Jetons Bonus d'EXP Battlefield 6 : Comment les utiliser et en obtenir ?

Nous vous expliquons comment utiliser les Jetons Bonus d'EXP sur Battlefield 6, mais aussi comment en obtenir de nouveaux.
Comme beaucoup d'autres jeux de tir multijoueur et avec un aspect compétitif, Battlefield 6
propose aux joueurs et aux joueuses d'obtenir et d'utiliser des Jetons Bonus d'EXP
, afin de monter plus rapidement leur rang. Toutefois, sur le titre de DICE et EA, les activer n'est pas forcément très intuitif.
De ce fait, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment utiliser et obtenir des Jetons Bonus d'EXP sur Battlefield 6
, afin de monter vos rangs plus rapidement et facilement.
Comment utiliser les Jetons Bonus d'EXP sur Battlefield 6 ?
Pour utiliser des Jetons Bonus d'EXP sur Battlefield 6
, il est nécessaire, comme vous vous en doutez, d'effectuer quelques actions. D'ailleurs, voici la marche à suivre pour activer vos Jetons Bonus d'EXP sur BF6
:
- Lancez Battlefield 6 sur votre plateforme.
- Atteignez le menu principal du jeu.
- Descendez dans les différents onglets proposés, notamment jusqu'à « À la Une » ou « Multijoueur », par exemple.
- Sur la droite de votre écran, vous verrez une fenêtre s'afficher avec « Bonus d'EXP » et « défis ».
- Appuyez sur la touche qui correspond à « Bonus d'EXP ».
- Il s'agit de la gâchette L2 sur PS5, par exemple.
- Vous aurez, dès lors, accès aux Jetons Bonus d'EXP que vous possédez.
- Il vous suffit, dorénavant, de cliquer sur le Jeton Bonus d'EXP de votre choix pour l'activer.
Sur Battlefield 6, les Jetons Bonus d'EXP
accordent, comme vous l'aurez compris, un boost, d'une durée déterminée, pour augmenter plus rapidement son rang de joueur (Jeton Bonus 2XP Carrière) ou bien le niveau de ses armes (Jeton Bonus 2XP Matériel). Cela vous permettra, de ce fait, de débloquer plus rapidement de nouvelles armes ou bien de nouveaux équipements/accessoires. Il semblerait qu'un troisième type de jeton sera introduit à l'avenir (probablement pour le Passe de combat). Toutefois, il convient, bien évidemment, d'avoir récupéré au préalable des Jetons Bonus d'EXP
.
Comment obtenir des Jetons Bonus d'EXP sur Battlefield 6 ?
Sur Battlefield 6
, il faut s'intéresser aux défis et aux tâches, disponibles pour le multijoueur et la campagne, pour obtenir des Jetons Bonus d'EXP
. Comme vous l'aurez compris, cela exige d'effectuer des actions bien précises. Par exemple, il est possible de récupérer un Jeton Bonus d'EXP
de carrière via la tâche « Défi en équipe », qui demande de réapparaître 10 fois sur un gadget ou un véhicule de membre d'équipe et de repérer 25 fois des ennemis.
Pour consulter les défis et tâches disponibles sur BF6
, afin d'obtenir des Jetons Bonus d'EXP
, il vous suffit d'effectuer cette manipulation :
- Lancez Battlefield 6 sur votre plateforme.
- Atteignez le menu principal en jeu.
- Rendez-vous dans l'onglet « Défis ».
- Naviguez dans les différentes catégories pour dénicher les défis octroyant des Jetons Bonus d'EXP.
Et si vous voulez monter encore plus rapidement et facilement de niveau, sachez que nous vous apportons quelques conseils qui devraient vous aider à gagner de l'XP sur Battlefield 6
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Battlefield 6
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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