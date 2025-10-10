Comment gagner de l'XP et monter de niveau rapidement dans Battlefield 6

Nous vous expliquons comment rapidement gagner de l'XP dans Battlefield 6 pour gravir les rangs plus vite que vos adversaires et débloquer tout le contenu du jeu dès les premières heures.

Monter de niveau rapidement dans Battlefield 6 : toutes les méthodes efficaces

Adaptez votre style de jeu selon votre classe

Soutien → c'est la classe la plus rentable en XP. Réanimer vos alliés avec le défibrillateur ou leur fournir des munitions via les caisses de ravitaillement est un moyen constant d'engranger des points d'expérience.

c'est la classe la plus rentable en XP. Réanimer vos alliés avec le défibrillateur ou leur fournir des munitions via les caisses de ravitaillement est un moyen constant d'engranger des points d'expérience. Ingénieur → collez-vous à un allié en véhicule et réparez-le régulièrement. Vous gagnerez de gros bonus en restant proche et en effectuant des réparations ou des éliminations à la roquette.

collez-vous à un allié en véhicule et réparez-le régulièrement. Vous gagnerez de gros bonus en restant proche et en effectuant des réparations ou des éliminations à la roquette. Assaut et Éclaireur → utilisez vos gadgets de soutien d'équipe comme la balise de réapparition ou les capteurs de détection pour générer de l'XP passivement, sans prendre de risques inutiles.

Jouez les objectifs pour maximiser vos gains d'XP

Jouer l'objectif permet de gagner beaucoup d'XP rapidement.

Ne négligez pas les défis quotidiens et hebdomadaires

Des défis quotidiens rapides à accomplir (réanimations, éliminations, captures d'objectif).

rapides à accomplir (réanimations, éliminations, captures d'objectif). Des défis hebdomadaires offrant d'importantes récompenses d'XP et des objets cosmétiques.

offrant d'importantes récompenses d'XP et des objets cosmétiques. Des défis d'initiation permanents qui rapportent jusqu'à 20 000 XP, deux camouflages de véhicules et huit boosters d'XP.

Utilisez vos boosters d'XP intelligemment

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Avec, DICE introduit un tout nouveau système de progression. Et comme toujours, les joueurs les plus ambitieux cherchent à débloquer armes, gadgets et spécialisations le plus vite possible. Si les éliminations rapportent de l'expérience, elles ne sont pas la seule méthode pour gagner de l'XP rapidement dans Battlefield 6.Certaines classes sont particulièrement efficaces pour accumuler de l'XP rapidement, surtout en début de partie, à condition de respecter le gameplay de la classe en question. Par exemple :Ces interactions d'équipe sont idéales pour monter de niveau sans forcément jouer de manière agressive.. Capturer des points, défendre des zones ou neutraliser des positions rapporte énormément d'expérience sur une partie. D'ailleurs, vous pourrez très vite remarquer qu'un joueur qui ne se concentre que sur les éliminations aura beau en avoir 20 de plus qu'un qui ne joue que l'objectif, il aura un score bien inférieur, et donc engrangé moins d'XP.Jouez avec un petit groupe coordonné capable de flanquer les ennemis et de capturer rapidement les points de contrôle. En plus des bonus de soutien et d'objectif, vous resterez en permanence dans l'action, ce qui multiplie naturellement les gains d'XP.Pour un rythme de jeu plus rapide, privilégiez les modes comme Rush ou les cartes de petite taille. Ces environnements plus concentrés permettent d'enchaîner les affrontements et d'accumuler les points sans longs déplacements inutiles.Lesconstituent une source majeure d'expérience gratuite dans Battlefield 6. Le jeu propose :. Ils augmentent temporairement vos gains d'expérience pendant une durée déterminée de 30, 60 ou 90 minutes selon le type de booster.Comment bien les utiliser ? Quand vous êtes prêt à jouer plusieurs parties consécutives, afin d'en profiter pleinement. DICE prévoit d'en distribuer davantage à travers les saisons et les événements à venir, alors gardez un œil sur vos récompenses.En bref,. Jouez les objectifs, soutenez vos alliés, complétez vos défis et utilisez vos boosters intelligemment. Avec ces conseils, vous débloquerez armes, véhicules et gadgets bien plus vite, tout en dominant le champ de bataille dès vos premières heures de jeu.