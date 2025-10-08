De nombreux joueurs se demandent si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Battlefield 6. Nous vous donnons la réponse.
Développé par Electronic Arts, DICE, Motive et d'autres studios partenaires, Battlefield 6
est l'un des jeux les plus attendus de 2025 et notamment par les amateurs de FPS, après Battlefield 2042 qui a déçu. Quoi qu'il en soit, le titre arrive sur PC, PS5 et Xbox Series ce 10 octobre. Mais qu'en est-il de Battlefield 6 sur PS4 et Xbox One ?
Battlefield 6 sort-il sur PS4 et Xbox One ?
Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative : Battlefield 6 ne se rendra pas disponible sur PS4 et Xbox One
. Depuis sa toute première annonce, puis à travers les différentes communications suivantes, Electronic Arts a, effectivement, précisé que Battlefield 6
ne sortira que sur la dernière console de Sony, la PlayStation 5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, lors de son lancement en octobre 2025, en plus de la version PC.
Cette absence s'explique logiquement par l'ambition des équipes, qui ont voulu proposer une destruction totale sur les cartes, mais aussi offrir aux joueurs des graphismes jolis et une ambiance immersive, ce qui est évidemment gourmand en ressources. De fait, pouvoir appliquer cette vision sur PS4 et Xbox One était compliqué
.
C'est pourquoi EA a préféré ne pas se mettre de limite et ne se concentrer que sur la PS5 et Xbox Series, côté console. Les joueurs évoluant sur ces plateformes profiteront d'une expérience spécialement conçue pour la génération actuelle, sans qu'elle ne soit bridée, ce qui est bénéfique pour tout le monde, avec notamment la possibilité d'avoir un mode à 120 FPS, ce qui n'est pas (encore) courant.
À l'inverse, le principal concurrent de ce Battlefield 6
, Call of Duty: Black Ops 7
, a fait le choix de rester disponible sur PS4 et Xbox One. Mais compte tenu des limites techniques, cela pourrait être la dernière année de la licence sur l'ancienne génération. En guise de conclusion, rappelons que Battlefield 6
arrive le 10 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.
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