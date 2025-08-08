Battlefield 6 : Des tricheurs déjà repérés pendant la bêta ouverte

Lancée depuis quelques heures seulement, la bêta de Battlefield 6 est un véritable succès. Cependant, la fête a été rapidement gâchée par un logiciel de triche contournant les sécurités mises en place sur les serveurs.
Comptant parmi les sorties les plus attendues de cette fin d'année 2025, Battlefield 6
est la vedette de l'été depuis l'ouverture de sa bêta. De nombreux passionnés de la franchise profitent donc de cette période de vacances pour découvrir les nouveautés du titre en avant-première. D'ailleurs, pour offrir un cadre sécurisé et équitable à l'ensemble des joueurs, un système anti-cheat et un BIOS sécurisé validé par EA étaient censés protéger les serveurs
des tricheurs.
Mais au grand désespoir de certains, cette double protection n'aura été que de courte durée. Plusieurs captures de parties partagées sur les réseaux sociaux montrent que des joueurs malveillants ont contourné le système
et trichent déjà pendant leurs parties.
Les tricheurs pointés du doigt sur les réseaux sociaux par les participants à la bêta de Battlefield 6
Sur X/Twitter, des utilisateurs ont montré à plusieurs reprises qu'un logiciel de triche était utilisé en parties multijoueur. L'extrait le plus viral, publié le soir même du lancement de la bêta de Battlefield 6, cumule déjà plus de 5,7 millions de vues.
Dans la plupart des séquences partagées, les mêmes problèmes sont pointés par les participants. Les tricheurs exploitent notamment le wallhack,
une astuce permettant de repérer les ennemis au travers des murs. Un autre outil de triche repéré pendant cette bêta est l'aimbot,
un atout servant à viser automatiquement les adversaires.
Un vrai point noir qui pourrait compromettre le lancement officiel du jeu et ses premières parties en mode multijoueur
Au-delà de la rapidité des plus malveillants à contourner les règles, ce piratage inquiète les joueurs. En effet, même si le problème est corrigé dans les plus brefs délais, le mal est fait. Les utilisateurs peuvent redouter un manque de sécurité dans le matchmaking et une omniprésence des tricheurs dès les débuts officiels de Battlefield 6
. Or, cela peut avoir des conséquences dramatiques pour le succès du jeu.
Pour l'heure, les utilisateurs semblent satisfaits de cette phase de bêta. Battlefield 6 a déjà réuni jusqu'à 334 549 joueurs simultanés d'après les données enregistrées par SteamDB et offre une multitude de récompenses aux participants
. Ces chiffres témoignent de l'engouement de la communauté, à condition de ne pas croiser de tricheurs pendant ses parties.
Rappelons que Battlefield 6 sera disponible pour tous à partir du 10 octobre 2025
sur PC, PS5 et Xbox Series.
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