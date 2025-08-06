Battlefield 6 : EA offre une ultime chance d'obtenir un code pour jouer à la bêta anticipée

Initialement, les critères pour participer à la bêta anticipée étaient plutôt stricts : membre de Battlefield Labs avant le 31 juillet, visionnage de streamers durant l'événement de présentation ou abonnement EA Play Pro. Désormais, EA simplifie grandement l'accès en ouvrant une dernière voie via Twitch.
Bonne nouvelle de dernière minute pour les joueurs ayant raté leur chance d'accéder en avance à la bêta de Battlefield 6
. Electronic Arts vient d'annoncer une nouvelle méthode très simple d'obtenir un accès anticipé de 48 heures
: il suffira de visionner du gameplay sur Twitch, dès ce jeudi 7 août.
Une solution simple : regardez 30 minutes sur Twitch
Alors que cet accès anticipé à la bêta ouverte de 48 heures n'était initialement offert qu'à certains privilégiés, qui avaient regardé un créateur de contenu le 31 juillet, ou faisait partie du programme Battlefield Labs avant la même date. Mais les choses ont finalement évolué puisque sur son compte officiel X (anciennement Twitter), Battlefield a clarifié les conditions pour profiter de cette opportunité. Il suffira maintenant de regarder n'importe quel streamer jouant à Battlefield 6 sur Twitch les 7 et 8 août pour débloquer l'accès anticipé à la bêta ouverte.
Une méthode particulièrement facile puisqu'il suffit simplement d'ouvrir une diffusion, éventuellement de couper le son et de laisser tourner trente minutes pour remplir la condition nécessaire. Ainsi, tous les joueurs ou presque pourront profiter de cet accès anticipé, sans devoir attendre le 9 août.
Comment récupérer et utiliser son code d'accès anticipé ?
EA a également précisé les étapes à suivre pour utiliser le code que les joueurs recevront après avoir visionné les 30 minutes de gameplay sur Twitch :
- Allez sur le site officiel d'EA.
- Connectez-vous à votre compte EA et entrez le code.
- Vérifiez que votre compte EA est lié à la plateforme sur laquelle vous jouez.
- Téléchargez ensuite la bêta sur la plateforme de votre choix.
Un rappel des dates clés de la bêta
Pour mémoire, voici les périodes officielles de la bêta de Battlefield 6 :
- 7 et 8 août → accès anticipé (bêta « fermée »)
- 9 et 10 août → bêta ouverte à tous
- 14 au 17 août → bêta ouverte à tous
Le lancement sera donné dès 10 heures ce 7 août. Pour le reste, Battlefield 6 sortira le 10 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series. Plusieurs éditions sont disponibles avec des bonus de précommande
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