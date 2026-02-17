Battlefield 6 : MàJ de la saison 2, version 1.2.1.0 du 17 février, le patch notes

Découvrez toutes les nouveautés de la mise à jour 1.2.1.0 de BF6 et REDSEC, déployée ce 17 février 2026, dans le but d'introduire la saison 2.

Battlefield 6, patch note mise à jour 1.2.1.0 Nouvelle carte : Contamination Rendez-vous dans un environnement montagneux en Europe pour combattre sur un vaste champ de bataille articulé autour d'une base aérienne allemande hautement stratégique.

Prend en charge tous les formats de combat.

Inclut des véhicules terrestres et des hélicoptères.

Disponible en mode Conquête, Percée, Expansion, Match à mort en escouade et Point d'attaque. Nouveaux modes de jeu à durée limitée La Saison 2 vous propose une série d'expériences à durée limitée conçues autour du VL-7, une nouvelle fumée psychoactive qui se répand sur de multiples champs de bataille. À mesure que des zones contaminées apparaissent, les escouades doivent adapter leurs tactiques et gérer différents masques et filtres, tout en livrant bataille pour le contrôle de territoires de plus en plus hostiles en multijoueur, Battle Royale et Survie.



Frappe de VL-7 : un mode à durée limitée dans lequel la fumée du VL-7 se répand dans certaines zones en multijoueur et dans REDSEC. Vous devrez utiliser des masques et gérer intelligemment vos filtres, sous peine de risquer une exposition aux effets désorientants du VL-7.



Battle Royale - Réaction chimique : une fumée recouvre Fort Lyndon en transformant totalement le champ de bataille. Combattez au cœur des zones contaminées tout en récupérant des masques et des filtres pour résister aux effets de la fumée.



Survie - Hallucinogènes : le mode Survie revient dans une nouvelle formule. Les escouades s'affrontent dans un format à élimination impitoyable, tout en avançant à travers une fumée psychoactive et en accomplissant des missions sous la pression.



Nouveau véhicule AH-6 Little Bird : le célèbre hélicoptère d'attaque fait son grand retour pour les forces de l'OTAN, en plaçant davantage de mobilité et de puissance de feu entre vos mains expertes. Nouvelles armes M121 A2 : une mitrailleuse alimentée par bande qui inflige de lourds dégâts, particulièrement efficace à courte portée.

GRT-CPS : un fusil de tireur d'élite semi-automatique conçu pour les combats à moyenne et longue portée. Il dispose d'un chargeur haute capacité pour les tirs nourris.

VCR-2 : un fusil d'assaut à courte portée à la cadence de tir élevée, conçu pour les combats rapprochés et intenses. Nouveaux gadgets 9K38 IGLA : un lance-missiles antiaérien à verrouillage qui nécessite un guidage de la part des forces d'ingénierie pour rester verrouillé sur la cible. Offre une meilleure maniabilité des missiles aux utilisateurs expérimentés.

HTI-Mk2 : un appareil de reconnaissance à courte et moyenne portée pouvant détecter et révéler des gadgets ennemis, surcharger des drones de reconnaissance et neutraliser les roquettes en approche.

Masque de protection : un équipement essentiel pour les zones contaminées, permettant de protéger des effets de la fumée psychoactive. Vous pouvez obtenir et équiper des filtres supplémentaires pour prolonger le temps de protection. Passe de combat et progression Passe de combat de la Saison 2 : débloquez instantanément 6 récompenses et progressez dans 4 branches thématiques avec du nouveau matériel, des paquetages d'arme, des skins de soldat, des bonus d'EXP et bien plus encore. Terminez toutes les branches pour débloquer la branche Ultime.

BF Pro : en plus du Passe de combat standard, BF Pro vous propose 6 déblocages immédiats, 25 sauts de palier, la station de radio Battlefield, un hébergement de serveur Portal, ainsi qu'un accès à une branche bonus exclusive offrant des récompenses tactiques supplémentaires.

La mise à jour 1.2.1.0 apporte plus de 240 améliorations et correctifs au gameplay et à la qualité de vie couvrant presque tous les aspects de Battlefield 6. Ces modifications ont été influencées par les commentaires de la communauté et les données issues des parties, dans le but d'améliorer la maniabilité des armes, les déplacements, les véhicules, les gadgets, l'IU, l'audio et la fiabilité globale du gameplay. Cette mise à jour s'inscrit dans le cadre de notre engagement continu visant à améliorer la cohérence et la fiabilité de l'expérience Battlefield. Mises à jour majeures de la version 1.2.1.0 : Améliorations de l'équilibrage et du recul des armes : réglage global du recul des armes automatiques, et corrections d'équilibrage ciblées visant à renforcer la cohérence, à clarifier les rôles et à améliorer la maniabilité des armes à long terme.

Corrections relatives aux mouvements : amélioration de la prévisibilité des déplacements des soldats grâce à l'ajustement des comportements d'accélération, de glissade et de saut, à une logique de franchissement plus fluide et à des animations améliorées pour les échelles à la première et à la troisième personnes.

Fiabilité des véhicules et des gadgets : résolution de plusieurs problèmes affectant les véhicules et les gadgets, y compris les interactions anti-véhicules, le comportement des drones, les éléments déployables et la perception des dégâts des véhicules.

Corrections des cartes et des modes : résolution de nombreux abus liés aux cartes, problèmes de déplacement, problèmes de logique de capture, et bugs de réinitialisation du monde en mode Conquête, Percée, Point d'attaque et Survie, entre autres.

