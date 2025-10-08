Battlefield 6 : Heure de sortie en France sur PC, PS5 et Xbox Series

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 10 octobre 2025 à 18h00
En amont de la sortie officielle de Battlefield 6, DICE et EA ont partagé l'heure de sortie en France, afin que chacun puisse en profiter le plus vite possible aussi bien sur PC que sur consoles.
Battlefield 6 : Heure de sortie en France sur PC, PS5 et Xbox Series
Après quatre ans d'absence et énormément de frustration, la licence Battlefield signe son grand retour avec BF 6 qui fait un retour vers la guerre moderne et certains ajouts de 2042, pour se recentrer sur ce qui a fait le succès de la saga. Naturellement très attendu par la communauté, notamment avec une bêta qui a été très appréciée, cet opus se veut plus grand et intense que les précédents. De ce fait, de nombreux joueurs se demandent à partir de quelle heure il sera possible de jouer Battlefield 6 en France.

À quelle heure sort Battlefield 6 ?

L'heure de sortie est très importante puisqu'il s'agit du moment à partir duquel il vous sera possible de lancer Battlefield 6. Bien que certains studios proposent des heures de sorties décalée en fonction de la plateforme, Electronic Arts a cette fois fait le choix de proposer son jeu en même temps, sans distinction. Toutefois, il faudra patienter un peu, étant donné que l'heure de sortie n'est pas prévue en début de journée, mais en fin d'après-midi. 

En bref, voici les heures de sorties de Battlefield 6, selon la plateforme :
  • PS5 → 17 heures le 10 octobre.
  • Xbox Series → 17 heures le 10 octobre.
  • PC → 17 heures le 10 octobre.
heure-de-sortie-battlefield6-info

Prétéléchargement de BF 6

L'autre très bonne nouvelle, notamment pour celles et ceux n'ayant pas une très bonne connexion, est qu'il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Battlefield 6. Vous retrouverez plus d'informations sur le prétéléchargement de Battlefield 6 dans cet article.

Peut-on y jouer en avance ?

Alors qu'il était possible d'y jouer en avance pour Battlefield 2042, et que de nombreux jeux d'EA profitent d'un accès anticipé, ça ne sera pas le cas ici. Battlefield 6 sortira en même temps pour tout le monde et il n'est pas possible d'y jouer en avance

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rendez-vous donc dès ce 10 octobre à 17 heures pour la sortie de Battlefield 6, sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une belle réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Battlefield 6 : MàJ 1.4.1.0 de la saison 4, les détails
Battlefield 6 21 juillet 2026

Battlefield 6 : MàJ 1.4.1.0 de la saison 4, les détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.1.0 apportant la saison 4 sur Battlefield 6.
Battlefield 6 Saison 4 : Quelle date de sortie pour le retour des combats navals ?
Battlefield 6 15 juillet 2026

Battlefield 6 Saison 4 : Quelle date de sortie pour le retour des combats navals ?

Alors que la quatrième saison de Battlefield 6 se profile à l'horizon, les joueurs attendent de pied ferme le retour de la guerre navale. Découvrez les dernières informations officielles sur le contenu à venir et les indices concrets qui entourent sa date de sortie.
Battlefield 6 : Certains objets des précédents Passes de combat seront en vente
Battlefield 6 13 juillet 2026

Battlefield 6 : Certains objets des précédents Passes de combat seront en vente

EA et DICE comptent introduire différents objets des Passes de combat antérieurs dans la boutique de Battlefield 6.

commentaire (1)

Avatar
Soldier9 (invité) Le 10/10/2025 à 16:18

merci