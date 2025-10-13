Battlefield 6 : Combien de missions sont disponibles ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 octobre 2025 à 17h25
Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de missions disponibles sur Battlefield 6, le nouvel épisode de la saga culte du FPS.
Battlefield 6 : Combien de missions sont disponibles ?
Après l'absence de campagne pour son dernier épisode, la licence Battlefield revient avec, cette fois, une campagne qui nous emmènera aux quatre coins de la planète. Dans cette nouvelle histoire, qui prend place dans un futur très proche (2027-2029), nous sommes plongés dans un conflit mondial qui oppose l'OTAN sous la menace de la Pax Armata, une milice privée très dangereuse, qui souhaite prendre le contrôle des choses à coup d'attentats et autres attaques dévastatrice. Une partie des joueurs qui se sont plongés dans la campagne s'interrogent, d'ailleurs, à propos du nombre de chapitres missions dans Battlefield 6.

Nombre de missions dans Battlefield 6


Avoir des informations au sujet du nombre total de missions d'un jeu est une statistique plutôt intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir et si la fin se rapproche. La communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.

Miniature vidéo

Dans le cas qui nous intéresse ici, sachez que Battlefield 6 propose 9 mission au total (en comptant l'introduction). Un chiffre logique puisque les dernières campagnes de Battlefield n'ont pas été très longues. 
  • Nombre de missions dans Battlefield 6 → 9.
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Liste des missions de Battlefield 6

  • Toujours fidèles
  • le Rocher
  • Raid Nocturne
  • Opération Glaive
  • Insomnie
  • Garde du Nil
  • Déplacer une montagne
  • Opération Frappe Embrasée
  • Droit devant
Tout cela promet une aventure relativement complète même si la durée de vie ne sera pas excessive.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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