant 2 heures → Skin de soldat Éboulis
- Regarder pendant 3 heures → Skin de véhicule Ravages
- Regarder pendant 4 heures → Skin de soldat Impérial
Tous ces éléments peuvent être récupérés gratuitement, donc, jusqu'au 17 août 2025, date de clôture de cette bêta fermée. Cela vous laisse le temps de regarder un créateur de contenu sur Twitch, en train de jouer à Battlefield 6, avec les drops d'activés
. Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops
. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer sur la page pour la voir apparaître en jeu.
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