Battlefield 6 introduit un Aim Assist 2.0

Le prochain Battlefield revoit son système d'aide à la visée avec une version plus fine et plus équilibrée, pensée pour offrir une expérience compétitive sur consoles et PC.
Battlefield 6
compte bien moderniser sa formule en affinant l'équilibre entre accessibilité et skill pur, notamment pour que les joueurs consoles ne se sentent pas trop lésés face aux joueurs PC, sans que ces derniers puissent se sentir freinés par l'Aim Assist. L'une des nouveautés majeures révélées par les développeurs est justement que le FPS proposera un Aim Assist 2.0
, une refonte de l'aide à la visée qui s'annonce plus discrète et moins intrusive que par le passé.
Une évolution héritée de Battlefield 2042
Matthew Nickerson, Senior Console Combat Designer
, a expliqué dans un entretien avec Well Played
que son équipe a repris la base de Battlefield 2042 pour analyser en profondeur l'évolution du système de visée au fil des saisons. L'objectif était clair, proposer une expérience fluide et compétitive, quel que soit l'input, console ou PC
.
Nous avons hérité des systèmes de Battlefield 2042. Après une analyse complète des données, nous avons cherché à livrer une version améliorée pour Battlefield 6, avec pour mantra d'offrir la meilleure expérience possible à tous les joueurs.
Qu'apporte l'Aim Assist 2.0 ?
Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, l'Aim Assist 2.0 ne renforce pas l'assistance
, mais la rend plus subtile et plus naturelle. Les développeurs parlent d'une approche « humanisée
», pensée pour maintenir l'équité entre les joueurs.
Un fonctionnement plus précis
Le nouveau système utilise désormais des meshes en capsule au lieu des traditionnelles boîtes ou sphères, offrant ainsi une détection plus cohérente et performante. Les développeurs ont aussi supprimé le snap zoom et le rotational aim assist
, jugés trop mécaniques et intrusifs dans Battlefield 2042.
Lors de la bêta ouverte en août, plusieurs joueurs ont confirmé que l'aide à la visée était bien présente mais nettement moins forte que dans Call of Duty
(ou Apex Legends, qui incite clairement à jouer à la manette). Résultat, chaque élimination paraît plus gratifiante, car elle demande davantage de précision et de contrôle.
Avec cette refonte, Battlefield 6 mise sur une expérience compétitive et équilibrée
, sans sacrifier l'accessibilité pour les joueurs manette. Si les retours complets viendront après la sortie, la direction semble déjà séduire une partie de la communauté.
En parallèle, EA a confirmé que le cross-play ne sera pas limité aux consoles
, ce qui peut frustrer une partie des joueurs, mais aussi ses modes graphiques
. Rendez-vous le 10 octobre pour la sortie de Battlefield 6, sur PC, PS5 et Xbox Series.
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