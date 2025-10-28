Battlefield 6 : Le Mini Scout, comment débloquer ce fusil de précision ?

Nous vous expliquons comment débloquer et obtenir gratuitement le fusil de précision Mini Scout sur Battlefield 6.

Comment débloquer le fusil de précision Mini Scout sur Battlefield 6 ?

Comme sur beaucoup d'autres jeux,propose un Passe de combat, qui est, actuellement, lié à la saison 1. Cela permet, de ce fait, à la communauté d'obtenir diverses récompenses, dont de nouvelles armes. D'ailleurs, sachez que certaines d'entre elles sont gratuites. C'est le cas, par exemple, duCi-dessous, nous vous expliquonsPour, il convient de jouer et de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme précisé en jeu, c'est en accomplissant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous obtiendrez des points de Passe de combat. Vous passerez un palier dans la branche activée tous les 10 points de Passe de combat collectés.Afin d', vous devez vous intéresser à la branche « Soldats de fortune » du Passe de combat de la saison 1 (celle-ci se débloque après avoir terminé la première branche, dite « Recrue »). Comme vous pourrez le constater, l'arme figure en tant que 21récompense de « Soldats de fortune ». Ainsi, pour, vous devez nécessairement obtenir les 5 récompenses de la branche « Recrue », puis les 21 premières de la branche « Soldats de fortune ». Dès lors, vous devez passer 26 paliers au total pour collecter ledit fusil de précision. En fonction, cela pourrait vous prendre un certain temps.À ce sujet, soulignons le fait quefigure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne désirent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Comme vous vous en doutez, après avoir débloqué ledit fusil de précision, vous pourrez le mettre dans un loadout et l'équiper d'accessoires.Pour conclure, rappelons que, qui est disponible depuis le 10 octobre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.