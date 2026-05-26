Battlefield 6 : Patch 1.3.1.5, les détails

EA publie une nouvelle mise à jour, apportant des améliorations ainsi que des corrections, sur Battlefield 6, en ce mardi 26 mai 2026.

En ce mardi 26 mai 2026, Battlefield 6 accueille une toute nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.3.1.5, qui apporte des améliorations mais aussi des corrections. Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.3.1.5 de Battlefield 6 ci-dessous.