Optimisation de l'IU, de l'ATH et de la progression : ajout d'un nouvel écran de stats dans le profil, et amélioration de la clarté et de la fiabilité dans l'ATH, le Passe de combat, les défis, les transitions de fin de manche, le matchmaking et les systèmes de groupe.

Mises à jour des outils et de la stabilité de Portal : résolution d'un certain nombre de problèmes affectant les outils de création de Portal, les scripts, les modificateurs, les ressources, les exploits et la stabilité du serveur.

Améliorations audio, visuelles et de stabilité : amélioration de la fiabilité audio, de la cohérence visuelle, de la présentation cosmétique et de la stabilité globale du jeu sur différentes plateformes. AMÉLIORATIONS Dans le cadre de la mise à jour 1.2.1.0, nous avons apporté des améliorations au recul au niveau du système, mais aussi à la manière dont le recul peut contribuer à équilibrer les armes automatiques.



Depuis le lancement du jeu, la compensation du recul pouvait sembler incohérente dans certaines situations. Dans certains cas, la quantité d'ajustement requise pour compenser le recul ne correspondait pas au recul appliqué, ce qui pouvait rendre les armes plus difficiles à manier que prévu. Bien que des améliorations aient été apportées lors de la Saison 1 pour réduire les cas les plus extrêmes, certaines incohérences subsistaient malgré tout. Avec cette mise à jour, la compensation du recul est désormais totalement cohérente, la quantité d'ajustement requise pour compenser le recul étant maintenant conforme au recul appliqué. Le maniement des armes devient donc plus prévisible et plus fiable.



Outre cette correction systémique, nous avons également procédé à un réglage global du recul des armes automatiques. Le recul est l'un des principaux moyens d'équilibrer les armes selon différentes distances de combat : les armes qui infligent davantage de dégâts sont volontairement plus difficiles à manier, tandis que les armes plus légères mettent l'accent sur la facilité d'utilisation et la régularité au détriment de la puissance brute. Au fil du temps, nous avons constaté que cet équilibre commençait à manquer de cohérence, notamment lorsque nous nous sommes penchés sur la manière dont ces armes étaient utilisées lors de parties en direct sur des distances de combat classiques.



Grâce à ce réglage, le recul est de nouveau conforme au rôle de chaque arme. Attendez-vous à des armes automatiques plus cohérentes et mieux différenciées selon la distance, les armes avec un impact plus élevé exigeant davantage de contrôle et un meilleur positionnement, tandis que les autres resteront fiables et impitoyables en combat rapproché.



MODIFICATIONS JOUABILITÉ Ajustement de la courbe d'accélération des glissades et des sauts pour mieux tenir compte de la vitesse au moment d'effectuer une glissade ou un saut.

Tous les membres de votre escouade affichent désormais des icônes de santé animées lorsque vous êtes à terre, afin que vous sachiez qui est en mesure de vous réanimer.

Résolution d'une erreur de matchmaking qui pouvait survenir lorsqu'une personne quittait le groupe alors que le leader de groupe avait déjà rejoint une partie.

Résolution d'un problème d'extrapolation des mouvements qui pouvait rendre les autres soldats fébriles lorsque vous traversiez un terrain accidenté ou changiez d'état.

Résolution d'un problème rare qui rendait le corps-à-corps indisponible si vous passiez à ce mode immédiatement après avoir bénéficié d'une réanimation.

Résolution d'un problème qui permettait aux jambes d'une personne de traverser des murs fins ou des objets lorsqu'elle reculait contre eux.

Résolution d'un problème qui rendait un soldat invisible quand il continuait à se déplacer après son décès dans une piscine.

Résolution d'un problème qui entraînait brièvement une mauvaise orientation de la victime lors d'une élimination au corps-à-corps sur une cible à terre.

Résolution d'un problème qui faisait que l'acceptation d'une invitation d'escouade sur Xbox pouvait involontairement sélectionner une vignette en surbrillance dans le menu principal.

Résolution d'un problème qui pouvait provoquer la perte des équipements de guerre après une réanimation.

Résolution d'un problème qui rendait possible l'utilisation de gadgets déployables sur une tyrolienne.

Résolution d'un problème à cause duquel l'activation d'un skin de camouflage sur un véhicule pouvait entraîner le camouflage incorrect de vignettes ou d'icônes sur tous les véhicules.

Résolution d'un problème qui pouvait entraîner l'interruption des animations de corps-à-corps lorsqu'elles commençaient immédiatement après que vous aviez quitté un véhicule en vue à la première personne.

Résolution d'un problème qui faisait que les personnes réanimées recevaient parfois une arme dans un état non prévu.

Résolution d'un problème qui pouvait entraîner le lancement inattendu de soldats lorsqu'ils accédaient à une échelle située au-dessus de la caméra.

Résolution d'un problème qui empêchait d'appliquer correctement des autocollants sur le paquetage d'arme légendaire Loup de guerre pour le L85A3.

Résolution d'un problème qui faisait apparaître la main gauche lors d'une élimination avec le couteau équipé.

Résolution d'un problème qui faisait apparaître deux fois l'écusson du soldat sélectionné en le plaçant de façon incorrecte sur le sac à dos avec le skin épique Veritas.

Résolution d'un problème qui empêchait le skin Mirage de rancœur d'afficher les cheveux à la fin de la manche.

Résolution d'un problème qui empêchait le skin d'ingénieur Tonnerre de faire la mise au point sur le bon emplacement de l'écusson d'uniforme.

Résolution d'un problème qui faisait apparaître deux fois l'écusson d'uniforme sur le skin épique Sniper pèlerin.

