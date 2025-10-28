Battlefield 6 : La SOR-300SC, comment débloquer cette carabine ?

Nous vous expliquons comment débloquer et obtenir gratuitement la carabine SOR-300SC sur Battlefield 6.

Comment débloquer la carabine SOR-300SC sur Battlefield 6 ?

Comme sur de très nombreux jeux,propose un Passe de combat, qui est, actuellement, lié à la saison 1. Cela permet ainsi aux joueurs et aux joueuses de récupérer des récompenses diverses, notamment de nouvelles armes. À ce sujet, sachez que certaines d'entre elles sont gratuites. C'est le cas de, par exemple.D'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquonsAfin de, il convient de jouer et de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme indiqué en jeu, c'est en terminant des défis hebdomadaires ou bien en gagnant de l'EXP que vous récupérerez des points de Passe de combat. Au bout de 10 points de Passe de combat, vous passerez un palier dans la branche activée.Ainsi, pour, vous devez vous intéresser à la branche « Agents rebelles » du passe de combat de la saison 1 (celle-ci se débloque après avoir terminé la branche précédente, soit « Recrue »). Comme vous pourrez le constater, l'arme figure en tant que 21récompense de « Agents rebelles ». De ce fait, pour, vous devez impérativement obtenir les 5 récompenses de la branche « Recrue », puis les 21 premières récompenses de la branche « Agents rebelles ». Vous devez, dès lors, passer 26 paliers pour collecter ladite carabine. En fonction, cela pourrait vous prendre un certain temps.Dans tous les cas, remarquons quefigure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer le Passe de combat de récupérer tout de même quelques nouveaux contenus. Comme vous vous en doutez, après avoir débloqué ladite carabine, vous pourrez l'équiper dans le build de votre choix et lui apposer divers accessoires.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.