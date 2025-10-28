Battlefield 6 : Le GGH-22, comment débloquer cette arme secondaire ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 octobre 2025 à 16h41
Nous vous indiquons comment débloquer et récupérer gratuitement l'arme secondaire GGH-22 sur Battlefield 6.
Battlefield 6 : Le GGH-22, comment débloquer cette arme secondaire ?
Comme sur de très nombreux jeux, Battlefield 6 propose un Passe de combat, qui est, actuellement, lié à la saison 1. Cela permet aux joueurs et aux joueuses de récupérer des récompenses diverses, dont des armes. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont totalement gratuites. C'est le cas, par exemple, du GGH-22.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer et obtenir gratuitement l'arme secondaire GGH-22 sur Battlefield 6.

Comment débloquer le GGH-22 sur Battlefield 6 ?

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Pour débloquer l'arme secondaire GGH-22 sur Battlefield 6, il convient de jouer et de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme indiqué en jeu, c'est en terminant des défis hebdomadaires ou bien en gagnant de l'EXP que vous obtiendrez des points de Passe de combat. Au bout de 10 points de Passe de combat, vous passerez un palier dans la branche activée.

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D'ailleurs, pour ajouter l'arme secondaire GGH-22 à votre arsenal sur Battlefield 6, vous devez atteindre le palier 5 de la branche « Recrue » (qui est activée par défaut, au début de cette saison). Il s'agit, comme vous le constaterez, de la récompense finale de cet embranchement du Passe de combat de la saison 1 de BF 6. De ce fait, pour débloquer le GGH-22, vous devrez impérativement récupérer les 4 récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.

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Dans tous les cas, soulignons le fait que l'arme secondaire GGH-22 de Battlefield 6 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer le Passe de combat de récupérer tout de même quelques nouveaux contenus. Comme vous vous en doutez, après avoir débloqué ladite arme secondaire, vous pourrez l'équiper dans le build de votre choix.

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En guise de conclusion, rappelons que Battlefield 6, qui est sorti le 10 octobre 2025, est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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