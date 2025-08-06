Comment accéder à la bêta ouverte de Battlefield 6, accès anticipé, et prétéléchargement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2025 à 12h05
Battlefield 6 s'apprête à lancer la plus grande bêta ouverte de la franchise, qui s'étalera sur deux week-ends, avec une période d'accès anticipé. Retour sur le prétéléchargement, comment participer à cet événement et tout ce qu'il faut savoir.
Comment accéder à la bêta ouverte de Battlefield 6, accès anticipé, et prétéléchargement
Après avoir présenté le gameplay puis laissé les créateurs de contenu montrer au monde entier ce qu'était Battlefield 6, il est temps pour les joueurs de se lancer dans cette nouvelle aventure palpitante, qui promet un FPS de grande qualité. Les développeurs ont voulu en faire le meilleur Battlefield à date, et notre expérience, pour avoir pu y jouer quelques heures, confirme que nous sommes sur un très bon épisode. Les joueurs pourront le confirmer avec la bêta ouverte, qui arrive d'ici peu de temps.

Quand démarre la bêta ouverte de Battlefield 6 ?

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La bêta ouverte de Battlefield 6 se déroule sur deux week-ends au mois d'août, comme vous deviez déjà le savoir avec les dates qui ont été révélées il y a plusieurs joueurs déjà. Cela permettra à tous les joueurs de tester le jeu avant sa sortie officielle du 10 octobre 2025. Voici le calendrier précis de l'événement :
  • Premier week-end (accès anticipé) : du jeudi 7 au vendredi 8 août 2025.
  • Premier week-end (bêta ouverte) : du samedi 9 au dimanche 10 août 2025.
  • Second week-end (bêta ouverte) : du jeudi 14 au dimanche 17 août 2025.
L'heure de lancement est programmée à 10 heures ce jeudi 7 août. Nul doute que les autres sessions débuteront à la même heure. 

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Comment accéder à l'accès anticipé de la bêta Battlefield 6 ?

Pour accéder à la phase anticipée (7 et 8 août), voici les différentes possibilités :
  • Si vous êtes un membre de Battlefield LABS avant le 31 juillet 2025, l'accès anticipé vous est automatiquement accordé.
  • Avoir obtenu un code via les Twitch Drops du 31 juillet (ou à partir du 7)
    • Il faudra ensuite vous rendre sur cette page, vous connecter et inscrire le code.

Prétéléchargement de la bêta ouverte Battlefield 6

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Le prétéléchargement de la bêta ouverte Battlefield 6 est déjà disponible sur toutes les plateformes (PC, PS5, Xbox Series), avec un poids d'environ 40 Go. Voici les liens directs pour précharger la bêta : Bonne nouvelle supplémentaire : jouer à Battlefield 6 via Steam ne requiert pas l'installation de l'application EA. Pensez toutefois à utiliser l'application EA si vous êtes membre de Battlefield Labs pour éviter tout problème technique.

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Optimiser Battlefield 6 avant l'ouverture des serveurs

Dès maintenant, vous pouvez lancer la bêta une fois téléchargée afin d'optimiser vos paramètres graphiques, installer les shaders et être immédiatement prêt à jouer le jour J. Vous ne pourrez pas accéder au jeu avant l'ouverture officielle des serveurs, mais vous gagnerez ainsi un temps précieux.

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Les participants à la bêta de Battlefield 6 pourront débloquer des récompenses exclusives, uniquement disponibles pendant cet événement. Un article dédié vous sera proposé rapidement pour tout savoir de ces récompenses.

Contenu de la bêta ouverte

Pour le premier week-end, nous aurons ce contenu de disponible :
  • Cartes
    • Siège du Caire
    • Pic Libération
    • Offensive ibérique
  • Modes
    • Conquête
    • Conquête arme fermée
    • Percée
    • Domination
    • Roi de la colline
Pour le deuxième week-end, quelques changements auront lieu, avec bien plus de contenu pour les joueurs, qui ont une plus grande liberté :
  • Cartes
    • Siège du Caire
    • Pic Libération
    • Offensive ibérique
    • Empire State
  • Modes
    • Conquête
    • Conquête arme fermée
    • Percée
    • Domination
    • Roi de la colline
    • Ruée
    • Match à mort en escouade
Vous avez maintenant toutes les clés en main pour profiter pleinement de la bêta ouverte de Battlefield 6. Prétéléchargez dès aujourd'hui, accédez en avance si vous en avez l'occasion, et découvrez avant tout le monde les nouveautés de ce titre très attendu.

Battlefield 6 sortira le 10 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series. Plusieurs éditions sont disponibles avec des bonus de précommande.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Groute (invité) Le 06/08/2025 à 14:06

Vivement demain, j'ai trop hâte !