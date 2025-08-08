Battlefield 6 : Le mode Portal repensé pour durer des années

Le prochain Battlefield promet de marquer un tournant grâce à son mode Portal revisité, pensé pour offrir une créativité sans limites et maintenir l'intérêt des joueurs bien après sa sortie.
Le retour de Battlefield à un cadre militaire moderne ne se limite pas à son multijoueur et à sa campagne solo. Le mode Portal
, introduit dans Battlefield 2042
, revient dans une version largement enrichie. Cette fonctionnalité permet aux joueurs de créer leurs propres cartes et modes de jeu, offrant ainsi un terrain d'expérimentation qui pourrait prolonger la vie du titre pendant plusieurs années.
Un outil créatif inspiré des géants du secteur
Lors de la présentation officielle de Battlefield 6
, Alan Pimm
, directeur UX sur Battlefield 6, a expliqué dans les colonnes de VideoGamer
que cette refonte s'inspire de références comme Halo Forge
ou l'éditeur UEFN de Fortnite
. L'objectif : donner aux joueurs les moyens de concevoir des expériences uniques
, qu'il s'agisse de recréer des affrontements classiques, d'inventer des règles originales ou de bâtir des environnements inédits.
L'éditeur repose sur Frostbite
pour le jeu, mais utilise le moteur Godot
pour la partie création, offrant ainsi davantage de souplesse et d'options. Les possibilités vont bien au-delà du choix de mode : il est désormais possible de manipuler le terrain, de combiner différents éléments, ou encore de scripter ses propres IA pour élaborer des scénarios complexes.
Des créations encadrées mais libres
Les cartes et modes conçus par la communauté pourront être certifiés comme expériences officielles, par exemple un mode « armes verrouillées ». Cependant, les développeurs prévoient un système de contrôle : si une création sert uniquement de farm d'XP
, comme c'est souvent le cas dans Fortnite, elle sera signalée et n'attribuera pas de points d'expérience. Des avertissements dans l'éditeur guideront d'ailleurs les créateurs afin d'éviter les abus.
Cette supervision n'enlève rien à la liberté des joueurs, qui pourront publier des contenus innovants, voire donner naissance à des modes emblématiques comme Prop Hunt
ou Grifball
dans d'autres jeux. De quoi laisser parler le talent et l'imagination de la communauté.
Un moteur de longévité pour Battlefield 6
Pour Alan Pimm, le but est clair : prolonger la durée de vie du jeu
bien au-delà de sa sortie. Grâce au mode Portal, Battlefield 6 pourrait donc avoir une durée de vie de plusieurs années, si ce n'est plus.
Les joueurs ne veulent plus simplement un jeu à finir. Ils veulent un titre avec lequel ils peuvent évoluer, grandir, ou réaliser leurs rêves.
- Alan Pimm, directeur UX sur Battlefield 6.
Le mode Portal vise ainsi à maintenir l'intérêt « des années après votre première partie
». Qu'il s'agisse de joueurs occasionnels qui se connectent une heure ou de passionnés capables d'enchaîner huit heures de jeu, chacun trouvera des outils adaptés à son style et à sa créativité
.
Un lancement attendu
Avec un multijoueur classique, un mode Portal repensé et une campagne solo complète, Battlefield 6 s'annonce comme l'un des FPS les plus complets de la franchise
. À deux mois de sa sortie, les serveurs d'essai affichent déjà des files d'attente massives à l'occasion de la bêta
, et l'enthousiasme autour du jeu ne cesse de croître.
Battlefield 6 sortira le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series et peut toujours être précommandé pour obtenir divers bonus
.
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