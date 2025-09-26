Battlefield 6 dévoile un nouveau trailer pour Battlefield Portal et précise ses nouveautés

EA et DICE viennent de publier une nouvelle bande-annonce pour Battlefield Portal. Le mode phare de Battlefield 6 se détaille et promet plus de liberté que jamais aux joueurs.
Attendu le 10 octobre 2025 sur Xbox Series, PlayStation 5 et PC, Battlefield 6 continue de dévoiler ses atouts
. Le studio DICE a mis en avant un nouveau trailer de Battlefield Portal, l'un des modes les plus attendus du FPS. Plus complet que dans Battlefield 2042
, il permettra désormais de concevoir des expériences personnalisées avec une liberté inédite.
Une évolution majeure du mode Portal
Introduit dans Battlefield 2042, le mode Portal avait séduit par son côté créatif, mais il restait limité par des configurations prédéfinies ce qui avait quelque peu freiné les joueurs dans leur création. Dans Battlefield 6, la formule franchit un cap
, les joueurs peuvent désormais créer leurs propres cartes et expériences de A à Z. Plus question de se contenter de simples variations, les possibilités semblent désormais beaucoup plus étendues
.
Des récompenses d'XP mieux encadrées
DICE a aussi détaillé la progression des joueurs dans ce nouveau Portal. Toutes les parties offriront de l'XP
, mais avec un système à deux vitesses. Les modes estampillés « Verified Creator » permettront de gagner de l'XP complète, tandis que les modes marqués « Custom » ne donneront qu'une partie des points, calculée selon le temps de jeu. Une manière d'éviter les abus et le farming intensif comme c'est le cas dans Fortnite
, tout en garantissant une progression régulière.
Un lancement déjà marqué par Portal
Avec ce nouveau trailer, EA confirme que Portal sera l'une des pierres angulaires de Battlefield 6
. Entre liberté créative, progression maîtrisée et contenus communautaires mis en avant, le mode semble taillé pour prolonger la durée de vie du jeu bien au-delà de sa sortie. Reste à voir si cette promesse séduira aussi bien les vétérans que les nouveaux joueurs. Mais sur le papier, Portal semble bien plus prometteur qu'il y a quelques années.
Rendez-vous dès le 10 octobre donc, pour découvrir Battlefield 6 sur PC, PS5 et Xbox Series, qui est toujours disponible en précommande
.
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