Jetons Bonus d'EXP Battlefield 6 : Comment les utiliser et en obtenir ?

Nous vous expliquons comment utiliser les Jetons Bonus d'EXP sur Battlefield 6, mais aussi comment en obtenir de nouveaux.

Comment utiliser les Jetons Bonus d'EXP sur Battlefield 6 ?

Lancez Battlefield 6 sur votre plateforme.

Atteignez le menu principal du jeu.

Descendez dans les différents onglets proposés, notamment jusqu'à « À la Une » ou « Multijoueur », par exemple.

Sur la droite de votre écran, vous verrez une fenêtre s'afficher avec « Bonus d'EXP » et « défis ».

Appuyez sur la touche qui correspond à « Bonus d'EXP ». Il s'agit de la gâchette L2 sur PS5, par exemple.

Vous aurez, dès lors, accès aux Jetons Bonus d'EXP que vous possédez.

Il vous suffit, dorénavant, de cliquer sur le Jeton Bonus d'EXP de votre choix pour l'activer.

Comment obtenir des Jetons Bonus d'EXP sur Battlefield 6 ?





Lancez Battlefield 6 sur votre plateforme.

Atteignez le menu principal en jeu.

Rendez-vous dans l'onglet « Défis ».

Naviguez dans les différentes catégories pour dénicher les défis octroyant des Jetons Bonus d'EXP.

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Comme beaucoup d'autres jeux de tir multijoueur et avec un aspect compétitif,propose aux joueurs et aux joueuses, afin de monter plus rapidement leur rang. Toutefois, sur le titre de DICE et EA, les activer n'est pas forcément très intuitif.De ce fait, nous vous indiquons, dans ce qui suit,, afin de monter vos rangs plus rapidement et facilement.Pour, il est nécessaire, comme vous vous en doutez, d'effectuer quelques actions. D'ailleurs, voici la marche à suivre pourSuraccordent, comme vous l'aurez compris, un boost, d'une durée déterminée, pour augmenter plus rapidement son rang de joueur (Jeton Bonus 2XP Carrière) ou bien le niveau de ses armes (Jeton Bonus 2XP Matériel). Cela vous permettra, de ce fait, de débloquer plus rapidement de nouvelles armes ou bien de nouveaux équipements/accessoires. Il semblerait qu'un troisième type de jeton sera introduit à l'avenir (probablement pour le Passe de combat). Toutefois, il convient, bien évidemment, d'avoir récupéré au préalable desSur, il faut s'intéresser aux défis et aux tâches, disponibles pour le multijoueur et la campagne, pour. Comme vous l'aurez compris, cela exige d'effectuer des actions bien précises. Par exemple, il est possible de récupérer unde carrière via la tâche « Défi en équipe », qui demande de réapparaître 10 fois sur un gadget ou un véhicule de membre d'équipe et de repérer 25 fois des ennemis.Pour consulter les défis et tâches disponibles sur, afin d', il vous suffit d'effectuer cette manipulation :Et si vous voulez monter encore plus rapidement et facilement de niveau, sachez que nous vous apportons quelques conseils qui devraient vous aider à gagner de l'XP surRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.