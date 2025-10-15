Call of Duty existe parce que « EA a été idiot » selon Vince Zampella

Dans une récente interview, Vince Zampella est revenu sur la genèse de Call of Duty. Selon lui, la célèbre licence d'Activision n'aurait jamais vu le jour si Electronic Arts n'avait pas commis une erreur stratégique majeure.
Alors que Battlefield 6 signe un retour en force avec près de 750 000 joueurs simultanés au lancement
, son directeur, Vince Zampella
, a partagé une anecdote pour le moins savoureuse. Le vétéran du FPS a expliqué que Call of Duty n'existerait pas sans une mauvaise décision d'Electronic Arts
.
Un désaccord historique entre EA et les créateurs de Medal of Honor
En 2002, Medal of Honor: Allied Assault
avait marqué les esprits avec sa mise en scène cinématographique et sa célèbre mission du Débarquement en Normandie. Le jeu, développé par le studio 2015 Inc.
sous la direction de Vince Zampella, avait remporté de nombreux prix et conquis le public. Pourtant, EA décida de ne pas renouveler sa collaboration
avec le studio pour l'épisode suivant, préférant rapatrier la licence en interne.
Privée de son projet phare, une partie de l'équipe, dont Vince Zampella, choisit alors de fonder Infinity Ward avec le soutien d'Activision. De cette rupture naîtra quelques mois plus tard un jeu appelé Call of Duty
.
« La seule raison pour laquelle Call of Duty existe, c'est parce que EA a été idiot »
Dans un entretien accordé à GQ Magazine
, Vince Zampella a déclaré sans détour :
La seule raison pour laquelle Call of Duty existe, c'est parce qu'EA a été idiot.
Cette phrase, lourde de sens (nous pourrions même la traduire en « EA s'est comporté comme des co**ards
», résume à elle seule l'une des plus grandes ironies de l'histoire du jeu vidéo. En perdant les créateurs de Medal of Honor, EA a, sans le savoir, donné naissance à sa future concurrence directe
.
Une revanche savoureuse pour le père de Call of Duty
Après avoir contribué à façonner le FPS moderne avec Call of Duty, puis avec Titanfall et Apex Legends
, Vince Zampella a finalement retrouvé le giron d'EA
. Il supervise aujourd'hui la franchise Battlefield, qui vit une renaissance avec Battlefield 6
.
Ce retour aux sources est pour le moins ironique, puisque l'homme à l'origine de la défaite historique de Medal of Honor et d'Electronic Arts face à Call of Duty est désormais celui qui redonne de la crédibilité à Battlefield, l'autre grand rival d'Activision
.
Avec un lancement record sur Steam et des retours largement positifs, Battlefield 6 marque un tournant
. Le jeu a séduit les fans grâce à une campagne repensée et un multijoueur plus stable. Un clin d'œil du destin qui prouve qu'EA a appris de ses erreurs passées, et qui pourrait cette fois mettre la saga Call of Duty dans une position plus compliquée avec un Black Ops 7
qui n'a pas spécialement séduit lors de sa bêta.
Quoi qu'il en soit, Battlefield 6
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commentaire (1)
Il a pas tort ptdr EA s'est auto détruit le goat c'est ce fameux Vince en fait