Battlefield 6 promet de belles performances graphiques sur consoles avec ses modes

Vous souhaitez tirer le meilleur des performances graphiques de Battlefield 6 ? Découvrez les différentes modes qui seront disponibles au lancement du jeu sur les consoles Xbox Series, sur PS5 et PS5 Pro.
À quelques semaines du lancement de Battlefield 6
, les joueurs sur consoles sont nombreux à se demander comment il tournera sur leur machine de prédilection. Que vous soyez team Microsoft ou team Sony, DICE a développé deux modes graphiques pour chaque console. D'ailleurs, Christian Buhl (Technical Director du jeu) a récemment partagé les performances de chaque mode dans une interview accordée à IGN
.
Battlefield 6 capable de proposer un affichage dépassant les 80 FPS en mode Performance
Christian Buhl précise que, à l'exception de la Xbox Series S (moins performante que les autres consoles de salon), Battlefield 6 proposera deux modes graphiques : le mode Fidélité et le mode Performance.
Quel que soit le mode privilégié, les développeurs souhaitent mettre l'accent sur le dynamisme et sur une mise à l'échelle rendue possible grâce aux technologies embarquées dans chaque machine, qu'il s'agisse du FSR ou du PSSR.
En fonction de votre support de prédilection, voici les modes graphiques que vous pourrez sélectionner en jouant à Battlefield 6 :
- Si vous jouez sur PS5 :
- Mode Fidélité : résolution maximale de 1440p et un framerate de 60 FPS visé
- Mode Performance : résolution maximale de 1280p et un framerate pouvant dépasser les 80 FPS
- Si vous jouez sur PS5 Pro :
- Mode Fidélité : résolution maximale de 2160p et un framerate de 60 FPS visé
- Mode Performance : résolution maximale de 1620p et un framerate pouvant dépasser les 80 FPS
- Si vous jouez sur consoles Xbox Series X :
- Mode Fidélité : résolution maximale de 1440p et un framerate de 60 FPS visé
- Mode Performance : résolution maximale de 1280p et un framerate pouvant dépasser les 80 FPS
Qu'en est-il des performances sur la version Xbox Series S ?
La version Xbox Series S de Battlefield 6 ne proposera quant à elle qu'un seul mode graphique. Cependant, les développeurs visent les 60 FPS pour ce dernier, avec une résolution maximale de 1080p.
Les autres consoles pourraient toutefois profiter d'un petit bonus : un framerate allant bien au-delà des 80 FPS si les performances proposées sont identiques à celles proposées lors de la bêta du titre.
Pour le savoir, nous vous donnons rendez-vous le 10 octobre prochain,
date à laquelle le sixième opus de la saga Battlefield sera disponible sur consoles Xbox Series, PS5 et PC.
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