Battlefield 6 : La mise à jour Winter Offensive s'attaque enfin aux gros problèmes du jeu



le 04 décembre 2025 à 12h46 Publié par Corentin Rimbert le 04 décembre 2025 à 12h46

Les équipes de développement semblent déterminées à rectifier le tir avant la fin de l'année. Avec une feuille de route chargée, la prochaine mise à jour promet de corriger les soucis de netcode, d'audio et d'équilibrage qui frustrent la communauté depuis plusieurs semaines.