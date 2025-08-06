Comment accéder à la bêta ouverte de Battlefield 6, accès anticipé, et prétéléchargement

Battlefield 6 s'apprête à lancer la plus grande bêta ouverte de la franchise, qui s'étalera sur deux week-ends, avec une période d'accès anticipé. Retour sur le prétéléchargement, comment participer à cet événement et tout ce qu'il faut savoir.
Après avoir présenté le gameplay puis laissé les créateurs de contenu montrer au monde entier ce qu'était Battlefield 6
, il est temps pour les joueurs de se lancer dans cette nouvelle aventure palpitante, qui promet un FPS de grande qualité. Les développeurs ont voulu en faire le meilleur Battlefield à date, et notre expérience, pour avoir pu y jouer quelques heures, confirme que nous sommes sur un très bon épisode. Les joueurs pourront le confirmer avec la bêta ouverte, qui arrive d'ici peu de temps
.
Quand démarre la bêta ouverte de Battlefield 6 ?
La bêta ouverte de Battlefield 6
se déroule sur deux week-ends au mois d'août, comme vous deviez déjà le savoir avec les dates qui ont été révélées il y a plusieurs joueurs déjà. Cela permettra à tous les joueurs de tester le jeu avant sa sortie officielle du 10 octobre 2025
. Voici le calendrier précis de l'événement :
- Premier week-end (accès anticipé) : du jeudi 7 au vendredi 8 août 2025.
- Premier week-end (bêta ouverte) : du samedi 9 au dimanche 10 août 2025.
- Second week-end (bêta ouverte) : du jeudi 14 au dimanche 17 août 2025.
L'heure de lancement est programmée à 10 heures ce jeudi 7 août. Nul doute que les autres sessions débuteront à la même heure.
Comment accéder à l'accès anticipé de la bêta Battlefield 6 ?
Pour accéder à la phase anticipée (7 et 8 août), voici les différentes possibilités :
- Si vous êtes un membre de Battlefield LABS avant le 31 juillet 2025, l'accès anticipé vous est automatiquement accordé.
- Avoir obtenu un code via les Twitch Drops du 31 juillet (ou à partir du 7)
- Il faudra ensuite vous rendre sur cette page, vous connecter et inscrire le code.
Prétéléchargement de la bêta ouverte Battlefield 6
Le prétéléchargement de la bêta ouverte Battlefield 6 est déjà disponible sur toutes les plateformes (PC, PS5, Xbox Series), avec un poids d'environ 40 Go. Voici les liens directs pour précharger la bêta :
Bonne nouvelle supplémentaire : jouer à Battlefield 6 via Steam ne requiert pas l'installation de l'application EA. Pensez toutefois à utiliser l'application EA si vous êtes membre de Battlefield Labs pour éviter tout problème technique.
Optimiser Battlefield 6 avant l'ouverture des serveurs
Dès maintenant, vous pouvez lancer la bêta une fois téléchargée afin d'optimiser vos paramètres graphiques, installer les shaders et être immédiatement prêt à jouer le jour J. Vous ne pourrez pas accéder au jeu avant l'ouverture officielle des serveurs, mais vous gagnerez ainsi un temps précieux.
Les participants à la bêta de Battlefield 6 pourront débloquer des récompenses exclusives
, uniquement disponibles pendant cet événement. Un article dédié vous sera proposé rapidement pour tout savoir de ces récompenses.
Contenu de la bêta ouverte
Pour le premier week-end, nous aurons ce contenu de disponible :
- Cartes
- Siège du Caire
- Pic Libération
- Offensive ibérique
- Modes
- Conquête
- Conquête arme fermée
- Percée
- Domination
- Roi de la colline
Pour le deuxième week-end, quelques changements auront lieu, avec bien plus de contenu pour les joueurs, qui ont une plus grande liberté :
- Cartes
- Siège du Caire
- Pic Libération
- Offensive ibérique
- Empire State
- Modes
- Conquête
- Conquête arme fermée
- Percée
- Domination
- Roi de la colline
- Ruée
- Match à mort en escouade
Vous avez maintenant toutes les clés en main pour profiter pleinement de la bêta ouverte de Battlefield 6
. Prétéléchargez dès aujourd'hui, accédez en avance si vous en avez l'occasion, et découvrez avant tout le monde les nouveautés de ce titre très attendu.
Battlefield 6 sortira le 10 octobre, sur PC, PS5 et Xbox Series. Plusieurs éditions sont disponibles avec des bonus de précommande
.
commentaire (1)
Vivement demain, j'ai trop hâte !