Battlefield 6 dévoile ses fonctionnalités exclusives sur PC

Electronic Arts et Battlefield Studios ont présenté les détails de la version PC de Battlefield 6, annoncée comme l'expérience la plus avancée de l'histoire de la franchise. Graphismes en 4K, compatibilités technologiques de pointe, outils antitriche et options de personnalisation poussées. La guerre totale s'annonce plus immersive que jamais.
Alors que Battlefield 6
se rapproche de sa sortie, EA met l'accent sur les joueurs PC, qui bénéficieront d'une expérience pensée pour tirer parti des configurations les plus exigeantes. Avec plus de 600 options de personnalisation
, des technologies de rendu de dernière génération et un système antitriche maison, Battlefield 6 promet de repousser les limites du FPS sur ordinateur
.
Des graphismes en 4K, un framerate illimité et 600 options de personnalisation
La version PC proposera une résolution 4K native
couplée à un taux de rafraîchissement illimité
. Une promesse de fluidité et de performance qui vise à offrir l'une des expériences FPS les plus spectaculaires disponibles à ce jour. Les joueurs auront un large choix pour personnaliser leurs paramètres.
Battlefield 6 intégrera un menu complet de paramètres graphiques, de performance et d'ergonomie. Les joueurs pourront ajuster en profondeur chaque aspect de leur expérience :
- HDR et compatibilité écran avancée.
- ATH, mise à l'échelle, réticules et icônes personnalisables.
- Paramètres caméra détaillés.
- Compatibilité manettes, configurations personnalisées et retour haptique.
- Mode streamer et mode incognito.
De quoi satisfaire aussi bien les joueurs compétitifs que les créateurs de contenu. Chacun devrait y trouver son bonheur.
Prise en charge des écrans ultralarges
Battlefield 6 promet une immersion totale grâce à la compatibilité native avec les écrans ultra-large
. Les joueurs pourront profiter d'un champ de vision élargi, idéal pour repérer chaque mouvement ennemi et plonger au cœur de la bataille.
De plus, EA intégrera Javelin Anticheat
, une technologie conçue en interne par des ingénieurs spécialisés dans la lutte contre la triche. Déjà utilisé dans Battlefield Labs, Javelin analysera les comportements suspects et bloquera les tentatives de triche de manière proactive, garantissant un environnement compétitif plus sûr.
Enfin, comme il fallait s'en douter, Battlefield 6 tirera parti des meilleures technologies de rendu
:
- Nvidia DLSS 4
- Intel XeSS 2
- AMD FSR 4
Ces options permettront d'améliorer la fluidité, la résolution et les performances, même sur les configurations plus modestes.
Un lien direct avec le mode Portal
Toutes ces optimisations seront également disponibles dans le mode Portal
, véritable bac à sable où les joueurs pourront créer, modifier et réinventer l'expérience Battlefield. Un mode sur lequel EA mise énormément cette année.
Battlefield 6 sera disponible le 10 octobre 2025
sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Il est toujours possible de le précommander selon différentes éditions
.
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