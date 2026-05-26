Battlefield 6 : Patch 1.3.1.5, les détails

Battlefield 6 se dote d'un nouvel essai gratuit, mais faites vite
EA et DICE ont, récemment, lancé une nouvelle période d'essai gratuit pour Battlefield 6, qui dure plusieurs jours.
En ce mardi 26 mai 2026, Battlefield 6 accueille une toute nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.3.1.5, qui apporte des améliorations mais aussi des corrections. Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.3.1.5 de Battlefield 6 ci-dessous.
Patch notes de la mise à jour 1.3.1.5, du 26 mai 2026, de Battlefield 6
Mises à jour majeures de la version 1.3.1.5
- Correction de problèmes sur Base de Hagental, Train vers Golmud et Portal concernant les zones hors limites, le placement des points de réapparition, le comportement des objectifs et les informations des cartes.
- Amélioration de l'interface utilisateur du Battle Royale et du Battle Royale classé, incluant les messages de matchmaking, la visibilité de la progression et les écrans de chargement.
- Correction de plusieurs problèmes qui pouvaient empêcher les joueurs et les joueuses de réapparaître, se redéployer ou se déployer sur des véhicules.
Modifications
Jouabilité
- Fiabilité de la prise d'appui améliorée pour résoudre un problème où les joueurs et les joueuses pouvaient perdre leur position d'appui de manière inattendue.
- Correction d'un problème qui faisait que les autocollants ne s'affichaient pas comme prévu sur certaines surfaces.
Véhicules
- Les membres d'équipe peuvent désormais se déployer sur l'AH-6 Little Bird lorsque le poste de tir est occupé.
Gadgets
- Détection améliorée du détecteur de proximité MTN-55 afin que les soldats ennemis soient révélés de manière plus fiable dans certains scénarios.
Cartes et modes
- Correction d'un problème sur Base de Hagental où les joueurs et les joueuses pouvaient utiliser l'échelle d'assaut pour quitter la zone de combat prévue.
- Les joueurs et les joueuses peuvent désormais réapparaître et se redéployer comme prévu après avoir été éliminés pendant que l'écran « Modifier l'équipement » est ouvert.
- Train vers Golmud
- Ajustement d'un point de réapparition alternatif en mode Expansion près de l'objectif B pour empêcher les joueurs et les joueuses d'apparaître loin au-dessus du sol.
- Les maisons détruites près de l'objectif E en Conquête ne laissent plus de débris flottants derrière elles.
- L'objectif D en Conquête ne peut plus être capturé depuis le sommet des tours de communication.
- Correction d'un problème qui faisait qu'une image provisoire de l'écran de chargement du Battle Royale pouvait apparaître.
Portal
- Mise à jour de la description « Portal 2.0 - Complexe 3 » dans les filtres des cartes et des modes.
REDSEC
Compétitif
- Les joueurs et les joueuses peuvent désormais sélectionner la personnalisation visuelle dans le salon.
- Les joueurs et les joueuses reçoivent désormais un message plus clair lorsque le matchmaking du Battle Royale classé ne peut pas continuer car les membres du groupe sont trop éloignés en termes de rang.
- Les récompenses de points de classement de placement sur la page "Règles et points" reflètent désormais les dernières modifications d'équilibrage du Battle Royale classé.
- Le comportement du compteur de points de classement a été amélioré après avoir atteint 999 points de classement.
Armes
- Le modèle du Fusil de précision L115 reste désormais visible après que la personne qui l'utilise est réanimée.
commentaire (0)