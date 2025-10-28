Battlefield 6 : Le Mini Scout, comment débloquer ce fusil de précision ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 octobre 2025 à 17h21
Nous vous expliquons comment débloquer et obtenir gratuitement le fusil de précision Mini Scout sur Battlefield 6.
Battlefield 6 : Le Mini Scout, comment débloquer ce fusil de précision ?
Comme sur beaucoup d'autres jeux, Battlefield 6 propose un Passe de combat, qui est, actuellement, lié à la saison 1. Cela permet, de ce fait, à la communauté d'obtenir diverses récompenses, dont de nouvelles armes. D'ailleurs, sachez que certaines d'entre elles sont gratuites. C'est le cas, par exemple, du fusil de précision Mini Scout.

Ci-dessous, nous vous expliquons comment débloquer et récupérer gratuitement le fusil de précision Mini Scout sur Battlefield 6.

Comment débloquer le fusil de précision Mini Scout sur Battlefield 6 ?

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Pour débloquer le fusil de précision Mini Scout sur Battlefield 6, il convient de jouer et de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme précisé en jeu, c'est en accomplissant des défis hebdomadaires et en gagnant de l'EXP que vous obtiendrez des points de Passe de combat. Vous passerez un palier dans la branche activée tous les 10 points de Passe de combat collectés.

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Afin d'ajouter le fusil de précision Mini Scout à votre arsenal sur BF6, vous devez vous intéresser à la branche « Soldats de fortune » du Passe de combat de la saison 1 (celle-ci se débloque après avoir terminé la première branche, dite « Recrue »). Comme vous pourrez le constater, l'arme figure en tant que 21ème récompense de « Soldats de fortune ». Ainsi, pour débloquer le Mini Scout, vous devez nécessairement obtenir les 5 récompenses de la branche « Recrue », puis les 21 premières de la branche « Soldats de fortune ». Dès lors, vous devez passer 26 paliers au total pour collecter ledit fusil de précision. En fonction, cela pourrait vous prendre un certain temps.

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À ce sujet, soulignons le fait que le fusil de précision Mini Scout de Battlefield 6 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne désirent pas payer le Passe de combat d'obtenir tout de même quelques nouveaux contenus. Comme vous vous en doutez, après avoir débloqué ledit fusil de précision, vous pourrez le mettre dans un loadout et l'équiper d'accessoires.

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Pour conclure, rappelons que Battlefield 6, qui est disponible depuis le 10 octobre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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