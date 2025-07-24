Battlefield 6 : EA mise gros avec une campagne marketing massive auprès des créateurs de contenu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 juillet 2025 à 12h09
EA est prêt à tout pour assurer le succès de Battlefield 6. Le géant américain investit actuellement plusieurs millions de dollars dans une campagne d'influence de grande ampleur, faisant appel à des créateurs de contenu populaires pour promouvoir son FPS phare, dont l'enjeu stratégique est crucial.
Battlefield 6 : EA mise gros avec une campagne marketing massive auprès des créateurs de contenu

Un budget colossal pour convaincre les créateurs

Alors que Battlefield 6 est ultra attendu et sonne comme la dernière chance, EA tenterait le tout pour le tout avec une campagne marketing XXL, selon Insider Gaming. L'entreprise aurait déjà commencé depuis plusieurs semaines à recruter activement des créateurs de contenu renommés. Le studio ne lésine pas sur les moyens. Un créateur de contenu ayant requis l'anonymat décrit cette offre comme « la plus importante jamais vue pour un partenariat sponsorisé », ce qui témoigne de l'ampleur exceptionnelle de cette campagne.

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Les créateurs mobilisés pour la bêta d'août 2025

Le partenariat proposé par EA ne s'arrête pas à la seule présentation officielle du jeu : les créateurs devront également fournir une couverture médiatique significative lors de la bêta de Battlefield 6, prévue courant août 2025 d'après les rumeurs, ce qui n'est pas étonnant puisque de nombreux studios utilisent ce procédé pour mettre en avant leur jeu lors d'une sortie.

Ce dispositif vise à générer un maximum de visibilité sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, renforçant ainsi la portée du lancement. Il faudra néanmoins que la qualité soit au rendez-vous, au risque que tout cela ne serve à rien.

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EA joue gros : 4 studios mobilisés pour Battlefield 6

Pour comprendre l'importance de cette opération marketing hors-norme, il faut souligner l'investissement massif d'EA dans la production même du jeu. Quatre studios prestigieux - DICE, Ripple Effect, Motive Studios et Criterion - travaillent actuellement sur le projet, dont les coûts de développement sont estimés à près de 400 millions de dollars. Les enjeux sont tels que certains projets internes d'EA ont été repoussés afin de prioriser Battlefield 6, notamment le jeu Iron Man développé par Motive Studios dans le cadre d'un partenariat de trois jeux avec Marvel.

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Objectif ambitieux : toucher 100 millions de joueurs

L'objectif affiché par la direction d'EA est particulièrement ambitieux : atteindre la barre symbolique des 100 millions de joueurs. Cet objectif repose en grande partie sur un mode Battle Royale free-to-play très attendu, accompagné d'un mode compétitif, censé attirer un très large public au-delà des fans historiques de la franchise.

Toutefois, le succès du titre reste à confirmer, et les conséquences d'un éventuel échec pourraient être lourdes pour EA comme pour ses équipes de développement. Potentiellement signer la fin de la franchise Battlefield, qui avait déjà pris un sacré coup avec 2042, bien que les équipes aient, depuis, réussi à remonter la pente.

Dans tous les cas, de nombreuses informations au sujet de Battlefield 6 seront dévoilées ces prochains jours, avec en ligne de mire la bêta, qui devrait avoir lieu en août. Rappelons que la date de sortie et le prix ont également fuité.

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