Battlefield 6 promet de belles performances graphiques sur consoles avec ses modes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 septembre 2025 à 16h17
Vous souhaitez tirer le meilleur des performances graphiques de Battlefield 6 ? Découvrez les différentes modes qui seront disponibles au lancement du jeu sur les consoles Xbox Series, sur PS5 et PS5 Pro.
Battlefield 6 promet de belles performances graphiques sur consoles avec ses modes
À quelques semaines du lancement de Battlefield 6, les joueurs sur consoles sont nombreux à se demander comment il tournera sur leur machine de prédilection. Que vous soyez team Microsoft ou team Sony, DICE a développé deux modes graphiques pour chaque console. D'ailleurs, Christian Buhl (Technical Director du jeu) a récemment partagé les performances de chaque mode dans une interview accordée à IGN

Battlefield 6 capable de proposer un affichage dépassant les 80 FPS en mode Performance

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Christian Buhl précise que, à l'exception de la Xbox Series S (moins performante que les autres consoles de salon), Battlefield 6 proposera deux modes graphiques : le mode Fidélité et le mode Performance. Quel que soit le mode privilégié, les développeurs souhaitent mettre l'accent sur le dynamisme et sur une mise à l'échelle rendue possible grâce aux technologies embarquées dans chaque machine, qu'il s'agisse du FSR ou du PSSR. 

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En fonction de votre support de prédilection, voici les modes graphiques que vous pourrez sélectionner en jouant à Battlefield 6 : 
  • Si vous jouez sur PS5 :
    • Mode Fidélité : résolution maximale de 1440p et un framerate de 60 FPS visé
    • Mode Performance :  résolution maximale de 1280p et un framerate pouvant dépasser les 80 FPS
  • Si vous jouez sur PS5 Pro :
    • Mode Fidélité : résolution maximale de 2160p et un framerate de 60 FPS visé
    • Mode Performance :  résolution maximale de 1620p et un framerate pouvant dépasser les 80 FPS
  • Si vous jouez sur consoles Xbox Series X :
    • Mode Fidélité : résolution maximale de 1440p et un framerate de 60 FPS visé
    • Mode Performance :  résolution maximale de 1280p et un framerate pouvant dépasser les 80 FPS

Qu'en est-il des performances sur la version Xbox Series S ?

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La version Xbox Series S de Battlefield 6 ne proposera quant à elle qu'un seul mode graphique. Cependant, les développeurs visent les 60 FPS pour ce dernier, avec une résolution maximale de 1080p. Les autres consoles pourraient toutefois profiter d'un petit bonus : un framerate allant bien au-delà des 80 FPS si les performances proposées sont identiques à celles proposées lors de la bêta du titre. 

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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