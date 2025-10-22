Battlefield 6 : EA met un stop au farm d'XP avec des bots dans le mode Portal



le 22 octobre 2025 à 10h37 Publié par Corentin Rimbert le 22 octobre 2025 à 10h37

Electronic Arts a déployé une mise à jour majeure pour Battlefield 6, visant à réduire le farm d'XP via les lobbies remplis de bots dans le mode Portal. Une décision saluée par une partie de la communauté, mais qui divise aussi les joueurs les plus assidus.