Battlefield 6 : EA met un stop au farm d'XP avec des bots dans le mode Portal

Electronic Arts a déployé une mise à jour majeure pour Battlefield 6, visant à réduire le farm d'XP via les lobbies remplis de bots dans le mode Portal. Une décision saluée par une partie de la communauté, mais qui divise aussi les joueurs les plus assidus.
Electronic Arts et Battlefield Studios ont publié une mise à jour qui modifie profondément le fonctionnement du mode Portal de Battlefield 6
. Désormais, les serveurs peuplés de bots ne permettent plus de progresser aussi rapidement qu'auparavant, une décision prise pour freiner le farm d'expérience jugé abusif, notamment à cause d'une partie de la communauté qui en profitait un peu torp.
Un nerf ciblé sur les lobbies automatisés
Jusqu'ici, de nombreux joueurs utilisaient des lobbies personnalisés remplis de bots
pour augmenter rapidement leurs niveaux d'armes et compléter leurs défis. Ces serveurs, conçus pour exploiter le système de progression, offraient une voie facile vers les récompenses, au grand dam de ceux cherchant une expérience plus authentique.
Désormais, les lobbies Portal avec bots n'accordent plus de points de maîtrise ni de progression de défis
. En revanche, ils offrent encore un bonus de 150 % d'XP de fin de match
. Cette restriction ne concerne donc que les serveurs automatisés, afin de préserver l'équilibre du jeu tout en maintenant un minimum de récompenses pour les parties standardisées.
Une mesure motivée par l'équité
Dès la sortie du jeu, EA avait remarqué un engouement massif pour ces serveurs. Une semaine plus tard, l'éditeur reconnaissait que « de nombreux serveurs avaient été créés uniquement pour accumuler de l'XP, gonfler les statistiques et obtenir des distinctions spéciales via les bots
».
Si l'entreprise disait « comprendre parfaitement
» les raisons des joueurs, elle soulignait aussi que ces pratiques rendaient « nettement plus difficile l'accès à des parties offrant une véritable expérience Battlefield
». Pour y remédier, EA a décidé de limiter le nombre de serveurs dédiés au farm
afin de libérer de l'espace pour des modes plus authentiques.
Une communauté partagée face au changement
Comme souvent avec les mises à jour touchant à la progression, les réactions ont été contrastées. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs saluent une décision « nécessaire » et « attendue »
, estimant qu'elle redonne du sens à la montée en niveaux.
Mais certains regrettent une décision trop stricte, arguant que la progression d'armes et le déblocage d'accessoires deviennent désormais trop longs. EA a toutefois tenu à rassurer puisque des ajustements de la progression sont prévus très rapidement pour compenser ces changements. Dans tous les cas, Battlefield Studios et ses équipes restent concentrés et réagiront en fonction du comportement des joueurs ces prochains jours, comme c'est le cas depuis la sortie de Battlefield 6, le 10 octobre.
Rappelons pour conclure que sa saison 1 arrive déjà dans quelques jours
. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction.
- Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 29,99 € au lieu de 80 €, soit 63 % de réduction.
- Édition Phantom → 48,29 € au lieu de 110 €, soit 56 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)