Résolution d'un problème qui rendait le skin d'éclaireur Fantôme partiellement transparent en vue à la première personne au début d'une partie en mode Roi de la colline.

Résolution d'un problème qui empêchait de débloquer correctement les personnages via le lien du Passe de combat.

Résolution d'un problème qui empêchait de débloquer correctement le personnage de Brodie via le lien du Passe de combat.

Résolution d'un problème qui faisait que sauter sur un véhicule entraînait parfois sa destruction et projetait le joueur ou la joueuse de manière inattendue.

Résolution d'un problème qui empêchait la pose de l'arme de s'actualiser correctement lors d'un tir avant un sprint et un saut.

Résolution d'un problème qui faisait que le changement d'arme après une réanimation pouvait vous laisser sans arme utilisable. Le jeu donne désormais la priorité à l'équipement d'une arme avec des munitions disponibles.

Résolution de cas où il était parfois possible d'attraper des rebords bien plus hauts que prévu.

Correction de noms en double pour certains pendentifs d'arme.

Correction de la boue excessive présente sur le modèle de personnage du skin épique Double-face.

Amélioration des animations à la première personne au moment d'accéder à une échelle, d'y monter ou d'en descendre.

Amélioration du positionnement des pieds lorsque vous montez à l'échelle.

Amélioration de la prévisibilité et de la cohérence des mouvements du personnage avec de nouvelles courbes d'accélération au lieu d'accélérations linéaires. Ces accélérations mises à jour conservent la réactivité des mouvements, tout en permettant des micro-ajustements (par exemple pour jeter un œil derrière un coin), et assurent un meilleur réalisme des mouvements des autres personnes, améliorant ainsi la qualité et la prévisibilité des fusillades.

Amélioration de la transition du bas du corps du soldat en vue à la première personne lorsqu'il arrête de bouger.

Amélioration des animations d'échelle à la troisième personne, notamment le positionnement des pieds et des mains.

Amélioration de la détection du saut de franchissement près des surplombs dans les airs.

Amélioration de l'animation et de la logique du saut de franchissement au-dessus d'obstacles de taille moyenne, optimisant ainsi l'élan et les transitions dans le mouvement.

Les soldats ne pouvaient plus remonter sur la même échelle lorsqu'ils sautaient en arrière pour en descendre.

Réduction de l'intensité des réactions aux tirs afin d'améliorer la clarté visuelle lors des combats.

Réduction de 25 % de la longueur maximale de l'impulsion lors d'une glissade, afin d'améliorer l'équilibre et la visibilité lors des mouvements rapides.

Mise à jour des éléments cosmétiques d'Alerte hivernale pour mieux correspondre à l'identité visuelle de Battlefield. VÉHICULES Désactivation de l'atténuation des dégâts basée sur l'angle du Traverser Mark II pour mieux refléter son profil de blindage plus léger. Les dégâts subis sont désormais cohérents, quelle que soit leur direction.

Résolution d'un problème qui faisait disparaître les traînées des roquettes des hélicoptères d'attaque lorsqu'elles étaient tirées à longue distance.

Résolution d'un problème qui faisait parfois apparaître les traceurs du canon rotatif de l'hélicoptère derrière le canon.

Résolution d'un problème qui laissait active la commande des gaz de l'avion, même après votre éjection de l'appareil.

Résolution d'un problème qui faisait que la vitesse de visée de la tourelle du char différait selon les vues à la première personne et à la troisième personne.

Résolution d'un problème de collision de balles sur les antennes radars des véhicules antiaériens.

Réduction de l'intensité du flash lumineux des chars antiaériens et des armes antiaériennes statiques lorsque vous zoomez.

Vous ne pouvez plus déplacer les véhicules vers l'avant ou l'arrière lorsque la grande carte est ouverte, afin d'empêcher tout conflit avec les commandes de zoom sur la carte à la manette. GADGETS Résolution d'un problème qui empêchait les mines antichars d'être déployées correctement en vue à la première personne.

Résolution d'un problème qui empêchait les mines antivéhicules M4A1 SLAM sur le drone de reconnaissance XFGM-6D de spécifier correctement la durée de vie de la batterie ou la vitesse maximale. Les explosifs se comportent désormais de façon cohérente et explosent lorsque le drone de reconnaissance XFGM-6D est détruit.

Résolution d'un problème qui faisait que le RPG-7 et le CCP-LAW manquaient de précision si vous tiriez juste après une transition de zoom.

Résolution d'un problème qui faisait que la grenade fumigène n'apparaissait pas dans l'équipement de classe Soutien #2.

Résolution d'un problème qui pouvait entraîner la destruction du drone de reconnaissance XFGM-6D lorsque le soldat en charge était à terre.

Résolution d'un problème qui faisait que le robot NEM CSB IV récupérait instantanément une charge de munitions après sa destruction.

Résolution d'un problème qui faisait que le marqueur laser portatif LTLM II pouvait donner la priorité aux cibles déjà marquées plutôt qu'au véhicule ciblé.

Résolution d'un problème qui faisait que l'effet vidéo de la flamme de la torche de l'outil de réparation n'était pas aligné en vue à la troisième personne avec un champ de vision élevé avec d'autres valeurs que celles par défaut.

Résolution d'un problème qui empêchait l'outil de réparation de réparer des véhicules lorsqu'il ciblait des composants en verre.

Résolution d'un problème qui faisait que le RPG-7 pouvait tirer involontairement lorsque vous changiez d'arme après avoir relâché la gâchette.

