Battlefield 6 : Combien de missions sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de missions disponibles sur Battlefield 6, le nouvel épisode de la saga culte du FPS.
Après l'absence de campagne pour son dernier épisode, la licence Battlefield revient avec, cette fois, une campagne qui nous emmènera aux quatre coins de la planète. Dans cette nouvelle histoire, qui prend place dans un futur très proche (2027-2029), nous sommes plongés dans un conflit mondial qui oppose l'OTAN sous la menace de la Pax Armata, une milice privée très dangereuse, qui souhaite prendre le contrôle des choses à coup d'attentats et autres attaques dévastatrice. Une partie des joueurs qui se sont plongés dans la campagne s'interrogent, d'ailleurs, à propos du nombre de chapitres missions dans Battlefield 6
.
Nombre de missions dans Battlefield 6
Avoir des informations au sujet du nombre total de missions
d'un jeu est une statistique plutôt intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir et si la fin se rapproche. La communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.
Dans le cas qui nous intéresse ici, sachez que Battlefield 6 propose 9 mission au total
(en comptant l'introduction). Un chiffre logique puisque les dernières campagnes de Battlefield n'ont pas été très longues.
- Nombre de missions dans Battlefield 6 → 9.
Liste des missions de Battlefield 6
- Toujours fidèles
- le Rocher
- Raid Nocturne
- Opération Glaive
- Insomnie
- Garde du Nil
- Déplacer une montagne
- Opération Frappe Embrasée
- Droit devant
Tout cela promet une aventure relativement complète même si la durée de vie
ne sera pas excessive.
Quoi qu'il en soit, Battlefield 6 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
- PC
- Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction.
- Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction.
- Édition Phantom → 50,39 € au lieu de 110 €, soit 54 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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