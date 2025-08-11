Battlefield 6 : La bêta ouverte dépasse le record historique de Call of Duty sur Steam

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 août 2025 à 15h49
La première bêta ouverte de Battlefield 6 a connu un succès massif, au point de surpasser le plus haut pic de joueurs jamais atteint par Call of Duty sur Steam.
Battlefield 6 : La bêta ouverte dépasse le record historique de Call of Duty sur Steam
Le week-end dernier, la bêta ouverte de Battlefield 6 a confirmé l'engouement autour du retour de la licence. Attendu de longue date par les fans de FPS, le titre d'Electronic Arts et DICE s'est imposé dans le top des jeux les plus joués sur Steam, tout en battant plusieurs records impressionnants.

Un pic de joueurs historique

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Selon SteamDB, la bêta a atteint un pic de 521 079 joueurs simultanés, propulsant le jeu dans le top 3 des titres les plus joués sur la plateforme durant le week-end. Ce chiffre marque un record absolu pour la franchise Battlefield sur Steam et dépasse même le pic historique de Call of Duty sur la plateforme, établi à 491 670 joueurs lors de la sortie de Modern Warfare 2 en 2022.

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Il est important de préciser que ces chiffres ne tiennent pas compte des joueurs présents sur l'application EA, l'Epic Games Store ou les consoles, ce qui laisse imaginer un total encore plus élevé. La bêta de Battlefield 6 a probablement dépassé le pic du million d'utilisateurs simultanés.

Un engouement supérieur aux précédentes bêtas

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À titre de comparaison, la bêta ouverte de Battlefield 2042 avait culminé à 156 665 joueurs sur Steam. Le bond est donc significatif, signe que la communication et les premières impressions autour de Battlefield 6 semblent avoir séduit la communauté. Les chiffres sont même supérieurs à ceux de certains concurrents directs. Si la conversion en ventes reste à confirmer, l'accueil global est déjà perçu par beaucoup comme un retour en force pour la série. À la condition que les développeurs apportent quelques équilibrages en fonction des retours des joueurs lors de ces deux week-ends de bêta.

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