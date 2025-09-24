Battlefield 6 dévoile sa campagne solo et un trailer explosif

Electronic Arts et Battlefield Studios ont enfin présenté la campagne de Battlefield 6, avec un premier trailer qui met en avant son histoire, ses personnages et une action d'envergure mondiale.

Une campagne militaire à l'échelle mondiale

Un trailer riche en action et en diversité















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Lors du State of Play de PlayStation, qui s'est tenu dans la soirée du 24 septembre, les fans ont découvert un premier aperçu de la. Si le multijoueur reste l'atout majeur de la licence, cette présentation confirme que le mode histoire revient avec ambition, entre infiltration, opérations spéciales et batailles d'envergure.La description officielle du jeu annonce la couleur :, chargée de stopper l'organisation Pax Armata. Les missions mèneront aux quatre coins du globe entre le débarquement sur les plages de Gibraltar, les fusillades intenses dans les rues de Brooklyn, ou encore un HALO jump en territoire ennemi.Destruction, mise en scène et esprit d'escouade seront au cœur de chaque choix, rappelant les grandes heures de la série,La bande-annonce montre une. On y retrouve notamment la CIA, le SAS et la Delta Force, pour une approche narrative où les alliances et tensions géopolitiques prennent une place centrale.Entre phases furtives à la vision nocturne et séquences de guerre totale avec blindés, le trailer met en avant une diversité de situations et d'environnements qui promettent un rythme soutenu et spectaculaire.En parallèle, Battlefield Labs est toujours actif pour le futur mode Battle Royale de Battlefield 6. L'objectif est clair, rivaliser avec Call of Duty: Warzone en proposant une expérience compétitive, intégrée au cœur de l'écosystème Battlefield.Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Avec une campagne ambitieuse et un multijoueur toujours central, le titre entend bien reprendre sa place dans l'arène des FPS modernes.