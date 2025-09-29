Battlefield 6 : Est-il possible d'y jouer en accès anticipé ?

Alors que la sortie de Battlefield 6 est plus porche que jamais, de nombreux joueurs et joueuses se demandent s'il est possible d'y jouer en avance par le biais d'un accès anticipé.

Est-il possible de jouer à Battlefield 6 en accès anticipé ?















Après plusieurs années d'attente, la licence Battlefield est sur le point de faire son come-back, avec ambition puisque Electronic Arts semble avoir réuni assez d'ingrédients pour en faire un succès, mais seuls les joueurs décideront si ce. Dans tous les cas, le titre reste très attendu et si la sortie est proche, de nombreux joueurs se demandent s'il est possible, comme il est parfois le cas dans certaines situations, notamment du côté d'EA.Depuis plusieurs années, les studios ont multiplié les cas où une partie des joueurs pouvait avoir, entre trois à sept jours, avant la sortie officielle. Cela uniquement dans le but de vendre davantage d'éditions plus élevées, vendues bien évidemment plus cher. EA en fait partie et propose également un accès anticipé par le biais de son abonnement EA Play, pour encourager la communauté à y souscrire. Si cette manière de faire n'est pas dérangeante dans un jeu solo, elle l'est un peu plus dans un jeu multijoueur.Malheureusement,, et aucun joueur ne pourra y jouer en avance. EA n'a pas donné de raison, mais il est plaisant de voir qu'un tel jeu sortira en même temps pour toutes et tous. Un accès anticipé aurait, déjà, pu installer un déséquilibre entre ceux qui y ont joué avant la sortie et les autres et la communauté n'aura pas vraiment apprécié.Une bonne chose donc, puisque tout le monde débutera au même stade et pourra progresser en même temps. Le rendez-vous est donc donné pour le vendredi 10 octobre 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series.