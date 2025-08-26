Battlefield 6 : Des leaks révèlent les skins d'armes réalistes que les fans réclamaient

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 août 2025 à 15h39
De nouveaux leaks issus de Battlefield Labs dévoilent les premiers camouflages d'armes de Battlefield 6. Contrairement aux craintes de certains joueurs, ils restent sobres et fidèles à l'esthétique militaire de la licence.
Battlefield 6 : Des leaks révèlent les skins d'armes réalistes que les fans réclamaient
Après avoir confirmé que les skins de soldats de Battlefield 6 resteraient « ancrés dans le réel » et éviteraient les dérives cosmétiques trop fantaisistes comme le propose Call of Duty, DICE semble appliquer la même logique aux camouflages d'armes. Des fichiers dataminés dans la dernière version de Battlefield LABS montrent des skins réalistes, loin des teintes flashy ou des motifs extravagants que redoutait une partie de la communauté.

Des skins fidèles à l'ADN Battlefield confirmés

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Les images extraites présentent des motifs sobres comme des teintes militaires, des effets de matière ou des variations de camouflage classiques. Pas de couleurs néon ou d'éléments absurdes qui risqueraient de transformer les fusils en jouets. Un choix qui s'inscrit dans la volonté des développeurs de préserver l'immersion et de revenir à l'authenticité militaire, après les polémiques de Battlefield 2042 et certains skins jugés trop fantaisistes, ce qui avait déjà été dit à plusieurs reprises à la suite de la révélation du titre en juillet.

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Vous pouvez voir ces visuels sur imgur. Bien entendu, ces éléments proviennent d'une version non définitive, et DICE pourrait ajouter d'autres cosmétiques à l'avenir. Mais pour l'instant, l'orientation semble claire : sobriété et réalisme.

Et les fameux camos dorés ?

La question se pose. Battlefield 6 proposera-t-il un un camouflage doré, comme dans Call of Duty ? DICE n'a rien confirmé pour l'instant. Mais ce type de récompense existe déjà dans la saga. On se souvient notamment de Battlefield Hardline ou de Battlefield V, où les armes dorées étaient accessibles après avoir complété une série de défis exigeants. Cette progression spécifique, où chaque partie d'une arme devait être « dorée » via des objectifs distincts, avait été appréciée par les joueurs pour son aspect gratifiant. Il est donc possible que ces skins reviennent dans Battlefield 6.

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Une approche cosmétique plus mesurée

L'objectif de DICE est clair, éviter les excès et les dérives esthétiques qui nuisent à l'identité Battlefield. Les skins d'armes, comme ceux des soldats, devraient conserver un aspect militaire crédible, tout en offrant suffisamment de variété pour stimuler la progression et justifier l'existence d'un passe de combat premium.

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