Correction d'un bug qui vous empêchait de revenir correctement à l'arme précédente après avoir lancé une pochette de ravitaillement et qui vous faisait continuer à lancer d'autres pochettes de ravitaillement.

Amélioration de la cohérence de la destruction des mines antichars et des mines antivéhicules M4 SLAM avec des explosifs. Le déminage devrait être plus facile et plus efficace à l'aide d'un char.

Amélioration de la cohérence de la détection des réanimations au défibrillateur dans les escaliers et sur terrain accidenté. ARMES Ajustement de la portée de repérage dans l'environnement lorsque vous utilisez une arme sans silencieux ou sans cache-flamme, la réduisant de 75 à 54 mètres.

Ajustement de la portée de repérage sur la minicarte lorsque vous utilisez une arme avec silencieux, l'augmentant de 15 à 21 mètres afin de garantir un meilleur équilibrage.

Correction de la cohérence concernant la compensation du recul afin que la quantité d'ajustement requise pour compenser le recul soit conforme au recul appliqué.

Résolution d'un problème visuel avec le mode de tir standard du SL9, dont le réglage était incorrect. Il est désormais réglé sur Tir automatique par défaut.

Résolution d'un problème qui faisait que des skins d'arme verrouillés pouvaient être utilisés au stand de tir.

Résolution d'un problème qui faisait que tirer sur le premier mannequin pouvait générer des effets de particules au niveau de votre position.

Résolution d'un problème qui faisait que le laser vert 5 mW était trop cher à équiper sur le DRS-IAR.

Résolution d'un problème qui entraînait un léger désalignement de la lampe-torche lorsqu'elle était équipée sur le MP5.

Résolution d'un problème qui faisait apparaître le laser LA-23 comme flottant lorsqu'il était équipé sur la RPKM.

Résolution d'un problème qui faisait apparaître les reflets de la lunette et les reflets de la lentille du viseur laser à travers la fumée des grenades fumigènes.

Résolution d'un problème de synchronisation des coups de couteau au corps-à-corps afin d'améliorer la fiabilité des combats rapprochés.

Résolution de divers problèmes visuels liés aux accessoires d'armes comme les lasers, les lampes-torches et l'alignement du système optique.

Résolution d'un problème qui empêchait les chargeurs rapides de 15 et 20 munitions du LMR27 de réduire le temps de rechargement comme prévu.

Résolution d'un problème qui empêchait le viseur RO-M 1.75x du SGX de fonctionner correctement avec les autres armes.

Résolution de problèmes visuels liés aux animations des fusils à verrou, notamment les mouvements de visée intrusive et un mauvais positionnement des doigts.

Amélioration de l'orientation du reflet de la lunette à longue distance afin que la direction de visée de l'ennemi soit plus précisément indiquée.

Les éliminations au couteau contre les ennemis en position allongée sont désormais correctement connectées avec l'équipe de défense.

Réduction de la vitesse des projectiles du Mini Scout, de 880 m/s à 800 m/s.

Réduction des dégâts aux membres du Mini Scout pour plus de cohérence avec les dégâts au bas du torse.

Mise à jour du pack Maîtrise du M433 de niveau 50 afin d'utiliser le maillage correct pour le chargeur.

Mise à jour de la calibration personnalisée du télémètre, afin que son effet ne soit pas appliqué instantanément. Un bref délai est désormais nécessaire.

Mise à jour des descriptions destinées aux joueurs et aux joueuses pour les accessoires non destinés aux snipers afin de mieux refléter leurs effets dans le jeu.

Mise à jour du nom du canon cannelé du TR-7, pour plus de cohérence avec le format de ses autres canons.

Réglage du recul des armes : ajustement du recul des armes automatiques pour mieux refléter les distances de combat réelles ainsi que les attentes en matière de facilité d'utilisation, améliorant ainsi la cohérence à distance tout en préservant le rôle prévu pour chaque arme.

AK-205 : ajustement du recul pour mieux correspondre aux attentes d'une arme de 5,45 x 39 mm, avec un impact minimal sur la maniabilité globale.

B36A4, L85A3, M433, SOR-555 MK2 : réduction du caractère aléatoire du recul, améliorant ainsi la cohérence et l'efficacité à longue portée.

DB-12 : augmentation de la cadence de tir et du rechargement pour améliorer la fiabilité en combat rapproché.

L110 : réduction du recul pour renforcer les différences de maniabilité entre les mitrailleuses alimentées par bande et les fusils d'assaut.

LMR27 : augmentation des dégâts à courte et moyenne portée pour mieux récompenser les tirs en pleine tête.

M123K : réduction du recul pour améliorer le contrôle des tirs nourris et renforcer son rôle de mitrailleuse alimentée par bande.

M277 : réduction du recul pour améliorer l'efficacité à distance.

M417 A2, QBZ-192 : réduction du caractère aléatoire du recul pour qu'elles restent compétitives par rapport aux fusils d'assaut mis à jour.

PW5A3, SGX : augmentation du recul, ce qui les rend un peu plus difficiles à contrôler et moins précises à longue distance.

PW7A2, USG-90 : ajustement du recul pour améliorer l'efficacité à distance, tout en augmentant légèrement la difficulté de maniabilité à courte portée.

SCW-10 : augmentation du recul pour réduire l'efficacité à distance et renforcer son rôle dans les combats rapprochés.

SG 553R : augmentation du recul pour limiter l'efficacité à distance et renforcer la cohérence avec ses performances à courte portée.

