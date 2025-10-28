Battlefield 6 : Le GGH-22, comment débloquer cette arme secondaire ?

Nous vous indiquons comment débloquer et récupérer gratuitement l'arme secondaire GGH-22 sur Battlefield 6.

Comment débloquer le GGH-22 sur Battlefield 6 ?

Comme sur de très nombreux jeux,propose un Passe de combat, qui est, actuellement, lié à la saison 1. Cela permet aux joueurs et aux joueuses de récupérer des récompenses diverses, dont des armes. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont totalement gratuites. C'est le cas, par exemple, duAinsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsPour, il convient de jouer et de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme indiqué en jeu, c'est en terminant des défis hebdomadaires ou bien en gagnant de l'EXP que vous obtiendrez des points de Passe de combat. Au bout de 10 points de Passe de combat, vous passerez un palier dans la branche activée.D'ailleurs, pour, vous devez atteindre le palier 5 de la branche « Recrue » (qui est activée par défaut, au début de cette saison). Il s'agit, comme vous le constaterez, de la récompense finale de cet embranchement du Passe de combat de la saison 1 de. De ce fait, pour, vous devrez impérativement récupérer les 4 récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.Dans tous les cas, soulignons le fait quefigure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer le Passe de combat de récupérer tout de même quelques nouveaux contenus. Comme vous vous en doutez, après avoir débloqué ladite arme secondaire, vous pourrez l'équiper dans le build de votre choix.En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 10 octobre 2025, est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.