Battlefield 6 : Des leaks révèlent les skins d'armes réalistes que les fans réclamaient



le 26 août 2025 à 15h39 Publié par Corentin Rimbert le 26 août 2025 à 15h39

De nouveaux leaks issus de Battlefield Labs dévoilent les premiers camouflages d'armes de Battlefield 6. Contrairement aux craintes de certains joueurs, ils restent sobres et fidèles à l'esthétique militaire de la licence.