SOR-300SC : ajustement du recul pour qu'elle reste compétitive par rapport aux fusils d'assaut mis à jour. CARTES ET MODES Ajout du mode Ruée dans la Vallée de Mirak.

Résolution d'un problème en mode Expansion sur Opération Tempête de feu, qui empêchait les véhicules d'apparaître au QG comme prévu.

Résolution d'un problème en mode Match à mort en escouade, à cause duquel les escouades verrouillées pouvaient faire apparaître le tableau des scores comme partiellement vide.

Résolution d'un problème en mode Sabotage qui permettait aux assaillants d'atteindre des positions élevées et faisait apparaître le camp d'apparition des défenseurs dans la Plaine de l'or noir.

Résolution d'un problème en mode Sabotage qui permettait aux assaillants d'apparaître dans le champ de vision des défenseurs lors de leur déploiement au QG dans la Plaine de l'or noir.

Résolution d'un problème dans Siège du Caire qui permettait aux personnes d'atteindre le sommet des bâtiments du secteur D3 à l'aide du gadget Protection déployable.

Résolution de problèmes liés à l'absence d'eau et d'autres problèmes visuels dans plusieurs piscines à Eastwood. Pont de Manhattan

Résolution d'un problème qui faisait que la destruction d'un garage via l'objectif D pouvait provoquer un effet de voile blanc sur toute la carte.

Résolution d'un problème qui faisait que la destruction d'un immeuble de bureaux via l'objectif F pouvait provoquer un écran noir tout en faisant apparaître des couleurs aléatoires et des lumières vives sur la carte d'autres personnes.

Résolution d'un problème qui faisait que la destruction des parties d'une crête de plâtre via l'objectif C pouvait entraîner des problèmes d'occlusion, provoquant la disparition de grandes sections de la carte depuis certaines positions.

Résolution d'un problème qui empêchait les forces de combat de se tenir au-dessus du pont, créant involontairement des avantages de gameplay.

Résolution d'un problème qui affichait "Dumbo" sur certains points d'intérêt de la minicarte au lieu de "Pont de Manhattan". Empire State

Résolution d'un problème qui permettait aux personnes de capturer le point B (secteur 2) en mode Percée depuis un étage supérieur.

Résolution d'un problème qui permettait aux personnes de placer l'échelle d'assaut sur une collision invisible près du QG de l'OTAN.

Résolution d'un problème qui permettait aux personnes d'atteindre des zones situées au-dessus du drapeau D après leur lancement dans les airs. Point d'attaque

Résolution d'un problème sur Pic de la libération, Opération Tempête de feu et Offensive ibérique, où de nombreuses ressources pour l'environnement et les véhicules n'étaient pas correctement rétablies après la réinitialisation du monde à la mi-parcours.

Résolution d'un problème qui mettait prématurément un terme aux parties quand les équipes étaient à égalité à 5-5.

Résolution d'un problème qui faisait que les personnes qui rejoignaient une partie en retard pouvaient apparaître sous la carte.

Résolution d'un problème rare qui accordait un point à une équipe décimée.

Ajout de l'hélicoptère de reconnaissance aux cartes et modes suivants : Conquête Pont de Manhattan Opération Tempête de feu Cité de Sobek Vallée de Mirak Expansion Pont de Manhattan Eastwood Opération Tempête de feu Cité de Sobek Vallée de Mirak

PROGRESSION Vous pouvez obtenir des jetons du Passe de combat plus rapidement grâce à l'EXP de carrière et aux défis hebdomadaires, ce qui vous permet de progresser plus rapidement en jouant régulièrement.

Résolution d'un problème qui rendait les changements de défis indisponibles lorsque vous naviguiez entre le Passe de combat et les défis quotidiens.

Résolution d'un problème qui faisait que le suivi des missions ne prenait pas correctement en compte les missions de la page Unité.

Correction d'un suivi incorrect pour plusieurs défis hebdomadaires et axés sur les tâches.

Résolution de plusieurs problèmes liés à l'affichage ou à la progression incorrects des critères de défi dans REDSEC Survie et les défis hebdomadaires.

Correction d'un affichage de progression incorrect lors des défis de la semaine 2.

Résolution d'un problème qui faisait que les tâches d'exploration pouvaient être accomplies en effectuant moins d'actions que prévu. IU et ATH En raison des commentaires de la communauté, l'icône Ingénieur a été modifiée afin d'améliorer la lisibilité et de clarifier son rôle.

Résolution d'un problème de localisation à cause duquel les messages "Accessoire" et "Calibrage de l'équipement" pouvaient se chevaucher dans certaines langues.

Correction d'une icône incorrecte pour le M3A3 Bradley.

Résolution d'un problème qui faisait que les animations de l'IU d'EXP de champ se déclenchaient trop souvent.

Résolution d'un problème qui entraînait une mauvaise qualité des ombres sur la minicarte et des éléments graphiques sur certaines cartes multijoueurs.

Résolution d'un problème sur PC qui affichait les icônes du clavier et de la souris sur la grande carte, même lorsque vous utilisiez une manette.

Résolution d'un problème qui faisait que les points du Passe de combat obtenus lors des missions hebdomadaires n'étaient pas correctement indiqués sur l'écran de fin de manche.

Résolution d'un problème qui faisait que les jetons de progression du Passe de combat n'étaient pas correctement mis à jour sur l'écran de fin de manche une fois les branches bonus terminées.

Résolution d'un problème qui faisait que fermer le menu Pause depuis l'écran de déploiement avec une manette pouvait immédiatement le rouvrir.

