Battlefield 6 tease un ajout ultra attendu après la sortie du jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 octobre 2025 à 18h48
Alors que Battlefield 6 n'est pas encore sorti, EA commence déjà à évoquer ce qui attend les joueurs après le lancement. Et un détail glissé dans une récente mise à jour communautaire laisse penser que les batailles navales pourraient bientôt faire leur grand retour.
Battlefield 6 tease un ajout ultra attendu après la sortie du jeu
À quelques jours de la sortie officielle de Battlefield 6, prévue ce 10 octobre 2025, Electronic Arts prépare déjà la suite. Dans une mise à jour communautaire pré-lancement, le studio a laissé entrevoir l'un des ajouts les plus attendus par les fans, le possible retour du combat naval.

Un clin d'œil aux batailles navales dans la mise à jour communautaire

Partagée sur Twitter en ce début de semaine, la communication des développeurs faisait le point sur les ajustements prévus pour la sortie du jeu et sur les retours de la communauté, tout en partageant le patch notes de la mise à jour day one. Mais c'est une phrase, glissée au détour du paragraphe consacré à l'avenir du titre, qui a retenu toute l'attention.

« Par ailleurs, vos demandes de guerre navale ne sont pas passées inaperçues, tout comme celles réclamant l'arrivée de sections de combat ou d'un petit hélicoptère tant apprécié des fans, entre autres », ont déclaré les développeurs, avant d'ajouter que Battlefield 6 proposera « plus de contenu que jamais dans un jeu de la série ».

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Un retour attendu depuis Battlefield 1

Si rien n'a encore été confirmé officiellement, la mention du combat naval n'est pas anodine. La dernière apparition de véritables batailles en mer remonte à Battlefield 1, sorti en 2016, qui permettait d'affronter l'ennemi à bord de destroyers ou de cuirassés. Depuis, la licence s'était recentrée sur les affrontements terrestres et aériens.

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Ce teasing laisse donc penser qu'EA et Battlefield Studios pourraient étendre le champ de bataille aux océans dans une mise à jour post-lancement. Une perspective qui ravirait les vétérans de la série, toujours nostalgiques des combats épiques sur mer.

Une première saison déjà bien remplie

Avant même cette potentielle extension, Battlefield 6 proposera une feuille de route dense. La Saison 1 débutera le 28 octobre 2025 et ajoutera une multitude de contenus, que ce soit des cartes, des armes ou d'autres choses. 

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Tout cela débutera dès ce 10 octobre, avec la sortie de Battlefield 6 sur PC, PS5 et Xbox Series.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Bappon (invité) Le 08/10/2025 à 18:24

j'en rêve depuis des années, ils auraient pu le faire dans BFV mais si ça arrive dans BF6 je dis oui !