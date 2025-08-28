Battlefield 6 dévoile ses fonctionnalités exclusives sur PC



le 28 août 2025 à 18h51 Publié par Corentin Rimbert le 28 août 2025 à 18h51

Electronic Arts et Battlefield Studios ont présenté les détails de la version PC de Battlefield 6, annoncée comme l'expérience la plus avancée de l'histoire de la franchise. Graphismes en 4K, compatibilités technologiques de pointe, outils antitriche et options de personnalisation poussées. La guerre totale s'annonce plus immersive que jamais.