Résolution d'un problème qui faisait que les tâches terminées pouvaient apparaître dans le désordre sur l'écran de fin de manche.

Résolution d'un problème qui faisait que l'équipement et l'aperçu des gadgets et des armes de corps-à-corps pouvaient les faire apparaître dans la section Véhicule de l'écran Équipement.

Résolution d'un problème qui faisait que les récompenses verrouillées du Passe de combat pouvaient apparaître sur l'écran Équipement après une navigation en arrière depuis le Passe de combat.

Résolution d'un problème entraînant un affichage incorrect des indicateurs relatifs aux tirs de mortier et à la valeur de dégâts.

Résolution d'un problème qui faisait que les boutons de la grande carte et du tableau des scores n'apparaissaient pas dans les écrans de fin de manche en mode Survie.

Résolution d'un problème qui faisait que le réticule affichait brièvement un espacement incorrect lorsque vous changiez d'arme.

Résolution d'un problème qui faisait que les indicateurs de visée du poste de tir des hélicoptères d'attaque restaient statiques pendant que l'hélicoptère se déplaçait, provoquant des indications de visée incorrectes.

Résolution d'un problème qui faisait que le bouton "Aller à la boutique" n'était pas fonctionnel pour la personnalisation des véhicules sur PlayStation 5.

Résolution d'un problème qui faisait que l'aperçu des éléments pouvait rester affiché même après avoir fermé la page des packs de la boutique.

Résolution d'un problème qui faisait que le zoom et la rotation des éléments pouvaient afficher un autre objet.

Résolution d'un problème qui empêchait le didacticiel Free-to-Play pour l'accès à l'équipement personnalisé de s'ouvrir correctement dans certaines conditions.

Résolution d'un problème qui pouvait inverser l'affichage de la carte lors du roulis d'un aéronef.

Résolution d'un problème qui empêchait l'affichage du message de ravitaillement, même quand les indicateurs de ressources étaient activés dans les paramètres.

Résolution d'un problème qui faisait disparaître trop tôt l'icône de réanimation de vos équipiers. L'icône est désormais visible jusqu'à ce que le soldat soit complètement mort et ne puisse plus être réanimé.

Résolution d'un problème qui empêchait l'option "Afficher les événements du mode de jeu" de fonctionner correctement quand elle était désactivée.

Résolution d'un problème qui n'affichait pas l'option "Rester avec l'escouade" sur l'écran de fin de manche.

Résolution d'un problème qui faisait que le message "Visée stable" apparaissait involontairement sur les fusils de tireur d'élite. Il n'apparaît désormais que sur les fusils à verrou.

Résolution d'un problème qui empêchait l'annulation de l'effet de dégâts des chars lorsque vous quittiez le véhicule.

Résolution d'un problème qui faisait que la section de suivi pouvait afficher un nombre incorrect de missions suivies.

Résolution d'un problème de chevauchement ou de mauvais alignement des éléments de l'IU lors d'une navigation rapide dans le menu.

Résolution d'un problème qui faisait que les liens des paquetages d'arme ne renvoyaient pas vers la bonne vignette de défi.

Résolution d'un problème qui affichait en double les indicateurs d'échelle sur l'ATH des avions.

Correction des icônes de verrouillage ennemi qui affichaient des couleurs d'état incorrectes lorsque vous visiez un véhicule.

Correction de liens manquants pour les plaques débloquées via des défis ou la boutique.

Correction de l'icône manquante ou incorrecte pour plusieurs tâches et récompenses des défis d'unité.

Correction d'incohérences entre la progression du Passe de combat affichée sur l'écran de fin de manche et dans le menu Passe de combat.

Correction de descriptions d'unités incorrectes pour certaines forces de l'OTAN et de la Pax Armata.

Résolution d'un problème de retour d'informations manquant en haute définition lorsque la défense du QG de Phalange détruisait les projectiles en approche en mode Conquête.

Correction de vignettes de mode de jeu manquantes ou incorrectes qui apparaissaient lors du lancement ou après avoir terminé une partie.

Résolution de plusieurs problèmes qui provoquaient le clignotement d'icônes en jeu, notamment des mises à jour sur l'occlusion.

Correction des nouveaux marqueurs de récompense qui ne se réinitialisaient pas lorsque vous changiez de saison et de branches bonus.

Correction des icônes de demande de transport qui ne s'affichaient pas correctement.

Amélioration de la lisibilité des indicateurs interceptés par les missiles.

Amélioration de la barre de progression de la réanimation afin qu'elle corresponde davantage à l'écran de la personne à terre, réduisant ainsi l'écart entre le moment où la réanimation n'était plus possible mais apparaissait toujours active.

Réduction du délai d'affichage des indicateurs de tir dans l'IU quand un tir a été confirmé.

Réorganisation des informations sur la carte d'élimination pour améliorer la lisibilité.

La Saison 2 présente un nouvel écran de stats dans le profil, qui comporte le total de carrière, le record en carrière et les distinctions. Chacun de ces trois écrans montre toutes sortes de statistiques détaillées. Les statistiques Total de carrière incluent les totaux et les détails par mode de jeu, tandis que les statistiques Record en carrière sont comptabilisées pour les catégories "En une partie" et "En une vie". PARAMÈTRES Ajout d'une option d'accessibilité pour les grenades flash et incapacitantes qui remplace le flash blanc par un écran noir, réduisant ainsi soudainement la luminosité tout en préservant l'impact sur le gameplay. Cette option peut être activée dans les paramètres d'accessibilité. PORTAL Résolution d'une fuite de mémoire qui pouvait se produire lorsque des événements de script spécifiques étaient déclenchés à plusieurs reprises.

