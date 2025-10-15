Battlefield 6 dépasse les 6,5 millions de ventes en moins d'une semaine, et continue son explosion

Le nouveau Battlefield signe un lancement record. Avec plus de 6,5 millions d'exemplaires écoulés en quelques jours, le FPS d'Electronic Arts réalise un démarrage fulgurant et engrange déjà plus de 350 millions de dollars de revenus.
Battlefield 6 n'aura pas mis longtemps à s'imposer comme un succès commercial
. Selon un rapport d'Alinea Analytics
, le titre d'Electronic Arts et de DICE aurait vendu plus de 6,5 millions d'exemplaires à travers le monde en seulement quelques jours, toutes plateformes confondues. Une performance qui confirme le retour en grâce de la licence après l'échec critique de Battlefield 2042.
Un lancement explosif pour Battlefield 6
Dès son jour de sortie, le jeu a atteint un pic de près de 750 000 joueurs simultanés sur Steam
, un record pour la série, qui pouvait déjà présager de chiffres fous. Malgré quelques bugs mineurs et problèmes techniques, rien n'a freiné les ventes, qui se chiffrent désormais à plusieurs millions d'unités.
D'après le rapport, ces 6,5 millions d'exemplaires représentent plus de 350 millions de dollars de revenus bruts
. Un résultat impressionnant pour un lancement qui ne compte que quelques jours d'exploitation et qui devrait continuer ces prochaines semaines, tant les retours sont positifs.
Steam domine largement les ventes
Toujours selon Alinea Analytics, 56,7 % des ventes proviennent de Steam
, soit plus de 3,5 millions de copies et environ 220 millions de dollars de chiffre d'affaires.
Sur PlayStation 5, Battlefield 6 représente 23,7 % des ventes avec environ 1,5 million d'exemplaires écoulés, tandis que les consoles Xbox Series
totalisent 19,6 %, soit plus de 1,2 million d'unités.
Ces chiffres témoignent du retour de la confiance des joueurs envers la franchise, particulièrement sur PC, où la communauté Battlefield reste historiquement la plus active.
Une base de joueurs déjà massive
Le rapport précise que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens
sur Steam se maintient entre 2,3 et 2,5 millions de joueurs par jour depuis le lancement. Sur PlayStation, ce chiffre avoisine le million, confirmant une forte rétention et un engouement durable.
Cette popularité pourrait s'expliquer par le retour aux fondamentaux du gameplay, une campagne solo réussie, et un mode multijoueur plus stable que celui du précédent opus, en dépit de soucis de lancement. Sinon, depuis, les développeurs se sont montrés très réactifs et les joueurs semble apprécier l'expérience.
Avec ces résultats, Battlefield 6 signe un lancement qui surpasse les attentes internes. Reste à voir si cette dynamique se maintiendra dans la durée, notamment avec les futures mises à jour et événements en ligne, et surtout la sortie de Call of Duty: Black Ops 7, prévue dans un mois.
Quoi qu'il en soit, Battlefield 6
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