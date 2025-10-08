Battlefield 6 : Heure de sortie en France sur PC, PS5 et Xbox Series

En amont de la sortie officielle de Battlefield 6, DICE et EA ont partagé l'heure de sortie en France, afin que chacun puisse en profiter le plus vite possible aussi bien sur PC que sur consoles.
Après quatre ans d'absence et énormément de frustration, la licence Battlefield
signe son grand retour avec BF 6
qui fait un retour vers la guerre moderne et certains ajouts de 2042, pour se recentrer sur ce qui a fait le succès de la saga. Naturellement très attendu par la communauté, notamment avec une bêta qui a été très appréciée, cet opus se veut plus grand et intense que les précédents. De ce fait, de nombreux joueurs se demandent à partir de quelle heure il sera possible de jouer Battlefield 6 en France
.
À quelle heure sort Battlefield 6 ?
L'heure de sortie
est très importante puisqu'il s'agit du moment à partir duquel il vous sera possible de lancer Battlefield 6
. Bien que certains studios proposent des heures de sorties décalée en fonction de la plateforme, Electronic Arts a cette fois fait le choix de proposer son jeu en même temps, sans distinction. Toutefois, il faudra patienter un peu, étant donné que l'heure de sortie n'est pas prévue en début de journée, mais en fin d'après-midi.
En bref, voici les heures de sorties de Battlefield 6
, selon la plateforme :
- PS5 → 17 heures le 10 octobre.
- Xbox Series → 17 heures le 10 octobre.
- PC → 17 heures le 10 octobre.
Prétéléchargement de BF 6
L'autre très bonne nouvelle, notamment pour celles et ceux n'ayant pas une très bonne connexion, est qu'il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Battlefield 6
. Vous retrouverez plus d'informations sur le prétéléchargement de Battlefield 6 dans cet article
.
Peut-on y jouer en avance ?
Alors qu'il était possible d'y jouer en avance pour Battlefield 2042, et que de nombreux jeux d'EA profitent d'un accès anticipé, ça ne sera pas le cas ici. Battlefield 6 sortira en même temps pour tout le monde et il n'est pas possible d'y jouer en avance
.
Rendez-vous donc dès ce 10 octobre à 17 heures pour la sortie de Battlefield 6, sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une belle réduction
.
commentaire (1)
merci