Correction d'un abus qui permettait aux joueurs et aux joueuses d'accumuler de l'EXP en détruisant à plusieurs reprises des véhicules générés par l'IA.

Résolution d'un problème qui faisait que les équipements de guerre engendrés par les générateurs de butin n'affichaient pas d'icônes sur la minicarte et la grande carte.

Résolution d'un problème qui faisait que certains événements de règles se déclenchaient à des moments incorrects, notamment les événements d'entrée ou de sortie d'un point de capture.

Résolution d'un problème empêchant la modification ou la suppression des expériences "en cours d'examen".

Résolution d'un problème qui faisait que la modification des multiplicateurs de renforts pouvait entraîner un affichage incorrect du nombre de personnes pendant la progression du secteur.

Résolution d'un problème qui pouvait entraîner une réaffectation incorrecte des joueurs et des joueuses ou les empêcher de se déployer lorsque les escouades avaient atteint leur taille maximale.

Résolution d'un problème qui permettait aux joueurs et aux joueuses d'accumuler de l'expérience en contournant les limites de progression prévues.

Résolution d'un problème qui empêchait les joueurs et les joueuses de signaler un serveur depuis l'écran de redéploiement.

Résolution d'un problème qui faisait que Portal Sandbox affichait une taille de carte incorrecte dans la rotation de cartes.

Résolution d'un problème qui faisait que la suppression de toutes les cartes de la rotation de cartes pouvait entraîner la disparition du panneau Éditeur.

Résolution d'un problème qui faisait que les munitions créées par les générateurs de butin n'avaient aucun effet.

Résolution d'un problème qui faisait que le bouton Exporter affichait une icône provisoire.

Résolution d'un problème qui permettait aux utilisateurs de contourner les limites de l'éditeur en important des espaces de travail modifiés.

Correction d'erreurs et de conflits liés aux ressources qui pouvaient apparaître lors du téléchargement ou de la modification de certaines cartes.

Correction d'indicateurs front-end incorrects liés aux événements à durée limitée.

Correction de la disponibilité et de la catégorisation incorrectes des cartes pour les modes personnalisés de Portal.

Correction d'éléments de l'IU incorrects ou persistants liés à la réapparition, à la réaffectation de l'escouade et au déroulement des missions.

Correction d'astuces incorrectes ou manquantes, du texte provisoire et des textes non traduits dans l'éditeur web.

Résolution de problèmes qui pouvaient entraîner de très longs temps de chargement dans certaines expériences Portal.

Résolution de problèmes qui faisaient que certains éléments pouvaient vous renvoyer vers l'interface lors de l'hébergement d'expériences.

Résolution de problèmes qui faisaient que certains gadgets, armes, véhicules et équipements de guerre étaient absents des paramètres de restriction ou ne respectaient pas la configuration des restrictions.

Résolution de problèmes liés au comportement des marqueurs d'appui tactique, des indicateurs de balise et des icônes des objectifs au cours des sessions.

Résolution de problèmes qui empêchaient la sauvegarde des valeurs entrées pour certains modificateurs saisonniers et environnementaux.

Résolution de problèmes liés à l'imprécision des listes de l'éditeur de règles lors de la sélection des armes, des gadgets ou des munitions.

Résolution de problèmes liés aux fonctions de script, notamment des calculs vectoriels incorrects, des limites de recherche d'escouade et des événements de joueurs et de joueuses de longue durée qui s'arrêtaient de manière inattendue.

Correction des cartes, des éléments et des décors manquants dans l'outil de développement de Portal, y compris du contenu de la Saison 2 et des éléments des environnements enneigés.

Correction des indicateurs manquants ou incorrects pour les avertissements de chaleur, les secondes chances et les impulsions de balise.

Résolution de plusieurs problèmes dans l'éditeur en ligne Portal à cause desquels des armes, des gadgets, des véhicules et des cartes étaient manquants, mal classés, ou affichaient des noms, des images ou des maillages provisoires.

Correction de plusieurs modificateurs qui n'avaient aucune fonctionnalité ou des valeurs par défaut incorrectes, comme le renfort, la régénération de santé, l'ancrage zoom, le siège passager ou les paramètres liés à la vérification.

Correction de plusieurs maillages d'éléments et de véhicules provisoires ou en basse résolution qui apparaissaient dans les expériences Portal.

Résolution d'un problème rare qui provoquait l'arrêt des serveurs Portal basés sur Linux.

Correction du spam dans les journaux des serveurs lié aux systèmes de physique et de proximité des butins.

Mise à jour et remplacement de plusieurs défis Portal et Battle Royale qui ne fonctionnaient plus comme prévu. AUDIO Résolution d'un problème qui faisait que l'apparition d'une caisse de ravitaillement pour véhicules ne déclenchait pas la bonne réplique.

Correction des saccades audio lorsque les véhicules étaient sabotés à l'aide de l'outil de réparation.

Ajustement sonore des tyroliennes et des parachutes ennemis, ainsi que des chalumeaux alliés lorsqu'il y a beaucoup de sons.

Amélioration de l'obstruction audio pour les véhicules, les armes et les bruits de pas des soldats en définissant mieux l'emplacement de la source sonore.

Amélioration de la clarté des bruits de pas ennemis au loin grâce à un meilleur alignement des couches audio.

Amélioration des bruits de pas des PNJ à proximité à très courte distance.

