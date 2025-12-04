Battlefield 6 : La mise à jour Winter Offensive s'attaque enfin aux gros problèmes du jeu

Les équipes de développement semblent déterminées à rectifier le tir avant la fin de l'année. Avec une feuille de route chargée, la prochaine mise à jour promet de corriger les soucis de netcode, d'audio et d'équilibrage qui frustrent la communauté depuis plusieurs semaines.
Le lancement de Battlefield 6
n'a pas été de tout repos, les joueurs ayant remonté de nombreux dysfonctionnements techniques et des problèmes de conception. Conscient de ces retours, le studio a travaillé d'arrache-pied pour proposer un correctif d'envergure. Les développeurs ont récemment levé le voile sur le contenu de la mise à jour Winter Offensive, la troisième partie de la saison 1, dont le déploiement est prévu pour le 9 décembre
. Cette mise à jour ne se contente pas de simples ajustements cosmétiques, elle vise à repenser des piliers fondamentaux de l'expérience, de la fiabilité des tirs à la clarté sonore.
Une refonte sonore et technique attendue
L'un des chantiers prioritaires concerne l'ambiance sonore
, souvent critiquée pour son manque de précision. Selon les dernières communications du compte officiel BattlefieldComms
, les ingénieurs du son ont effectué un « passage complet
» sur les bruits de pas. L'objectif est d'améliorer leur clarté et la définition de la distance pour offrir une meilleure conscience positionnelle aux joueurs
.
Parallèlement, des correctifs ont été appliqués pour résoudre des bugs de mémoire qui empêchaient certains sons, notamment ceux des véhicules et des combats intenses, de se déclencher correctement. Outre l'audio, des améliorations de qualité de vie sont au programme. Les développeurs promettent une interface utilisateur plus lisible, un comportement de la mini-carte ajusté et une meilleure réactivité de la visée à la manette. De plus, les soucis de performance récemment signalés font l'objet d'une investigation et de correctifs ciblés
.
Rééquilibrage majeur des modes Ruée et Percée
Le gameplay stratégique reçoit lui aussi une attention toute particulière. Les modes Percée et Ruée vont subir des modifications substantielles pour fluidifier l'action et éviter les blocages frustrants
. Pour le mode Percée, cela se traduit par une révision des zones de capture et de la disponibilité des véhicules sur plusieurs cartes. Ces changements s'appuient sur des données internes visant à rapprocher les taux de victoire des attaquants et des défenseurs.
Concernant le mode Ruée, les ajustements sont plus spécifiques. Les emplacements des postes M-COM sur les cartes Pont de Manhattan et Pic de la Libération ont été déplacés pour offrir aux attaquants des voies d'accès plus fiables. De manière générale, les zones de capture ont été redéfinies pour que les joueurs comprennent immédiatement où se placer
pour contester ou défendre un objectif, réduisant ainsi le chaos ambiant.
Le système de combat et le netcode sous le bistouri
C'est sans doute le point le plus critique pour les puristes : la fiabilité des affrontements. La mise à jour Winter Offensive s'attaque au hit registration
et au netcode. Le studio affirme avoir corrigé les incohérences de trajectoire des balles lors des situations rapides, notamment lors de la transition vers la visée. De plus, les combats à haute densité devraient être gérés de manière plus fiable, assurant que chaque balle compte même lorsque de nombreux joueurs s'affrontent dans un espace restreint
.
Visibilité et maniement des armes
Pour compléter ces ajustements techniques, la visibilité des soldats a été revue
. Les ennemis devraient désormais se détacher plus nettement des décors sombres ou peu contrastés. Les animations en position couchée ont également été affinées pour inclure des mouvements plus subtils, rendant les cibles au sol plus lisibles.
Enfin, un large éventail d'armes va bénéficier d'un tuning complet avec la précision du premier tir et le comportement des accessoires et motifs de recul qui ont été ajustés pour offrir une performance plus prévisible et cohérente. À noter que sur le front de la sécurité, l'anti-cheat a déjà bloqué plus de 2,4 millions de tentatives de triche
, un chiffre qui témoigne de l'intensité de la lutte en coulisses.
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commentaire (1)
problème netcod toujours pas résolu