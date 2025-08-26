Battlefield 2042 dépasse maintenant Call of Duty, qui a du souci à se faire

Alors que la hype autour de Battlefield 6 est à son comble grâce à la bêta, Battlefield 2042 connaît un retour surprise. Le FPS de DICE a même réussi à dépasser Call of Duty sur Steam, un exploit inattendu après son lancement raté en 2021.
Lancé en 2021 dans un état chaotique, Battlefield 2042
avait presque signé la fin de la franchise. Problèmes à tout-va, manque de contenu et direction artistique confuse avaient fait fuir les joueurs. Mais trois ans plus tard, le titre de DICE connaît une seconde vie. Porté par l'énorme succès de la bêta de Battlefield 6
, le jeu a vu son nombre de joueurs grimper en flèche au point de dépasser Call of Duty sur Steam
.
Un effet Battlefield 6 qui paye
La résurgence de 2042 s'explique d'abord par l'engouement autour de son successeur. La bêta de Battlefield 6 a été un succès retentissant, ramenant de nombreux anciens joueurs vers la licence. Résultat, la plupart des titres de la saga connaissent actuellement une hausse de fréquentation, mais c'est bien 2042 qui profite le plus de cet élan. Cela s'explique également parce qu'Electronic Arts a su bonifier cette attente, en proposant des récompenses exclusives en jouant à Battlefield 2042.
En effet, avec DICE les développeurs ont mis en place un système malin pour relancer l'intérêt de son dernier opus. En jouant à Battlefield 2042, les joueurs peuvent débloquer des récompenses exclusives utilisables dans Battlefield 6
, notamment des skins et cosmétiques. Ces bonus sont intégrés au Battle Pass gratuit
du jeu, incitant à grinder pour tout débloquer. Ce lien direct entre les deux opus a permis à 2042 d'attirer à nouveau des milliers de joueurs, et donc de faire mieux que Call of Duty.
Le pic des dernières 24 heures atteint 64 733 utilisateurs côté Battlefield 2042 quand Call of Duty n'a atteint « que » 55 246. Cela devrait continuer encore quelques jours, potentiellement jusqu'à la sortie de BF 6, le 10 octobre.
Un prix plancher qui attire les foules
Autre facteur clé, le jeu est actuellement proposé à seulement 3 € sur Steam
. À ce tarif, difficile de ne pas céder, surtout pour les joueurs curieux d'accumuler des bonus avant la sortie du prochain opus. Ce combo récompenses et prix cassé a donc permis à Battlefield 2042 d'afficher une fréquentation exceptionnelle, qui reste néanmoins loin de son record, il y a près de deux ans en octobre 2023 (107 376 utilisateurs simultanés).
Un symbole plus qu'un véritable renversement
Il convient de relativiser cet exploit. Sur Steam, l'application Call of Duty regroupe à la fois Black Ops 6
et Warzone
, mais elle ne reflète pas la domination de la licence sur consoles ou via le Game Pass. Call of Duty reste largement en tête sur ces plateformes. Néanmoins, ce pic d'activité témoigne d'un véritable retour de flamme pour Battlefield
. Après des années difficiles, la franchise semble prête à reprendre une place centrale sur la scène FPS.
Rendez-vous donc dès le 10 octobre pour la sortie de Battlefield 6. Vous pouvez toujours le précommander pour obtenir d'autres objets exclusifs
. Call of Duty: Black Ops 7
arrivera, lui, le 14 novembre. Si vous n'avez pas pu participer à l'offre, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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