Amélioration de la fiabilité de plusieurs effets sonores sous une charge de mémoire très forte, notamment les défibrillateurs, les chalumeaux, les tyroliennes et les parachutes. RÉSEAU Correction de rares cas où le jeu ne répondait plus après avoir reconnecté les câbles de réseau pendant le jeu ou après avoir accepté des invitations sur les consoles Xbox Series. REDSEC JOUABILITÉ Résolution d'un problème qui faisait que mourir avec un lecteur de données pouvait empêcher le bon déroulement de la mission Extraction.

Résolution d'un problème rare qui faisait que des soldats pouvaient subir plus de dégâts que prévu lorsqu'ils portaient un blindage.

Résolution d'un problème qui empêchait les récompenses de mission d'être larguées correctement si le joueur ou la joueuse qui avait lancé la mission était tué juste avant la fin de celle-ci.

Résolution d'un problème qui faisait que l'entrée de déploiement lors de l'insertion en Battle Royale ne se déclenchait pas de manière cohérente.

Résolution d'un problème qui faisait que le leader de groupe retournait à l'interface après avoir sélectionné "Rester avec l'escouade" dans le mode Battle Royale en Duos. VÉHICULES Intégration du Traverser Mark II dans le choix des dispositions petites, moyennes ou grandes en mode Survie.

Résolution d'un problème qui faisait que l'arme pouvait pivoter de manière incorrecte en vue à la première personne avec le poste de tir à distance du Traverser Mark II.

Résolution d'un problème qui pouvait entraîner l'affichage incorrect ou l'absence de réticule pour le passager du Traverser Mark II. ARMES Amélioration des accessoires pour la M4A1, la M277, le SVDM, le Mini Scout, l'UMG-40 et le 18.5KS-K, afin que ces armes utilisent leurs accessoires prévus et qu'elles soient mieux équilibrées en tant que butin. DEMANDES Résolution d'un problème qui faisait que l'effet sonore de demande du drone pouvait continuer si l'action était annulée par un saut de franchissement.

Augmentation de la vitesse de chute des largages d'arme personnalisée, des largages de ravitaillement et des récompenses de mission une fois dans les airs.

Ajout d'un nouvel appui tactique limité qui permet aux joueurs et aux joueuses de demander une salve d'obus d'artillerie sur un emplacement de la carte. Cet appui tactique offre une manière unique de perturber les ennemis et de les empêcher d'accéder à des zones-clés. CARTE Résolution d'un problème qui faisait que les rampes des conteneurs pouvaient passer à travers de grands objets déployables. Les rampes endommagent ou détruisent désormais correctement les objets et les véhicules lorsqu'elles s'abaissent.

Résolution de problèmes liés au terrain et au positionnement des objets. PROGRESSION Résolution d'un problème qui faisait que les récompenses du défi "Agent des forces spéciales" de Battle Royale n'étaient pas accordées correctement. IU et ATH Résolution d'un problème qui empêchait les marqueurs de la carte pour l'appui tactique de disparaître lorsque vous rejoigniez une session de Survie juste après une partie de Battle Royale.

Résolution d'un problème qui empêchait l'action "Effacer le signal" de fonctionner avec les assignations des touches de la manette par défaut. Battle Royale Résolution d'un problème qui faisait que les trajectoires de vol d'insertion de l'hélicoptère sur la grande carte n'étaient pas alignées lorsque l'icône de l'hélicoptère ou de fin n'apparaissait pas à l'écran.

Résolution d'un problème qui affichait la balise de décryptage dans une texture incorrecte.

Résolution d'un problème qui faisait que le butin pouvait augmenter de façon incorrecte lorsque vous ramassiez plusieurs fois le même objet.

Résolution d'un problème qui faisait que les joueurs pouvaient activer/désactiver la lampe-torche et le laser pendant la navigation dans l'inventaire.

Résolution d'un problème qui faisait que l'icône du drone était trop petite sur la minicarte et sur la grande carte.

Résolution de plusieurs problèmes liés à l'IU de Seconde chance, notamment un compte à rebours incorrect, des widgets persistants après l'élimination de l'escouade, et une visibilité incorrecte lorsque les joueurs quittaient la partie.

Suppression de répliques obsolètes d'un soldat à propos de "ravitaillements" au moment de signaler des caisses ou des véhicules de ravitaillement. Survie Résolution d'un problème qui faisait apparaître l'icône d'impulsion de la balise trop loin lorsqu'elle était ramassée par un ennemi.

Résolution d'un problème qui faisait disparaître trop tôt l'icône de compte à rebours du gadget de réapparition mobile.

Correction du chevauchement de plusieurs éléments de l'IU lorsque vous quittiez rapidement le menu Modification de l'équipement.

Correction du chevauchement de plusieurs éléments de l'IU qui faisait apparaître "Déploiement aléatoire" derrière les touches de sélection de classe sur l'écran de redéploiement. AUDIO Résolution d'un problème qui faisait que les effets sonores n'étaient pas déclenchés correctement lorsque des objets largués étaient récupérés.

Correction des effets sonores de collision manquants lors du largage de munitions.

Amélioration de la fiabilité audio lors des demandes de drones et des interactions dans le cadre des missions.

Après un léger retard, la saison 2 deest là. Elle permet de relancer l'intérêt du FPS, avec entre autres de nouveaux modes de jeu, une carte et le très attendu retour de l'hélicoptère, le AH-6 Little Bird. Des armes et des gadgets inédits sont aussi au rendez-vous. De nombreux ajustements, corrections de problèmes et équilibrages sont aussi de la partie. Vous pouvez retrouver