L'Arabie saoudite s'empare de 93% d'Electronic Arts dans une opération controversée



le 03 décembre 2025 à 09h45 Publié par Florian Lelong le 03 décembre 2025 à 09h45

Le rachat d'Electronic Arts révèle une réalité inattendue : l'Arabie saoudite détiendra 93 % de l'éditeur une fois l'accord scellé. Malgré l'apparence d'un consortium, le Fonds public d'investissement prend le contrôle quasi total. Une opération financée par la dette qui menace l'avenir des studios.