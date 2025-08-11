Battlefield 6 : La bêta ouverte dépasse le record historique de Call of Duty sur Steam

La première bêta ouverte de Battlefield 6 a connu un succès massif, au point de surpasser le plus haut pic de joueurs jamais atteint par Call of Duty sur Steam.

Un pic de joueurs historique

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Un engouement supérieur aux précédentes bêtas

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Le week-end dernier, la bêta ouverte dea confirmé l'engouement autour du retour de la licence. Attendu de longue date par les fans de FPS, le titre d'ets'est imposé dans le top des jeux les plus joués sur Steam, tout en battant plusieurs records impressionnants.Selon, la bêta a atteint un pic de, propulsant le jeu dans le top 3 des titres les plus joués sur la plateforme durant le week-end. Ce chiffre marque un record absolu pouret dépasse même le pic historique desur la plateforme, établi à 491 670 joueurs lors de la sortie deen 2022.Il est important de préciser que ces chiffres ne tiennent pas compte des joueurs présents sur l'application EA, l'Epic Games Store ou les consoles, ce qui laisse imaginer un total encore plus élevé. La bêta de Battlefield 6 a probablement dépassé le pic du million d'utilisateurs simultanés.À titre de comparaison, la bêta ouverte deavait culminé à 156 665 joueurs sur Steam. Le bond est donc significatif, signe que la communication et les premières impressions autour desemblent avoir séduit la communauté. Les chiffres sont même supérieurs à ceux de certains concurrents directs. Si la conversion en ventes reste à confirmer, l'accueil global est déjà perçu par beaucoup comme. À la condition que les développeurs apportent quelques équilibrages en fonction des retours des joueurs lors de ces deux week-ends de bêta.Avec une base de joueurs massive dès la bêta, un positionnement compétitif face àqui ne devrait sortir qu'un mois plus tard environ, et une communauté impatiente,s'annonce comme l'un des lancements majeurs de l'année dans le genre FPS. Rendez-vous le 10 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.