Battlefield 6 : EA précise le fonctionnement du cross-play, il y aura des déçus

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 septembre 2025 à 10h43
Après plusieurs déclarations contradictoires, EA a confirmé les conditions exactes du cross-play dans Battlefield 6, avec des spécificités de matchmaking qui pourraient faire des déçus.
Battlefield 6 : EA précise le fonctionnement du cross-play, il y aura des déçus
Depuis plusieurs mois, la question du cross-play dans Battlefield 6 suscite la confusion. Entre annonces, interviews et clarifications, les joueurs ne savaient plus à quoi s'attendre. Aujourd'hui, EA a mis les choses au clair en annonçant qu'il n'y aura pas de cross-play uniquement entre consoles, malgré les rumeurs persistantes.

Pas de cross-play exclusivement console

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Dans un entretien accordé à Dexerto, un représentant d'EA a confirmé que le cross-play n'est pas limité aux joueurs PS5 et Xbox Series. En pratique, le matchmaking privilégiera d'abord les rencontres entre joueurs consoles, mais le pool PC reste inclus si nécessaire.

Les joueurs PC, quant à eux, ne pourront pas désactiver le cross-play. Leur matchmaking intégrera donc systématiquement l'ensemble des plateformes, ce qui est moins handicapant de ce côté. Mais les joueurs consoles, s'ils ne désactivent pas le cross-play, auront toujours une chance de tomber sur des joueurs PC, ce qui peut parfois les frustrer, entre une meilleure visée à la souris et surtout l'abondance des cheaters sur cette plateforme.

Désactiver le crossplay, quelles conséquences sur console ?

Si un joueur console choisit de désactiver le cross-play, il ne pourra alors jouer qu'avec des utilisateurs de sa propre plateforme. PS5 contre PS5, Xbox Series contre Xbox Series, mais aucune possibilité de former une escouade multiplateforme.

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Cette mécanique correspond finalement à la première communication, en donnant la priorité donnée aux consoles, mais sans exclure le PC.

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Certains joueurs espéraient un cross-play limité aux consoles, afin d'éviter les différences d'équilibrage avec le PC. La décision d'EA risque donc de relancer les débats au sein de la communauté. Mais avec une sortie imminente, il faudra attendre les premiers retours en jeu pour juger de l'impact réel de ce choix.

Rendez-vous dès le 10 octobre donc, pour découvrir Battlefield 6 sur PC, PS5 et Xbox Series, qui vient de révéler la liste de ses armes au lancement.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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delamerde (invité) Le 12/10/2025 à 22:05

Il y a une raison pour ne pas permettre de faire ce que l'on veut avec le jeu qu'on achète ?